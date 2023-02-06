常见牙齿疾病包括
牙折、牙松动、牙脱位和某些牙痛属于口腔急症。牙齿的龋病可导致牙痛和牙齿的缺失，但只要我们能够保持良好的口腔卫生，彻底的去除菌斑，防止牙垢的形成，就能够有效地避免龋病的发生。
菌斑系指在牙齿表面由细菌、唾液、食物残渣和不断沉积的坏死细胞所组成的薄膜状混合物。每个人都会发生。从白天到晚上，菌斑不断在牙齿上堆积。清洁牙齿后，大约 24 小时内，牙齿表面又会形成菌斑。大约 72 小时后，菌斑开始变硬，成为牙垢。由于菌斑可促进导致牙齿龋坏的细菌滋生，因此需要每天刷牙和使用牙线来去除菌斑。
牙垢（牙结石）系指位于牙齿基部钙化变硬的菌斑，尤其在下前牙的舌侧和上后牙的颊侧最为明显。因为牙垢是由菌斑钙化而来的，所以，坚持每日去除菌斑可以有效地防止牙垢的产生。然而，一旦牙垢形成，只有牙医或牙科保健人员才能将其完全去除。
除了仔细刷牙和使用牙线外，减少糖摄量及饮水氟化都有助于保持口腔的健康和减少牙齿的龋坏。
牙齿疾病的症状
影响单个牙齿的疼痛（牙痛）可能是牙齿疾病最为常见的症状。牙痛可为持续性的疼痛，也可只在咀嚼或受牙科器械触探等情况下才发生。牙痛的出现往往提示有牙齿或牙龈的疾病。当然，在牙齿根面暴露、咀嚼用力过大、磨牙及牙折等情况下，也可出现牙痛。此外，窦性充血也可导致上颌牙区出现类似的疼痛症状。
牙齿磨损或松动可能是牙龈疾病或磨牙症的症状，这种疾病的特征是经常咬牙或磨牙。磨牙症最常于夜间发生，患者本人难以察知，但也可在白天发作。磨牙症患者必须时时注意不要在白天紧咬牙或磨牙。磨牙症可造成磨损。磨损会损耗牙齿的咬合面。磨损是指咀嚼食物所造成的牙齿的表面磨耗。随着牙齿的不断磨损，咀嚼效率会逐渐降低。
牙齿的形态异常可为遗传性疾病、激素分泌紊乱或萌牙前先天性感染的表现。此外，牙折和口腔的外伤也可造成牙齿的形态异常。
牙齿的颜色异常与随着年龄增加或经常将牙齿暴露在如咖啡、茶及烟草等有色物质之下所造成的牙齿发黑和发黄有所不同。牙齿内部使牙髓（牙齿有活性的中心）遭受严重破坏的感染可使牙齿发灰。在恒牙替换感染的乳牙时也可出现这种情况。儿童 9 岁之前大剂量地服用四环素以及孕妇在怀孕期间服用四环素都可造成牙齿颜色的永久性改变。摄取氟过量可导致牙外部的硬表面（牙釉质）出现斑块样的改变。
牙釉质异常可能由含维生素 D 不足的饮食所致，如佝偻病。牙釉质异常也可能是恒牙形成时发生的儿童期感染（例如麻疹或水痘）的结果。牙釉质异常还可能是由于胃食管反流或反复呕吐所致，如神经性贪食症，因为胃酸溶解了牙齿的表面。长期呆在氯化水中的游泳运动员及经常接触氯和酸的特殊职业者甚至会发生牙釉质的缺失。儿童时期过量摄入氟化物（氟中毒）可导致牙釉质斑驳。牙釉质受损可使细菌更易于侵入牙齿内部并造成龋坏。
美容牙科
美容牙科可以在很大程度上改善一个人的外貌。
粘接粘接是指在最小的牙体预备条件下，使用牙色材料来充填患牙。这种保守性的治疗方法可用于保留折裂牙、关闭牙间隙、覆盖牙齿的表面以改变其色调或形状。牙医使用一种弱酸制剂来清洁牙面并使其表面变粗糙，之后，与牙齿颜色相同的树脂（主要是由一种称为复合树脂的特殊材料构成}就可以粘在这个已经过处理的表面之上。通过这种方法，牙医可以改善牙齿的外形而不必磨除大量的牙体组织。
烤瓷桩冠与粘接类似，可用于改变牙齿颜色和形态的异常，但这种方法所用的材料不是树脂而是与牙齿颜色相同的烤瓷。此过程需要两次牙医就诊。准备好牙齿后，先制取印模。然后在牙齿假体实验室中制作陶瓷桩冠，有时使用数字扫描和研磨。使用薄树脂粘接剂，将桩冠粘贴到牙齿上。
漂白或牙齿增白，是使牙齿变亮的过程。漂白的效果受牙齿本来颜色的影响。家用的漂白产品通常包含过氧化氢凝胶，该过氧化氢凝胶放入定制的紧密贴合的护齿状托盘中，用托盘将溶液保持在牙齿附近。将漂白剂放置在口腔中，连续 2 至 4 周，时间从每天几小时到过夜不等，具体取决于漂白剂的浓度。也可以在牙医的诊室内完成漂白，此过程更加快速。人们也可以自己使用美白牙贴。这些贴片通常非常有效，可在家安全使用。含有过氧化氢和小苏打等增白剂的牙膏已被证明可以增白牙齿，但通常效果不如专业产品。漂白最常见的不良作用是牙齿过敏。对于龋洞造成的牙齿变色、受药物或疾病影响变色的牙齿或死髓牙进行漂白往往是无效的。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
口腔健康：该资料提供有关口腔健康的信息，包括营养和选择美国牙科协会批准印章产品的指南。它还提供寻找牙医、如何以及何时去看牙医的建议。