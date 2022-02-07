妊娠和分娩后的 6 周称为产后期，此时产妇的身体恢复到其怀孕前的状态。
分娩后，产妇可能会出现某些身体变化和症状，但通常是轻微和暂时性的。极少会出现严重的健康问题。这一时期的并发症往往很少，但医护人员或某些卫生保健计划通常会建立家庭访问制度或密切随访的计划。
分娩后最常见的并发症包括：
产后出血常常在分娩后不久发生，也可以延迟至产后 6 个星期出现。
妊娠和分娩后（产后）：身体返回到正常水平
受影响的区域
表现
阴道分泌物
产妇会有血性分泌物，偶尔有血块，持续 3 或 4 天。至多 2 周或更长时间分泌物颜色会变为浅棕色，然后变为黄白色。阴道分泌物可能持续至分娩后至多约 6 周。
在子宫内部，胎盘附着的部位形成痂。分娩后大约一或两周，结痂脱落，导致阴道出血达一杯左右。
乳房
泌乳早期，乳房增大，充满乳汁，张力增加。
心率
妊娠时增加的心率在产后 24 小时开始降低，很快恢复正常。
体温
产后 24 小时内轻度增高，第二天恢复正常。
子宫
产后子宫收缩，开始逐渐恢复到妊娠时的大小和位置。这些收缩可能会让人不适。子宫可能需要几周时间才能恢复到孕前的大小。
外阴
阴道开口周围区域常常疼痛。分娩时的撕裂或会阴切开术（扩宽阴道开口的切口，可让分娩更容易）和修复这些组织也会导致疼痛。当排尿时该区域可能会疼痛。
排尿
分娩后产妇尿量常常明显增加，但这只是暂时性的。通常在分娩后 2 周左右恢复正常。
排便
产后早期排便困难，部分原因是腹部和盆腔肌肉牵张、松弛，产妇也担心撕裂或因为撕裂以及痔疮导致的疼痛。此外，产妇可能会担心缝合或可能因为撕裂或痔疮导致疼痛。
痔疮
分娩会导致或加重痔疮。
腹部
分娩后肌张力减低，但会逐渐恢复。
皮肤
妊娠纹不会消失，但可能会褪色，从红色变为银色，但有时不会是数年。皮肤变暗的其他区域也可能褪色。
重量
大多数产妇分娩后减重少于 15 镑。体重减轻是由婴儿和胎盘娩出以及多余液体丢失所致。起初看起来好像她们仍然是孕妇。哺乳引起的乳房变化可能会增加少量体重。
情绪
很多新妈妈会感到沮丧或轻度抑郁。这种不良情绪或对婴儿的厌恶常常在2周后消失。如果没有消失，产妇应致电负责的医务人员。
住院（期待什么）
分娩婴儿后，应至少监测产妇一小时。如果在分娩过程中使用麻醉剂，或者如果在分娩过程中出现任何问题，分娩后可能会对产妇进行几个小时的监护，通常是在设备齐全的恢复室，可以使用氧气、经静脉（静脉内）输液和复苏设备。
医护人员应该监测产妇的脉搏及心率变化。通常，在产后的第一个 24 小时内，产妇的心率（在孕期心率会加快）逐渐降至正常水平，同时体温会轻微的升高。产后 24 小时后，产妇的恢复最快。
医护人员应尽量减轻产妇的疼痛，降低出血与感染的危险。
出血
尽量减少产后出血量是应该最优先考虑的问题。胎盘（胎衣）娩出后，护士应定时按摩产妇的腹部以帮助子宫收缩，保持收缩状态以防止大量出血。
如果需要，可以使用催产素来刺激子宫收缩。肌肉注射或者持续静脉滴注，直到子宫收缩良好。
如果产妇在分娩期间和分娩后失血过多，在出院前应进行一次全面的血细胞计数检测来检查贫血情况。
排尿
分娩后产妇尿量常常明显增加，但这只是暂时性的。同时分娩后膀胱敏感性降低，故医护人员应该鼓励产妇定期排尿，至少每4小时一次，从而避免膀胱过度充盈，预防膀胱感染。这样做可避免膀胱过度充盈，并有助于防止膀胱感染。同时可以在产妇腹部轻柔的按压检查膀胱，以确定膀胱是否排空。
