阴道分娩是指胎儿和胎盘（产后）通过产道和阴道口从子宫娩出。
（也请参见分娩概述。）
在医院分娩时，产妇可以在她待产的同一房间分娩，或者可能从待产室搬到分娩室。通常，我们鼓励产妇的伴侣、或者其他陪伴的人在一旁陪伴她。
当产妇即将分娩时，医生建议她半卧位，一种介于平躺和坐位之间的姿势。同时可以使用枕头或者靠背护垫垫在产妇的背部。半卧位借助了重力：胎儿向下的重力有助于阴道及周围组织逐渐的伸展扩张，避免了撕裂的危险。该位置还会减少对背部和骨盆的拉伸。一些孕妇更喜欢平躺分娩。但该体位会导致分娩时间更长。
婴儿出生
随着分娩的进展，医生或者助产士应该进行阴道检查，以了解胎儿头部的位置。当产妇宫颈口完全打开（扩张）和变薄并缩短（消失）时，医生会告知产妇每次宫缩时向下屏气用力，使胎儿头部逐渐向下通过骨盆，并扩张阴道口，使胎头越来越多的露出阴道口。助产士可以按摩阴道开口周围的区域（称为会阴），然后热敷。这些技术可以帮助阴道开口周围的组织缓慢伸展，有助于防止撕裂，但它们可能会增加感染风险。
当胎头露出阴道口外 3～4 厘米时，医生或者助产士会在宫缩期间将手放在胎儿头部上方，以控制胎儿娩出的速度。当抬头着冠（即胎儿头部最宽的部位通过阴道）时，应该使胎儿的头部及颏部安全通过阴道，以免发生阴道撕裂。
当胎儿处于窘迫状态或产妇难以用力分娩时，真空抽吸可用于帮助分娩头部。
有时可以出于相同的原因使用手术钳 ，但不如胎头吸引术常用。
会阴侧切是一个切口，可扩宽阴道口，以使婴儿更易于分娩。会阴侧切仅在阴道口的组织伸展不足并阻止婴儿分娩时使用。在此过程中，医生在阴道及肛门之间注入局部麻醉药物，并做切口。
婴儿的头部已经冒出之后，医生或者助产士会支撑婴儿身体，帮助婴儿侧向转动身体，从而使肩部可以容易冒出（一次一边）。在第一个肩膀出来之后，婴儿的其余部位通常会很快滑出。
从婴儿的鼻子、嘴巴和喉咙吸出黏液和流体。夹紧并切割脐带。这个过程是无痛的。（将手术钳留在婴儿肚脐附近的脐带残端，直至脐带密封，一般在24小时内）。应尽量吸出婴儿鼻子、口腔及咽喉部的粘液黏液和羊水，钳夹并剪断脐带，擦干胎儿身体，用薄毛毯包裹好婴儿后放在产妇的身边或者温暖的摇篮里。
胎盘娩出
在胎儿娩出后，医生或者助产士轻柔的把一只手放在产妇腹部，确认子宫不断收缩（恢复原来大小）。通常，胎盘在分娩后 3～10 分钟内从子宫壁上剥离，伴有阴道出血。通常产妇能自己屏气将胎盘娩出。然而，在许多医院，婴儿一出生，产妇就会使用催产素（静脉内或肌肉内给药），并定期按摩腹部以帮助子宫收缩和排出胎盘。
如果产妇不能将胎盘娩出，特别是如果出血过多，医生或助产士会对产妇腹部施加更大的压力，使胎盘脱离子宫并娩出。若胎盘在胎儿娩出后 45~60 分钟内还没有排出，医生或者助产士应该将手伸入子宫，分离胎盘与子宫壁，并将胎盘牵拉出来。本程序需要使用止痛药或麻醉剂。
取出胎盘后，应该检查是否完整。子宫内残留的任何碎片都可引起子宫感染或阻止子宫收缩。宫缩对防止分娩后进一步出血至关重要。如果胎盘不完整，医生或者助产士应该用手清除残留的组织。有些残留的胎盘组织甚至需要手术才能取出。
出生后
通常在产妇分娩后给予催产素。这种药物会使子宫收缩，并尽量减少失血。医生还会按摩子宫，以确保子宫稳固、收缩良好。通常，母乳喂养新生儿也会使子宫收缩。
医生会修复阴道或周围组织的任何撕裂，如果进行了会阴切开术，则修复会阴切开术切口。
通常，如果不需要继续医疗治疗，婴儿应该与产妇待在一起。产妇、婴儿和伴侣常在私密的环境中相处 1 小时或更长时间，以建立亲密的亲子关系。许多母亲希望在分娩后立即开始哺乳。
此后，婴儿被送回婴儿室。在很多医院，产妇可以选择让婴儿一直留在身边——称为母婴同室。母婴同室，婴儿通常按需要哺乳，而且在产妇离开医院前，应该教会她如何护理照顾婴儿。如果产妇需要休息，婴儿可以送至婴儿室。
因为大多数并发症，特别是出血，多发生在分娩后 24 小时内，所以护士和医生在这段时间内会仔细观察产妇和婴儿。