高血压是指动脉内的压力持续偏高。
通常，儿童高血压和成人一样，没有明确的原因。
在儿童期，大多数高血压患儿没有症状，但可能在以后出现症状。
医生使用血压计（一个软性橡胶袖带，连接到一个用于给袖带充气的橡胶球囊和一个用于记录袖带压力的仪器）测量血压数次，有时使用一种称为示波器的自动化仪器测量血压
如果儿童有高血压，医生通常会进行检查以寻找可能的原因。
治疗通常从改变生活方式开始，但有时需要药物治疗。
测量血压需要记录两个指标。较高的数值（收缩压）表示当心脏收缩（收缩期）时，动脉内压力的最高值。另一个较低数值（舒张压）表示心脏开始收缩前（舒张期）动脉血管内压力的最低值。血压值应按收缩压／舒张压的格式记录，如120/80 mm Hg（毫米汞柱），简称 120/80。
高血压常在儿童期开始发病。在美国，约 2% 至 4% 的儿童患有高血压。另有 3% 至 4% 的患者血压处于正常值上限。在全世界范围内，估计约 4% 的儿童患有高血压。患高血压的儿童比例似乎在增加，可能是因为越来越多的儿童超重或肥胖。
在 13 岁以下儿童中，根据性别、年龄和身高不同，诊断高血压的值会有所不同。因此，没有适用于所有儿童的明确的高血压截点值。相反，如果儿童的血压等于或高于 90% 的同性别、年龄和身高儿童的血压，则诊断为血压升高。
在青少年（13 岁或以上）中，血压按成人血压归类：
正常：收缩压低于 120，舒张压低于 80
升高：收缩压 120 至 129，舒张压低于 80
1 期（轻度）高血压：130/80 至 139/89）
2 期高血压：140/90 或更高
机体有多种机制可以控制血压。机体可以做出以下改变：
心脏泵血量
动脉直径
循环血量
为升高血压，心脏可通过更有力地或更快速地泵血，以泵出更多的血液。小动脉可狭窄（收缩），迫使每次心跳的血液通过较正常更狭窄的空间。因为动脉腔内的空间更狭窄，相同的血量通过血管时增加了血压。静脉收缩导致血容量减少，迫使更多的血液进入动脉。其结果是血压升高。肾脏通过排出较少的水和钠（盐），可增加血流中的液体。因此，血容量和血压会升高。
为降低血压，心脏可以不那么有力或快速地泵血，小动脉和静脉可扩大（扩张），肾脏可从血液中去除液体和钠。
儿童高血压的病因
高血压可能是
原发性（无已知原因）
继发性（由肾脏疾病等其他疾病引起）
在 6 岁及以上的儿童中，原发性高血压是目前最常见的原因，尤其是在青少年中。在 6 岁以下儿童中，尤其是 3 岁以下儿童中，继发性高血压更常见。
原发性高血压
继发性高血压
儿童高血压的症状
儿童高血压的诊断
血压测量
有时进行测试来找出原因
由于儿童高血压的定义取决于儿童年龄、性别和身高，因此没有明确定义的高血压值。因此，医生使用图表按年龄和身高列出男孩和女孩的不同值。这些图表使医生能够诊断高血压并分类其严重程度。
为了确保高血压不是暂时性疾病（例如摄入咖啡因后），医生在三次单独的就诊期间至少测量两次血压。
为获得最准确的读数，儿童在椅子上静坐 3 至 5 分钟后测量血压。他们的背部应得到支撑，理想情况下，他们的脚应放在地板上。
通常用血压计测量血压（软橡胶袖带，连接到用于给袖带充气的橡胶球囊和记录袖带压力的仪器）。医疗保健从业人员确保袖带适合儿童的手臂。袖带充气至足以阻止血流。然后，医生将袖带放气，并使用置于袖带下方动脉上的听诊器听诊第一次脉搏，然后听诊无血流时的声音（当心脏舒张时，在心跳之间）。有时，医生使用一种称为示波计的仪器来测量血压，而不是使用血压计和听诊器。示波仪可自动快速记录血压。如果存在异常，使用血压计和听诊器再次测量血压以确认测量结果。
