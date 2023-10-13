几种仪器可以快速而无痛地测量血压。通常使用的是血压测量仪。它由一个柔软的橡胶囊套、与之相连的橡胶球囊（使囊套充气）及显示囊套气压读数的刻度表组成。刻度表可以是由表盘或是充有汞的玻璃柱组成。血压是由毫米汞柱 (mm Hg) 的形式表示，这是由于首个测量血压的仪器是使用水银柱的。

当使用血压测量仪测量血压时，受试者端坐，两腿不交叉且背部得到支撑。当使用血压测量仪测量血压时，受试者一只上臂裸露（卷起衣袖），屈曲且松弛地放于桌面上，这样，手臂就与心脏处于同一水平。袖带缠绕于手臂上。使用与手臂的粗细成比例的袖带很重要。如果袖带太小，血压读数将会过高。如果袖带太大，血压读数将会过低。

检查者将听诊器置于袖带下部的动脉上方，通过挤压球囊使袖带充气致使袖带下方的动脉压缩以达到暂时中断血液，通常加压至高于病人一般的收缩压（心跳时泵血的压力）约 30 mm Hg。之后将袖带缓慢放气。当检测者听到首次搏动所指示的压力作为收缩压。袖带持续缓慢放气，当血液的声音消失的同时所显示的压力作为舒张压（心脏舒张时的压力）。在这一点上的压力为舒张压（在心跳之间心脏舒张时产生的压力）。