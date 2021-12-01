高血压是指动脉内的压力持续偏高。

通常，儿童高血压和成人一样，没有明确的原因。

在儿童期，大多数高血压患儿没有症状，但可能在以后出现症状。

医生使用血压计（一个软性橡胶袖带，连接到一个用于给袖带充气的橡胶球囊和一个用于记录袖带压力的仪器）测量血压数次，有时使用一种称为示波器的自动化仪器测量血压

如果儿童有高血压，医生通常会进行检查以寻找可能的原因。

治疗通常从改变生活方式开始，但有时需要药物治疗。

测量血压需要记录两个指标。较高的数值（收缩压）表示当心脏收缩（收缩期）时，动脉内压力的最高值。另一个较低数值（舒张压）表示心脏开始收缩前（舒张期）动脉血管内压力的最低值。血压值应按收缩压／舒张压的格式记录，如120/80 mm Hg（毫米汞柱），简称 120/80。

高血压常在儿童期开始发病。在美国，约 2% 至 4% 的儿童患有高血压。另有 3% 至 4% 的患者血压处于正常值上限。在全世界范围内，估计约 4% 的儿童患有高血压。患高血压的儿童比例似乎在增加，可能是因为越来越多的儿童超重或肥胖。

在 13 岁以下儿童中，根据性别、年龄和身高不同，诊断高血压的值会有所不同。因此，没有适用于所有儿童的明确的高血压截点值。相反，如果儿童的血压等于或高于 90% 的同性别、年龄和身高儿童的血压，则诊断为血压升高。

在青少年（13 岁或以上）中，血压按成人血压归类：

正常：收缩压低于 120，舒张压低于 80

升高：收缩压 120 至 129，舒张压低于 80

1 期（轻度）高血压：130/80 至 139/89）

2 期高血压：140/90 或更高

机体有多种机制可以控制血压。机体可以做出以下改变：

心脏泵血量

动脉直径

循环血量

为升高血压，心脏可通过更有力地或更快速地泵血，以泵出更多的血液。小动脉可狭窄（收缩），迫使每次心跳的血液通过较正常更狭窄的空间。因为动脉腔内的空间更狭窄，相同的血量通过血管时增加了血压。静脉收缩导致血容量减少，迫使更多的血液进入动脉。其结果是血压升高。肾脏通过排出较少的水和钠（盐），可增加血流中的液体。因此，血容量和血压会升高。

为降低血压，心脏可以不那么有力或快速地泵血，小动脉和静脉可扩大（扩张），肾脏可从血液中去除液体和钠。

儿童高血压的病因 高血压可能是 原发性（无已知原因）

继发性（由肾脏疾病等其他疾病引起） 在 6 岁及以上的儿童中，原发性高血压是目前最常见的原因，尤其是在青少年中。在 6 岁以下儿童中，尤其是 3 岁以下儿童中，继发性高血压更常见。 原发性高血压 虽然病因不明，但原发性高血压更常见于有以下危险因素的儿童： 超重或肥胖（最重要的风险因素）

高血压家族史

男性

墨西哥裔美国人或黑人（美国）

低体力活动水平

饮食中含有过多的盐和卡路里

出生时体重不足或早产

社会危险因素，如虐待儿童、家庭成员之间的暴力或食物和/或住房不安全

糖尿病 吸烟或使用任何含尼古丁的产品（如电子烟产品）和接触二手烟也可能导致高血压。 继发性高血压 继发性高血压有明确的原因。有时，当病因得到治疗时，血压会恢复正常。 儿童继发性高血压的最常见原因是 肾脏疾病，如肾小球肾炎、肾脏感染、尿路阻塞、多囊肾病或影响肾脏血管的疾病

心脏和其他血管疾病，如主动脉缩窄或动静脉瘘

激素失调，例如甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进） 继发性高血压的其他原因包括 睡眠呼吸暂停