医生建议在儿童 3 岁时开始测量血压。如果幼儿有增加高血压风险的危险因素（如患有肾脏或心脏疾病，或极度早产），医生会尽早在每次儿童保健就诊时开始测量血压。
如果诊断为中度高血压，医生会在 6 个月内复查血压。如果血压仍然很高，开始改变生活方式，如改善饮食、增加体力活动和减肥（如果需要）。如果血压在未来 6 个月内仍偏高，可能给儿童使用一个动态血压监测仪（如果可能），或者可转诊给专科医生。动态血压监测仪是一种便携式电池供能装置，与一缚在上臂的袖带相连。这个监测仪可以 24 小时连续地自动记录受试者血压数据。读数有助于医生确定是否存在高血压、读数升高的频率和严重程度。
如果诊断为1期高血压，医生会在 1 至 2 周内复查血压。如果血压仍处于 1 期，则在手臂和腿部测量血压，以查看两者之间是否存在差异，进行尿分析，并建议改变生活方式。医生在 2 到 3 个月内复查血压，如果仍处于1期，应将孩子转诊至专科医生。
如果确诊为 2 期高血压或儿童有 1 期高血压和症状，则应立即将儿童转诊至急诊科或专科医生，以便住院治疗。
测量血压
几种仪器可以快速而无痛地测量血压。通常使用的是血压测量仪。它由一个柔软的橡胶囊套、与之相连的橡胶球囊（使囊套充气）及显示囊套气压读数的刻度表组成。刻度表可以是由表盘或是充有汞的玻璃柱组成。血压是由毫米汞柱 (mm Hg) 的形式表示，这是由于首个测量血压的仪器是使用水银柱的。
当使用血压测量仪测量血压时，受试者端坐，两腿不交叉且背部得到支撑。当使用血压测量仪测量血压时，受试者一只上臂裸露（卷起衣袖），屈曲且松弛地放于桌面上，这样，手臂就与心脏处于同一水平。袖带缠绕于手臂上。使用与手臂的粗细成比例的袖带很重要。如果袖带太小，血压读数将会过高。如果袖带太大，血压读数将会过低。
检查者将听诊器置于袖带下部的动脉上方，通过挤压球囊使袖带充气致使袖带下方的动脉压缩以达到暂时中断血液，通常加压至高于病人一般的收缩压（心跳时泵血的压力）约 30 mm Hg。之后将袖带缓慢放气。当检测者听到首次搏动所指示的压力作为收缩压。袖带持续缓慢放气，当血液的声音消失的同时所显示的压力作为舒张压（心脏舒张时的压力）。在这一点上的压力为舒张压（在心跳之间心脏舒张时产生的压力）。
高血压患者可以使用家用血压计测量血压。
医生还会询问病史，包括有关儿童当前症状、饮食（包括盐摄入、超重儿童卡路里摄入、咖啡因和能量饮料的摄入）、活动水平和儿童服用的任何药物的问题。为了确定可能导致或促成高血压的疾病（危险因素），医生会询问家庭成员是否有增加高血压风险的疾病，例如某些肾脏问题或心力衰竭。医生试图确定孩子是否吸烟或使用任何含尼古丁的产品或饮酒。
进行彻底的体格检查和标准血液和尿液检查。还要进行肾功能评估以及高胆固醇检查。根据病史和体格检查的信息，可以进行其他检查，以检查特定疾病。
儿童高血压的预防
减肥
锻炼
减少盐（钠）摄入量
肥胖（由BMI决定）、缺乏体力活动、高盐高热量饮食是高血压（和冠心病）的危险因素。也就是说，这些因素可导致高血压。因此，调整它们可以帮助预防高血压。
越来越多的儿童变得超重或肥胖。一个原因是儿童在电子设备屏幕前耗费大量时间。专家估计屏幕前耗费的平均小时数如下：
8 至 10 岁儿童：每天 6 小时
11 至 14岁儿童：每天 9 小时
15 至 18岁儿童：每天 7½ 小时
这些平均值仅包括在电子设备屏幕前用于娱乐的时间。它们不包括在学校或在家里为教育目的使用计算机而花费的时间。这种屏幕前时间以减少运动为代价，因此会导致超重和肥胖。
