妊娠和分娩后（产后）：身体返回到正常水平
受影响的区域
表现
阴道分泌物
产妇会有血性分泌物，偶尔有血块，持续 3 或 4 天。至多 2 周或更长时间分泌物颜色会变为浅棕色，然后变为黄白色。阴道分泌物可能持续至分娩后至多约 6 周。
在子宫内部，胎盘附着的部位形成痂。分娩后大约一或两周，结痂脱落，导致阴道出血达一杯左右。
乳房
泌乳早期，乳房增大，充满乳汁，张力增加。
心率
妊娠时增加的心率在产后 24 小时开始降低，很快恢复正常。
体温
产后 24 小时内轻度增高，第二天恢复正常。
子宫
产后子宫收缩，开始逐渐恢复到妊娠时的大小和位置。这些收缩可能会让人不适。子宫可能需要几周时间才能恢复到孕前的大小。
外阴
阴道开口周围区域常常疼痛。分娩时的撕裂或会阴切开术（扩宽阴道开口的切口，可让分娩更容易）和修复这些组织也会导致疼痛。当排尿时该区域可能会疼痛。
排尿
分娩后产妇尿量常常明显增加，但这只是暂时性的。通常在分娩后 2 周左右恢复正常。
排便
产后早期排便困难，部分原因是腹部和盆腔肌肉牵张、松弛，产妇也担心撕裂或因为撕裂以及痔疮导致的疼痛。此外，产妇可能会担心缝合或可能因为撕裂或痔疮导致疼痛。
痔疮
分娩会导致或加重痔疮。
腹部
分娩后肌张力减低，但会逐渐恢复。
皮肤
妊娠纹不会消失，但可能会褪色，从红色变为银色，但有时不会是数年。皮肤变暗的其他区域也可能褪色。
重量
大多数产妇分娩后减重少于 15 镑。体重减轻是由婴儿和胎盘娩出以及多余液体丢失所致。起初看起来好像她们仍然是孕妇。哺乳引起的乳房变化可能会增加少量体重。
情绪
很多新妈妈会感到沮丧或轻度抑郁。这种不良情绪或对婴儿的厌恶常常在2周后消失。如果没有消失，产妇应致电负责的医务人员。