随着分娩的进展，医生或者助产士应该进行阴道检查，以了解胎儿头部的位置。当产妇宫颈口完全打开（扩张）和变薄并缩短（消失）时，医生会告知产妇每次宫缩时向下屏气用力，使胎儿头部逐渐向下通过骨盆，并扩张阴道口，使胎头越来越多的露出阴道口。助产士可以按摩阴道开口周围的区域（称为会阴），然后热敷。这些技术可以帮助阴道开口周围的组织缓慢伸展，有助于防止撕裂，但它们可能会增加感染风险。

当胎头露出阴道口外 3～4 厘米时，医生或者助产士会在宫缩期间将手放在胎儿头部上方，以控制胎儿娩出的速度。当抬头着冠（即胎儿头部最宽的部位通过阴道）时，应该使胎儿的头部及颏部安全通过阴道，以免发生阴道撕裂。

分娩期间的胎头着冠 图片

分娩 视频

当胎儿处于窘迫状态或产妇难以用力分娩时，真空抽吸可用于帮助分娩头部。

辅助分娩 视频

有时可以出于相同的原因使用手术钳 ，但不如胎头吸引术常用。

会阴切开术 图片

会阴侧切是一个切口，可扩宽阴道口，以使婴儿更易于分娩。会阴侧切仅在阴道口的组织伸展不足并阻止婴儿分娩时使用。在此过程中，医生在阴道及肛门之间注入局部麻醉药物，并做切口。

会阴切开术 隐藏详情 女性子宫会在妊娠期间容纳并保护正在发育中的胎儿。大约40周后，胎儿足月并准备出生。 分娩时，子宫开口（称为宫颈）扩张，以使婴儿从子宫进入阴道。阴道是一个肌肉管，可扩张以容纳婴儿的头和肩膀，而子宫收缩持续将婴儿推向外部。 有时，阴道口太窄而无法在不撕裂阴道的情况下让婴儿出生。当存在这种风险时，可以进行称为会阴切开术的操作。 在会阴切开术中，医生在阴道底部做一个切口。这样可扩大阴道开口，防止在分娩婴儿头部时阴道撕裂。分娩后，将切口缝合以使其愈合。但是，此操作会延长母亲的康复时间。 该手术有几种潜在的相关并发症，在术前应与医生讨论。

婴儿的头部已经冒出之后，医生或者助产士会支撑婴儿身体，帮助婴儿侧向转动身体，从而使肩部可以容易冒出（一次一边）。在第一个肩膀出来之后，婴儿的其余部位通常会很快滑出。

从婴儿的鼻子、嘴巴和喉咙吸出黏液和流体。夹紧并切割脐带。这个过程是无痛的。（将手术钳留在婴儿肚脐附近的脐带残端，直至脐带密封，一般在24小时内）。应尽量吸出婴儿鼻子、口腔及咽喉部的粘液黏液和羊水，钳夹并剪断脐带，擦干胎儿身体，用薄毛毯包裹好婴儿后放在产妇的身边或者温暖的摇篮里。