当花太多时间看屏幕时，体力活动的时间就会减少。专家建议
对于 6 至 17 岁儿童：每天或每周至少 3 至 5 天，进行 30 至 60 分钟的中度至剧烈体力活动
6 岁以下儿童：全天进行体力活动
钠升高血压。当人们摄入过多的盐（钠）时，身体会保留更多液体，导致血压升高。在美国，大多数儿童摄入的盐量超过推荐摄入量。在美国，不计餐桌上添加的盐，估计6～18岁儿童每天摄入约3,300毫克的钠。专家建议儿童每天应该摄入少于 2,300 毫克的钠，对于 13 岁以下的儿童，则应该更少。
吸烟或使用任何含尼古丁的产品是高血压的另一个危险因素。如果儿童或青少年吸烟，医生可能会建议戒烟计划。
父母可以通过以下方法帮助预防孩子的高血压
提供健康、低热量的食物，如膳食中的水果和蔬菜以及零食
提供低盐食物
随时提供水（而不是含糖饮料，包括能量饮料）并限制果汁摄入
鼓励他们的孩子多运动
了解什么是超重和肥胖
帮助他们的孩子保持健康的体重
吃健康的食物，每天锻炼，成为孩子的榜样
儿童高血压的治疗
必要时，进行减肥
改变饮食习惯
增加体育活动
有时进行药物治疗
在高血压患儿中，治疗可能包括增加体力活动、改变饮食以减少盐和卡路里摄入、减肥，有时还使用药物，这取决于高血压的严重程度。
通常，高血压治疗首先是改变生活方式，如饮食，这有助于降低血压，如果需要，可以减肥。根据活动水平、年龄和性别，限制摄入的卡路里量，限制盐的摄入。DASH（预防高血压的饮食方法）饮食可能有帮助。按照这种饮食，您需要多吃水果和蔬菜，并选用低脂乳制品。这种饮食包括家禽、鱼、全谷类、以及坚果，并限制摄入红肉、甜食和盐。饮食中含有较低的饱和脂肪和胆固醇。
专家建议
对于 6 至 17 岁儿童：每天进行 30 至 60 分钟的中等至剧烈的体力活动，或每周至少 3 至 5 天
6 岁以下儿童：全天进行体力活动
如果生活方式改变约 6 个月后仍未达到血压目标，一些儿童可能还需要药物治疗。
如果医生需要药物治疗处方方面的帮助或如果儿童有以下任何一种情况，通常会将儿童转诊给专科医生：
1 期高血压，尤其是伴有症状、器官损伤、糖尿病或肾脏疾病
2 期（重度）高血压
儿童高血压的药物治疗
如果符合以下任何情况，通常立即开始药物治疗（加上生活方式改变）：
无论严重程度如何，高血压可引起症状。
1 期高血压可导致器官功能障碍或损伤。
存在 2 期高血压。
儿童患有慢性肾病、糖尿病或心脏病，无论高血压分期如何。
在生活方式改变约 6 个月后血压未得到控制的轻度高血压儿童将需要药物治疗。
用于治疗高血压的药物被称为抗高血压药物。当父母、儿童和医生沟通良好并讨论药物治疗计划，包括可能的副作用时，治疗最有效。任何降压药都有副作用，因此父母应警惕。如果出现副作用，父母或孩子应该告诉医生，医生可以调整剂量或用另一种药物替代。
医生通常开始给予口服降压药，剂量较小，并根据需要增加剂量以降低血压，直至达到最大药物剂量或出现副作用。如果血压仍然过高，医生可能会给儿童第二种药物或换药。
降压药的种类很多。类别包括
不同类型的降压药物以不同方式发挥作用，因此有许多治疗选择。对于高血压患者，开具超过一种药物的处方并不罕见。
有关这类药物的更详细讨论，请参阅儿童高血压的药物治疗。
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美国农业部和美国卫生与公众服务部：2020-2025 美国居民膳食指南