偶尔，新妈妈不能自主排尿，这时必须将一根导管（导尿管）插入膀胱排空尿液。少数情况下，需要使用留置导管（留置在膀胱内一段时间的导管）。
排便
还应鼓励产妇在出院前排便。但因为住院时间比较短，不能完全做到。如果产妇 3 天内都没有排便，医生可以建议她服用大便软化剂或缓泻剂避免便秘，因为便秘可导致或加重痔疮。如果直肠或肛门周围的肌肉在分娩过程中撕裂，使用大便软化剂避免对该区域的压迫十分重要。
剖腹产后有时用来缓解严重疼痛的阿片类药物可加重便秘。所以，如果需要阿片类药物，应使用最低有效剂量。
饮食和锻炼
只要她有食欲，就可有规律的进食，有时产后很快就想吃东西。产妇应尽可能早一点起床活动。
如果是经阴道分娩，常常在分娩 1 天后产妇就可以开始锻炼以加强腹部肌肉。剖宫产术后，产妇应该暂时不要进行运动，需要一段时间完全康复，这个过程通常是6周左右。
在产后随访时，产妇在得到医生的许可后，可以恢复常规的孕前锻炼。
疫苗和免疫球蛋白
（也请参见孕期疫苗、孕妇接种疫苗指南，和 CDC：怀孕或哺乳期间接种 COVID-19 疫苗。）
如果产妇从没有患过风疹病毒感染或者没有接种过风疹疫苗，在她离开医院之前，应该注射风疹疫苗。
理想情况下，破伤风-白喉-百日咳 (Tdap) 疫苗在每次怀孕期间接种，最好是在第 27 至 36 周之间。如果产妇在怀孕期间或之前从未接种过 Tdap 疫苗（青少年或成年时期也未接种过），无论是否在哺乳，都应该在出院前接种。如果与新生儿接触的家庭成员从未接种过 Tdap 疫苗，他们应该在与新生儿接触前至少两周接种 Tdap 疫苗。Tdap 疫苗可以预防百日咳，从而降低将百日咳传染给无保护新生儿的风险。
从未患过水痘或接种过水痘疫苗的孕妇应在分娩后接种第一剂水痘疫苗，4-8 周后接种第二剂。
医生可能会根据女性的疫苗接种史和健康史推荐其他疫苗。
如果产妇是 Rh 阴性血型而婴儿是 Rh 阳性（称为 Rh 不相容），应该在分娩后 3 天内肌肉注射 Rho(D) 免疫球蛋白。这种药物可破坏那些可能进入母体并能诱导抗体产生的胎儿红细胞。这些抗体能危及产妇以后的妊娠。
出院前
在产妇离开医院前，需要做一些检查。如果产妇和婴儿都很健康，通常在阴道分娩后24～48小时或剖宫产后96小时出院。如果分娩过程中没有使用全身麻醉，且没有什么问题发生，有时产妇甚至可以在产后 6 小时出院。
在离开医院前，应告诉产妇身体可能会发生的变化、在身体恢复前的避孕方法等相关知识。为产妇安排定期的产后随访访视，通常在产后 3 至 8 周开始。如果分娩是剖腹产，或者如果出现问题，可以更早安排第一次访视。
从住院到回家
应对始于医院的一些变化，取决于多快出院和回家。
阴道分泌物
产妇可能会出现阴道分泌物。医护人员应提供护垫来吸收它。医护人员还应检查分泌物的量和颜色。通常，在产后3～4天，恶露为阴道血性分泌物。然后它变成浅棕色，大约在分娩后 2 周，它变成黄白色。阴道分泌物可能持续至分娩后至多约 6 周。
分娩后大约一两周，胎盘附着在子宫部位的痂脱落，导致阴道出血达一杯左右。这期间应勤换卫生巾，注意外阴清洁。在没有得到医生的批准之前，不应使用棉条。如果担心大量出血，应联系医生。
药品
如果产妇不哺乳，可以放心地使用药物镇痛。
对于母乳喂养的妈妈，对乙酰氨基酚和布洛芬是相对安全的止痛药。许多其他药物会渗透在乳汁中。哺乳期间需要服药的产妇应咨询医生。
外阴
阴道口周围组织会有疼痛感，小便时有刺痛。在会阴及侧切的区域会有疼痛感及组织水肿。
分娩以后或者第一个24小时以内，冰或者冰镇包可以减轻局部疼痛及水肿。也可以在皮肤上使用麻醉乳膏或喷剂进行麻醉镇痛。
