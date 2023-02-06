影响单个牙齿的疼痛（牙痛）可能是牙齿疾病最为常见的症状。牙痛可为持续性的疼痛，也可只在咀嚼或受牙科器械触探等情况下才发生。牙痛的出现往往提示有牙齿或牙龈的疾病。当然，在牙齿根面暴露、咀嚼用力过大、磨牙及牙折等情况下，也可出现牙痛。此外，窦性充血也可导致上颌牙区出现类似的疼痛症状。

牙齿磨损或松动可能是牙龈疾病或磨牙症的症状，这种疾病的特征是经常咬牙或磨牙。磨牙症最常于夜间发生，患者本人难以察知，但也可在白天发作。磨牙症患者必须时时注意不要在白天紧咬牙或磨牙。磨牙症可造成磨损。磨损会损耗牙齿的咬合面。磨损是指咀嚼食物所造成的牙齿的表面磨耗。随着牙齿的不断磨损，咀嚼效率会逐渐降低。

牙齿的形态异常可为遗传性疾病、激素分泌紊乱或萌牙前先天性感染的表现。此外，牙折和口腔的外伤也可造成牙齿的形态异常。

牙齿的颜色异常与随着年龄增加或经常将牙齿暴露在如咖啡、茶及烟草等有色物质之下所造成的牙齿发黑和发黄有所不同。牙齿内部使牙髓（牙齿有活性的中心）遭受严重破坏的感染可使牙齿发灰。在恒牙替换感染的乳牙时也可出现这种情况。儿童 9 岁之前大剂量地服用四环素以及孕妇在怀孕期间服用四环素都可造成牙齿颜色的永久性改变。摄取氟过量可导致牙外部的硬表面（牙釉质）出现斑块样的改变。

牙釉质异常可能由含维生素 D 不足的饮食所致，如佝偻病。牙釉质异常也可能是恒牙形成时发生的儿童期感染（例如麻疹或水痘）的结果。牙釉质异常还可能是由于胃食管反流或反复呕吐所致，如神经性贪食症，因为胃酸溶解了牙齿的表面。长期呆在氯化水中的游泳运动员及经常接触氯和酸的特殊职业者甚至会发生牙釉质的缺失。儿童时期过量摄入氟化物（氟中毒）可导致牙釉质斑驳。牙釉质受损可使细菌更易于侵入牙齿内部并造成龋坏。