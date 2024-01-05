错位咬合是指牙齿对齐和上下牙组合的方式异常。
在通常情况下，上齿轻微重叠于下齿外侧。这种重叠可使得每个牙齿的凸出部（尖）可适应对面牙齿的相应凹陷。适当的排列可产生最有效的咀嚼，并可使咀嚼力均匀分布。咀嚼对磨牙产生超过 150 磅（1,000 千帕斯卡）的力，而在睡眠期间咬紧牙时则产生 250 磅（1,700 千帕斯卡）的力。如果咬合不正导致力量分布不均，牙齿可能异常磨损，牙冠部分可能断裂，牙齿最终可能会松动。
识别牙齿
ARMEN TARANYAN 博士/科学图片库
错位咬合的病因
牙齿错位的一些原因：
颌骨与牙齿之间大小不匹配
习惯性吮吸拇指和/或舌头前顶
牙齿脱落
颌骨的某些先天缺陷
牙齿错位最常见的原因是颌骨相对于牙齿的尺寸而言过小。轻微的大小不匹配会导致牙齿过于拥挤，因此就会错位。
习惯性地吸吮自己的拇指或推动舌尖抵住自己的门牙可能会导致上牙突出。
一个恒牙缺失会导致一个缺口，附近的牙齿就会移位，从而造成错位，除非牙医在这个缺口放置一个支架、植入物、或者局部义齿。在通常情况下，缺失的乳牙很快就会被恒牙取代。但是，如果儿童过早缺失乳牙（例如由于损伤），附近的牙齿同样可以移位，造成错位。
颌骨先天缺陷和颌骨骨折经常导致错位。
错位咬合的治疗
牙套或牙齿矫正器
有时需要拔牙
有时需要进行手术
在大多数情况下，矫正错位的主要原因是为了改善外观。然而，为防止牙齿损坏及改善说话和咀嚼，严重错位也需要治疗。
矫正错位需要牙套，或者某些人需要牙医开具的牙齿矫正器。
对于牙套，牙医可将支架附着于牙齿上。支架通过金属丝和橡皮圈彼此连接，这样可施加压力缓慢和逐步地将牙齿拉伸至合适的位置。通过缓慢拉伸，牙槽下面的骨骼实际上会发生重塑，从而导致牙齿的永久移位。有时必须首先移除牙齿，以允许空间重新组合。有时需要稍微打磨一个或多个牙齿，以便它们更好地吻合。在牙齿正确排列之后，可去掉牙套，人们可戴一种塑料和金属固位器以防止牙齿再移位回去。最初固位器每天需戴 24 小时，然后可仅在夜间配戴 2 或 3 年。
牙齿矫正器有时被称为透明牙套或隐形牙套。牙齿矫正器是一套透明塑料器具（类似于固定器），以特定顺序使用，以便逐渐移动牙齿（每个矫正器最多 0.3 毫米）。每个矫正器佩戴约 2 周，然后改为新的一个矫正器，直到错位得到纠正。与传统牙套一样，使用固定器保持牙齿不再移位。
有时下颌先天缺陷和不当愈合的下颌骨折必须通过手术来矫正。
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