稍后，每天用温水清洗阴道周围两或三次可能有助于减少触痛。温水坐浴可以减轻局部疼痛。坐浴时，产妇采取蹲坐位，使温水刚好没过会阴及臀部为宜。
产妇下蹲时应该小心，如果感觉疼痛，可以借助一个圆环形的枕头。
痔疮
分娩时屏气用力会诱发或者加剧痔疮。如果出现痔疮疼痛，可用温水坐浴或含有局部麻醉药的凝胶缓解疼痛。
乳房肿胀
乳房可能会因为充满乳汁而肿胀、紧绷和酸痛。肿胀会在产生乳汁（哺乳期）的早期阶段发生。
对于不打算母乳喂养的产妇，以下措施可提供帮助：
应带合身的胸罩托提乳房，抑制乳汁分泌。
运用冰袋、服用镇痛剂如阿司匹林或对乙酞氨基酚有助于减轻乳房不适。
避免人工挤压，这样做会让身体认为需要更多的乳汁，从而增加乳汁分泌量。
对于母乳喂养的母亲，在产奶量适应婴儿需求之前，以下方法会有所帮助：
应定时哺乳从而减轻乳房的充盈。
每天24小时佩戴舒适的护理胸罩有助于缓解乳房不适。
如果产妇在哺乳期间感觉不舒服，可以在热水浴中用手挤出乳汁以缓解乳房压力。
如果乳房非常肿胀，产妇可能需要在哺乳前用手挤出乳汁，以便婴儿的嘴能包围乳晕（乳头周围皮肤有色的区域）。
你知道吗……
情绪
分娩后产妇感觉悲伤（产后情绪低落）很常见。产妇还可能会感到烦躁，喜怒无常或焦虑，并可能有注意力不集中或睡眠问题（过多或过少）。这些症状一般经过7〜10天消失。但是，如果这些症状持续超过2周或干扰护理婴儿或日常活动，新妈妈应询问医生。在这种情况下，可能会出现产后抑郁症或其他精神健康障碍。
回家
如果新妈妈感觉可以胜任的话，她可以开始进行一些日常活动。采用健康饮食并进行定期锻炼，有助于产后恢复，改善健康状态。
只要产妇有这种愿望并觉得舒服，就可以恢复性活动。如果出现以下情况，性活动应推迟，直到受影响区域痊愈
分娩导致撕裂。
接受过外阴切开术。
分娩是剖腹产。
产妇即使接受了剖腹产也可以洗澡。但应在伤口完全愈合后再洗澡。生殖器区域应该从前向后清洗。如果该区域疼痛，使用喷雾水瓶或坐浴可能会更舒缓。产妇在第一次产后访视中，在咨询医生前，不得灌洗阴道。
在阴道分娩和剖腹产后，至少 2 周以内不应在阴道内放置任何东西，包括棉条和灌洗。剧烈运动及负重的行为在术后6周内是禁止的。在 6 周内应避免性生活。腹部切口部位应该像其他外科切口一样护理。术后24小时后可以进行淋浴，但要避免切口部位搓洗。应注意不要擦洗切口部位。应避免洗浴，直至伤口完全愈合和任何钉或缝线已被去除。腹部切口应该保持干燥清洁。如果发现切口部位有任何的红肿、渗液，都应该积极的地去看医生。切口周围疼痛可能持续几个月，麻木的感觉会持续更久些。
腹部
产后子宫仍然是增大的并且会继续收缩一段时间，在接下来两周内会逐渐缩小。这期间的宫缩是不规则的，常常引起疼痛。母乳喂养会加剧宫缩。母乳喂养触发生产激素催产素。催产素又可刺激乳汁分泌（称为排乳反射）和子宫收缩。
正常情况下子宫在 5～7 天后变硬，不再有触痛，但仍有轻微增大，位于耻骨和脐之间。到分娩后 2 周，子宫恢复到接近正常大小，4 周后，通常恢复至正常大小。但是即使加强锻炼，产妇的腹部都不会在几个月内恢复到孕前的平坦状态。
妊娠纹不会消失，但可能会褪色，但有时不会是一年。
母乳喂养
医生建议女性母乳喂养至少 6 个月，并且不使用其他食物补充。然后，产妇应继续再母乳喂养6个月，同时引入其他食物。在此之后，鼓励产妇继续母乳喂养，直到她们或婴儿不再感兴趣。
如果产妇不能母乳喂养，或出于各种原因，选择不通过母乳喂养，可以用奶瓶喂养作为代替。
母乳喂养的产妇需要了解如何在哺乳时放置婴儿。如果婴儿放的位置不恰当，母亲可能感到乳头疼痛。有时婴儿吸入自己的下嘴唇并吮吸，使乳头疼痛。这时，母亲可以用拇指把婴儿嘴唇从口里松开。若要让乳头离开婴儿口中，产妇应首先将手指滑入婴儿的嘴里，中断吮吸。这个动作能防止损伤乳房和变得酸痛。
