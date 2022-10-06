牙折、牙松动和牙脱位

牙折、牙松动和牙脱位是需要立即关注的口腔急症。当人们的口腔遭受猛烈打击时，牙齿通常会折断（牙折）、松动或脱位（撕脱）。有时，先前有问题的牙齿咀嚼时会折断或松动。
牙折
上前牙容易受外伤而发生牙折。咀嚼时或进冷食时发生的一过性剧烈疼痛，可能是口腔某处存在牙齿不完全骨折所引起的。只要牙齿只是折裂、而折裂的部位还未撕脱，可以通过简单的修复治疗来保存患牙。更大范围的牙折需要牙冠，不论是否进行根管治疗。
如果牙齿受伤后并未出现对空气刺激的敏感，这就说明损伤很可能只累及了牙齿最外层的牙釉质。只要牙釉质还留有一部分，都不必急着处理。若牙折累及了牙齿中间的牙本质层，则通常在受到空气刺激和/或进食时会发生疼痛，因此这类患者会很快到口腔诊所来寻求帮助。若牙折累及了最内层牙髓，则可在折裂处观察到一小红点和少量的出血。在牙髓坏死之前应行根管治疗以避免出现疼痛。
牙齿的分层
牙松动
如果受伤导致牙槽骨内的牙齿松动，或者如果周围的牙龈组织大量出血，应立即就医，因为牙根或者牙槽骨可能发生折断。重新复位并快速稳定的松动牙齿通常可以永久保留。口腔前部的乳牙受损松动后，通常可将其拔除以防危及恒牙。
牙脱位
乳牙或恒牙脱位的患者应立即送往最近的牙医诊所。脱位的乳牙不应重新植入，因为可能会感染，重新植入这些牙齿可能会干扰恒牙的萌出。但是，恒牙脱位需要立即得到治疗。
如果可能，恒牙应立即放回其牙槽内（不接触根部）。牙齿应在冷水下轻轻冲洗 10 秒钟，但不得擦洗，因为擦洗会去除牙根上有助于牙齿重新附着的组织。如果患者无法将牙齿重新放回牙槽，应用湿纸巾将牙齿包起来，或放在装有牛奶的玻璃瓶中，拿给牙医。（牛奶可提供滋养牙齿的良好环境。） 或者，如果患者有意识并且不太可能吸入或吞咽该牙齿，则可在送往牙科诊室的过程中，将牙齿放在患者口腔中。
如果无法找到脱位的牙齿，牙齿可能已吸入肺部（误吸）或意外吞咽。可进行胸部 X 光检查，寻找肺部的牙齿，但吞咽牙齿没有伤害，通常不需要进行 X 光检查来寻找消化道中的牙齿。重新植入脱位牙齿的患者通常需要服用多天抗生素。如果牙齿接触到污垢，医生通常会评估患者对破伤风的免疫状态。
如果在 30 分钟至 1 个小时内重新植入脱位牙齿，则其重新附着在牙槽内的可能性就很大。30 分钟后，牙齿在牙槽外的时间拖得越久，长期成功存活的希望越小。牙医往往将再植牙与周围的牙齿拴在一起，固定 7～10 天。如果牙齿周围的牙槽骨也发生骨折，固定的时间则更长，为 6～10 周。再植牙最终都需要做根管治疗。
你知道吗……
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
口腔健康： 该资料提供有关口腔健康的信息，包括营养方面、选择美国牙科协会批准印章产品的指南，以及有关如何找到牙医和何时看牙医的建议。