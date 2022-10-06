牙折、牙松动和牙脱位

乳牙或恒牙脱位的患者应立即送往最近的牙医诊所。脱位的乳牙不应重新植入，因为可能会感染，重新植入这些牙齿可能会干扰恒牙的萌出。但是，恒牙脱位需要立即得到治疗。

如果可能，恒牙应立即放回其牙槽内（不接触根部）。牙齿应在冷水下轻轻冲洗 10 秒钟，但不得擦洗，因为擦洗会去除牙根上有助于牙齿重新附着的组织。如果患者无法将牙齿重新放回牙槽，应用湿纸巾将牙齿包起来，或放在装有牛奶的玻璃瓶中，拿给牙医。（牛奶可提供滋养牙齿的良好环境。） 或者，如果患者有意识并且不太可能吸入或吞咽该牙齿，则可在送往牙科诊室的过程中，将牙齿放在患者口腔中。

如果无法找到脱位的牙齿，牙齿可能已吸入肺部（误吸）或意外吞咽。可进行胸部 X 光检查，寻找肺部的牙齿，但吞咽牙齿没有伤害，通常不需要进行 X 光检查来寻找消化道中的牙齿。重新植入脱位牙齿的患者通常需要服用多天抗生素。如果牙齿接触到污垢，医生通常会评估患者对破伤风的免疫状态。

如果在 30 分钟至 1 个小时内重新植入脱位牙齿，则其重新附着在牙槽内的可能性就很大。30 分钟后，牙齿在牙槽外的时间拖得越久，长期成功存活的希望越小。牙医往往将再植牙与周围的牙齿拴在一起，固定 7～10 天。如果牙齿周围的牙槽骨也发生骨折，固定的时间则更长，为 6～10 周。再植牙最终都需要做根管治疗。