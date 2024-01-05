牙齿错位的一些原因：

颌骨与牙齿之间大小不匹配

习惯性吮吸拇指和/或舌头前顶

牙齿脱落

颌骨的某些先天缺陷

牙齿错位最常见的原因是颌骨相对于牙齿的尺寸而言过小。轻微的大小不匹配会导致牙齿过于拥挤，因此就会错位。

习惯性地吸吮自己的拇指或推动舌尖抵住自己的门牙可能会导致上牙突出。

一个恒牙缺失会导致一个缺口，附近的牙齿就会移位，从而造成错位，除非牙医在这个缺口放置一个支架、植入物、或者局部义齿。在通常情况下，缺失的乳牙很快就会被恒牙取代。但是，如果儿童过早缺失乳牙（例如由于损伤），附近的牙齿同样可以移位，造成错位。

颌骨先天缺陷和颌骨骨折经常导致错位。