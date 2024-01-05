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磨牙（磨牙症）是指咬紧或碾磨牙齿。
磨牙可在睡眠时（称为睡眠磨牙症）和清醒时（清醒磨牙症）发生。磨牙最终会磨损并损伤牙齿。胃食管反流病 (GERD) 和/或阻塞性睡眠呼吸暂停患者中损伤通常更严重。人造牙冠（由金，瓷，或两者而制成）可破裂、穿孔并损坏，但如果瓷是在咀嚼面，与其相对的牙齿可被磨损。有些人还会出现头痛，颈部和/或下颌疼痛，这是由于反复的肌肉紧缩而导致的。
人们通常并不是有意地磨牙和咬牙。咬牙是无意识的，通常在睡眠时最为严重。尽管已经睡着了，由于没有主动的保护性反馈机制，人们可能会以高达 250 磅（1,700 千帕斯卡）的力咬紧牙。人们可能并未意识到自己在咬牙，但家人往往会注意到。
磨牙
磨牙的治疗
清醒时，避免磨牙，有时需要使用护板
睡觉时，佩戴夜用护板
在清醒时，人们必须有意识地尽量不要咬牙。睡觉时，他们可以戴适合牙齿之间的塑料口腔矫治器（夜用护板）。这种夜用护板可防止牙齿磨在一起。严重磨牙和咬牙的患者在白天也需要佩戴护板，既可以保护牙齿，也可提醒患者不要咬牙。通常，这些设备是由牙医制作并可进行调整来符合个人的需求。对于一些人来说，比如那些唯一的问题是牙齿磨损的人，牙医可能会建议使用一种非处方的护板，这种护板可以在家进行热成型（像运动员用的牙护板）。人们在使用这些设备前应经过牙医的评估。
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