哺乳后，产妇应让乳头上的乳汁自然变干，或者轻轻拍干。如果需要的话，可用吹风机的低档吹干乳头。母乳喂养后，女性可以在乳头上涂抹 100% 羊毛脂。这样做可以减轻疼痛和帮助保护乳头。
产妇母乳喂养时，乳房可能会泄漏乳汁。可穿戴带棉垫的乳罩以吸收乳汁，但是橡胶的乳罩衬垫会刺激乳头，应该避免使用。
母乳喂养时，母亲每天需要增加大约 300 至 500 卡路里的热量摄入。同时应该增加维生素及微量元素的摄入量。通常，健康平衡的饮食包括足够的乳制品、绿叶的蔬菜及孕期所需要的叶酸（1mg每天）。产前维生素应含有至少 400 微克的叶酸。她们应该摄入足够量的液体，保证分泌乳汁。妈妈们如果需要特殊的饮食补充，应该咨询医生，决定是否需要其他的维生素及微量元素，如维生素B12等。
如果母乳喂养的产妇食用海鲜，应选择汞含量低的海鲜。请参见海鲜中的汞，了解更多信息。
你知道吗……
计划生育（节育或避孕）
由于产妇一旦再次开始从卵巢释放卵子（排卵）就可能受孕，因此建议产妇恢复性活动时采取节育措施。
通常没有哺乳的产妇大约在产后4～6周，第一次月经周期前开始再次排卵。但排卵可以提前。
单纯母乳喂养的妈妈，开始排卵和恢复月经往往稍晚，通常要到产后6个月。但是，有时候母乳喂养的产妇也会排卵、月经来潮，并像不母乳喂养的产妇那样迅速怀孕。母乳喂养的产妇应询问医生何时使用避孕。
怀孕后要想完全恢复需要时间。因此，医生通常建议新妈妈在再次怀孕之前至少等待 6 个月，最好是 18 个月（尽管她可能选择不遵循该建议）。分娩后第一次复查时，产妇应和医师讨论关于节育方法的选择，并选择最适合自己的选项。
女性可以开始询问医生有关怀孕期间节育的问题。某些形式的节育可以在分娩后几天内开始。这些形式包括输卵管结扎（永久避孕）或放置宫内节育器 (IUD)。是否哺乳会影响产妇选择不同的避孕措施。含有雌激素和孕激素的避孕药或避孕贴或阴道环会影响乳汁分泌，所以在乳汁充分分泌之前不应使用。可使用单纯孕激素避孕药、醋酸甲羟孕酮注射剂、孕激素植入物或 IUD，但不使用药物的方法，如避孕套、隔膜或某些 IUD，不会干扰哺乳。避孕环只能在子宫恢复正常大小后使用，通常在产后6～8周。在这之前，避孕泡沫、凝胶剂避孕环可以使用。
刚接种风疹和／或水痘疫苗的新母亲（或任何女性），必须等至少 1 个月后才能再次怀孕，以免危及胎儿。
完成生育计划的女性可选择永久避孕。相关手术包括切除或阻塞输卵管，以防止精子到达卵子使其受精。这些手术可以在分娩后、剖腹产后或产后（分娩后 6 周）后进行。这些手术被认为是永久性和不可逆的。
妊娠和分娩后（产后）：什么时候打电话给医生
区域
症状
可能的原因
恶露
每小时血性恶露量超过一个护垫，持续超过2个小时
恶露气味异常
恶露含有非常大的血栓（大于高尔夫球的大小）
出血（失血）
体温
第一周内任何时间体温超过38℃或更高
排尿
如果排尿疼痛（不仅仅是刺痛）或尿急、尿频
膀胱不能完全排空
下腹部
产后5天后感觉下腹部（骨盆上方）疼痛或不适
尿道或膀胱感染
后背
背部或侧胸部肋缘下疼痛，尤其存在发热或小便疼痛
肾脏感染
乳房
充血消失后乳腺触及坚硬肿块
乳腺导管阻塞
乳腺疼痛、肿胀、发红、发热或触痛
情绪
如果产妇存在任何以下症状，并且超过2周：
剖腹产术后切口
疼痛增加
切口变红、肿胀或不能触碰
如果切口出现任何分泌物
伤口感染
腿或胸部
腿部肿胀或疼痛
如果孕妇有突发性、尖锐胸痛或在吸气时胸部疼痛加重
头晕、呼吸困难
一般情况
如果产妇感觉头晕、晕倒或感到呼吸短促
肺部血栓
重度贫血