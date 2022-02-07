（妊娠和分娩后的护理）

妊娠和分娩后的 6 周称为产后期，此时产妇的身体恢复到其怀孕前的状态。

分娩后，产妇可能会出现某些身体变化和症状，但通常是轻微和暂时性的。极少会出现严重的健康问题。这一时期的并发症往往很少，但医护人员或某些卫生保健计划通常会建立家庭访问制度或密切随访的计划。

分娩后最常见的并发症包括：

出血过多（产后出血）

子宫感染

膀胱和肾脏感染

乳房感染

与哺乳有关的问题

抑郁症

产后出血常常在分娩后不久发生，也可以延迟至产后 6 个星期出现。

表格 妊娠和分娩后（产后）：身体返回到正常水平 表格

从住院到回家 应对始于医院的一些变化，取决于多快出院和回家。 阴道分泌物 产妇可能会出现阴道分泌物。医护人员应提供护垫来吸收它。医护人员还应检查分泌物的量和颜色。通常，在产后3～4天，恶露为阴道血性分泌物。然后它变成浅棕色，大约在分娩后 2 周，它变成黄白色。阴道分泌物可能持续至分娩后至多约 6 周。 分娩后大约一两周，胎盘附着在子宫部位的痂脱落，导致阴道出血达一杯左右。这期间应勤换卫生巾，注意外阴清洁。在没有得到医生的批准之前，不应使用棉条。如果担心大量出血，应联系医生。 药品 如果产妇不哺乳，可以放心地使用药物镇痛。 对于母乳喂养的妈妈，对乙酰氨基酚和布洛芬是相对安全的止痛药。许多其他药物会渗透在乳汁中。哺乳期间需要服药的产妇应咨询医生。 外阴 阴道口周围组织会有疼痛感，小便时有刺痛。在会阴及侧切的区域会有疼痛感及组织水肿。 分娩以后或者第一个24小时以内，冰或者冰镇包可以减轻局部疼痛及水肿。也可以在皮肤上使用麻醉乳膏或喷剂进行麻醉镇痛。 稍后，每天用温水清洗阴道周围两或三次可能有助于减少触痛。温水坐浴可以减轻局部疼痛。坐浴时，产妇采取蹲坐位，使温水刚好没过会阴及臀部为宜。 产妇下蹲时应该小心，如果感觉疼痛，可以借助一个圆环形的枕头。 痔疮 分娩时屏气用力会诱发或者加剧痔疮。如果出现痔疮疼痛，可用温水坐浴或含有局部麻醉药的凝胶缓解疼痛。 乳房肿胀 乳房可能会因为充满乳汁而肿胀、紧绷和酸痛。肿胀会在产生乳汁（哺乳期）的早期阶段发生。 对于不打算母乳喂养的产妇，以下措施可提供帮助： 应带合身的胸罩托提乳房，抑制乳汁分泌。

运用冰袋、服用镇痛剂如阿司匹林或对乙酞氨基酚有助于减轻乳房不适。

避免人工挤压，这样做会让身体认为需要更多的乳汁，从而增加乳汁分泌量。 对于母乳喂养的母亲，在产奶量适应婴儿需求之前，以下方法会有所帮助： 应定时哺乳从而减轻乳房的充盈。

每天24小时佩戴舒适的护理胸罩有助于缓解乳房不适。

如果产妇在哺乳期间感觉不舒服，可以在热水浴中用手挤出乳汁以缓解乳房压力。 如果乳房非常肿胀，产妇可能需要在哺乳前用手挤出乳汁，以便婴儿的嘴能包围乳晕（乳头周围皮肤有色的区域）。 你知道吗…… 情绪 分娩后产妇感觉悲伤（产后情绪低落）很常见。产妇还可能会感到烦躁，喜怒无常或焦虑，并可能有注意力不集中或睡眠问题（过多或过少）。这些症状一般经过7〜10天消失。但是，如果这些症状持续超过2周或干扰护理婴儿或日常活动，新妈妈应询问医生。在这种情况下，可能会出现产后抑郁症或其他精神健康障碍。