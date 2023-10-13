妊娠和分娩后（产后）：身体返回到正常水平
受影响的区域
表现
子宫
分娩后，子宫收缩并恢复至非孕期的大小，这个过程需要几周时间。这些收缩会引起下腹部痉挛，从而导致疼痛。
阴道分泌物（恶露）
分娩后 3 至 4 天内，产妇会出现阴道出血，并可能排出血栓。出血量应与月经期相同或更少。
几天后，出血量会变少，并变为带血的阴道分泌物，最长可持续 2 周。随着时间推移，分泌物的量变少，颜色也会变浅。分泌物变为浅棕色，持续约 2 周，最终变为黄白色。总体来说，阴道分泌物可能持续至分娩后最长 6 周。
分娩后约 1 至 2 周，产妇可能会有血液从阴道涌出。在子宫内部，胎盘附着的部位形成痂。当结痂脱落时，子宫会流出大约一杯量的血液。
阴道、外阴（阴唇）和会阴（外阴和肛门之间的皮肤）
阴道分娩后（或分娩和用力后，即使产妇最终进行剖腹产），阴道和周围组织（外阴和会阴）通常会疼痛和肿胀。分娩时的组织撕裂或会阴切开术（扩宽阴道开口的切口，可让分娩更容易）的切口需要缝合修复，这也会造成该区域疼痛。排尿时该区域可能会刺痛。
阴道和周围组织的肿胀在 1 至 2 周内消退。撕裂或会阴切开术的切口完全愈合大约需要 6 周。建议产后至少 6 周内不要进行性活动。
一些产妇，尤其是哺乳期产妇，产后进行性活动时可能会出现阴道干燥或疼痛。如果出现严重或持续性疼痛，产妇应联系医务人员。
生育力
产妇最早在分娩后 2 周就有可能再次怀孕。
排尿
分娩后，尿量通常会明显增加。通常在分娩后约 2 周内恢复正常。
排便
分娩后第一次排便可能很困难，有时伴有硬便或肛门部位疼痛。这有时是因为外阴阴道区域溃疡。此外，第一次排便可能会延迟几天，有时是因为产妇担心弯腰和给缝线施加压力。
分娩时的用力或分娩后的便秘都可导致或加重痔疮，引起排便疼痛或全身疼痛。痔疮通常在分娩后 2 至 4 周内消退。
有剖宫产或其他原因导致剧烈疼痛的产妇可使用阿片类止痛药，该类药可能导致便秘。
乳房
在分娩后的前 2 至 6 天，产妇乳房会产生初乳，初乳粘稠且通常为黄色。然后，乳房开始产生乳汁。当发生这种转变时（称为“乳汁分泌”），乳房会变得更加饱满和温暖。乳汁呈白色，稠度比初乳稀薄。
腹部
分娩后，产妇的腹部最初看起来像是仍然怀孕，但随着子宫收缩以及肌肉和皮肤张力增加，腹部在大约 6 周内逐渐缩小。
分娩后腹部肌张力较低，因为肌肉被拉伸，但肌张力会逐渐增加。在某些产妇中，腹部肌肉在中线分离，可以感觉到间隙（腹直肌分离）。在一些产妇中，这种间隙会在数周至一个月的时间内消失，但在一些产妇中却是永久性的。
腹部皮肤张力可能恢复正常，或者在一些产妇中，皮肤仍然比怀孕前松弛。腹部的妊娠纹不会消失，但可能会在几年内逐渐消退，从红色或紫色条纹变为银色条纹。
剖腹产后，切口用缝线、手术钉或手术胶封合。通常用绷带包扎，几天后便可取下。切口完全愈合需要 6 周。
心率
妊娠时心率会增加，而在产后 24 小时内开始降低，之后很快恢复正常。
体温
产后 24 小时内体温可能会轻度增高，通常在最初几天内恢复正常。如果产妇在分娩后前 6 周内，尤其是第一周内的任何时候出现发热至 38℃ 或更高温度和/或出现寒战，应打电话给医生。
许多产妇在分娩后几周内会盗汗。这些是由激素变化引起的，尤其是雌激素水平下降。但是，如果在分娩后过了 4 周仍有盗汗症状，产妇应联系医务人员。
体重
许多产妇在分娩后体重不会立即减轻，甚至在分娩后的头几天体重可能会增加。虽然已娩出胎儿和胎盘，但子宫仍然处于增大状态。此外，孕期血液中的液体增加，有时分娩期间接受的额外静脉液体仍然存在，并且母乳可能会增加体重。
在前 2 周内，多余液体会通过排尿排出体外。通过健康的饮食和锻炼习惯，恢复孕前体重通常需要 6 至 12 个月。
毛发
很多产妇担心分娩后头几周脱发。然而，这实际上是孕期保留的多余头发的脱落。在非妊娠状态下，每天约有 50 至 100 根头发脱落。妊娠期间，雌激素水平升高会导致进入休止期（头发在此阶段脱落）的毛囊减少。因此，在妊娠期间，头发比正常情况下更厚。但是，分娩后，雌激素水平和头发生长周期恢复正常，所以多余的头发会脱落。
情绪
许多产妇在分娩后的前 6 周内感到忧郁或轻度抑郁。这种不良情绪（称为“产后忧郁”或“产后情绪低落”）常常在 2 周后消失。一些产妇还会对自己或婴儿感到焦虑。如果抑郁或焦虑严重或在 2 周后仍未缓解，或出现任何其他精神健康症状，产妇应致电医务人员。