颅内压力增加（颅内压升高）

药物，如皮质类固醇、合成代谢类固醇、口服避孕药（避孕药）、尼古丁、咖啡因和某些违禁药物

压力或疼痛 压力或疼痛往往会导致血压暂时升高，压力或疼痛消退后血压通常会恢复正常。 暂时升高血压的其他情况包括近期摄入含咖啡因的饮料、近期的体力活动以及由于看医生的压力引起的白大衣高血压。

儿童高血压的症状 通常，高血压在儿童中不会引起症状。高血压通常仅在重要器官受损后才引起症状，在血压升高后很多年通常也不会出现症状。 因此，高血压引起的问题往往不在儿童期发生。 罕见情况下，儿童高血压会因突发的高血压急症而严重损害重要器官。可能受影响的器官包括 脑，可导致脑功能退变，伴嗜睡、意识模糊、癫痫发作，甚至昏迷

心脏，可能导致心力衰竭

眼睛，可能导致视乳头水肿（视神经肿胀）和视网膜出血

肾脏，可能导致肾衰竭 如果未得到治疗，高血压急症可致命。

儿童高血压的诊断 血压测量

有时进行测试来找出原因 由于儿童高血压的定义取决于儿童年龄、性别和身高，因此没有明确定义的高血压值。因此，医生使用图表按年龄和身高列出男孩和女孩的不同值。这些图表使医生能够诊断高血压并分类其严重程度。 为了确保高血压不是暂时性疾病（例如摄入咖啡因后），医生在三次单独的就诊期间至少测量两次血压。 为获得最准确的读数，儿童在椅子上静坐 3 至 5 分钟后测量血压。他们的背部应得到支撑，理想情况下，他们的脚应放在地板上。 通常用血压计测量血压（软橡胶袖带，连接到用于给袖带充气的橡胶球囊和记录袖带压力的仪器）。医疗保健从业人员确保袖带适合儿童的手臂。袖带充气至足以阻止血流。然后，医生将袖带放气，并使用置于袖带下方动脉上的听诊器听诊第一次脉搏，然后听诊无血流时的声音（当心脏舒张时，在心跳之间）。有时，医生使用一种称为示波计的仪器来测量血压，而不是使用血压计和听诊器。示波仪可自动快速记录血压。如果存在异常，使用血压计和听诊器再次测量血压以确认测量结果。 医生建议在儿童 3 岁时开始测量血压。如果幼儿有增加高血压风险的危险因素（如患有肾脏或心脏疾病，或极度早产），医生会尽早在每次儿童保健就诊时开始测量血压。 如果诊断为中度高血压，医生会在 6 个月内复查血压。如果血压仍然很高，开始改变生活方式，如改善饮食、增加体力活动和减肥（如果需要）。如果血压在未来 6 个月内仍偏高，可能给儿童使用一个动态血压监测仪（如果可能），或者可转诊给专科医生。动态血压监测仪是一种便携式电池供能装置，与一缚在上臂的袖带相连。这个监测仪可以 24 小时连续地自动记录受试者血压数据。读数有助于医生确定是否存在高血压、读数升高的频率和严重程度。 如果诊断为1期高血压，医生会在 1 至 2 周内复查血压。如果血压仍处于 1 期，则在手臂和腿部测量血压，以查看两者之间是否存在差异，进行尿分析，并建议改变生活方式。医生在 2 到 3 个月内复查血压，如果仍处于1期，应将孩子转诊至专科医生。 如果确诊为 2 期高血压或儿童有 1 期高血压和症状，则应立即将儿童转诊至急诊科或专科医生，以便住院治疗。 测量血压 医生还会询问病史，包括有关儿童当前症状、饮食（包括盐摄入、超重儿童卡路里摄入、咖啡因和能量饮料的摄入）、活动水平和儿童服用的任何药物的问题。为了确定可能导致或促成高血压的疾病（危险因素），医生会询问家庭成员是否有增加高血压风险的疾病，例如某些肾脏问题或心力衰竭。医生试图确定孩子是否吸烟或使用任何含尼古丁的产品或饮酒。 进行彻底的体格检查和标准血液和尿液检查。还要进行肾功能评估以及高胆固醇检查。根据病史和体格检查的信息，可以进行其他检查，以检查特定疾病。