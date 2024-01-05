磨牙（磨牙症）是指咬紧或碾磨牙齿。

磨牙可在睡眠时（称为睡眠磨牙症）和清醒时（清醒磨牙症）发生。磨牙最终会磨损并损伤牙齿。胃食管反流病 (GERD) 和/或阻塞性睡眠呼吸暂停患者中损伤通常更严重。人造牙冠（由金，瓷，或两者而制成）可破裂、穿孔并损坏，但如果瓷是在咀嚼面，与其相对的牙齿可被磨损。有些人还会出现头痛，颈部和/或下颌疼痛，这是由于反复的肌肉紧缩而导致的。

人们通常并不是有意地磨牙和咬牙。咬牙是无意识的，通常在睡眠时最为严重。尽管已经睡着了，由于没有主动的保护性反馈机制，人们可能会以高达 250 磅（1,700 千帕斯卡）的力咬紧牙。人们可能并未意识到自己在咬牙，但家人往往会注意到。

磨牙 3D 模型