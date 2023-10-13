抗精神病药物
药物
一些副作用
注释
第一代抗精神病药物
氯丙嗪
氟奋乃静*
氟哌啶醇*
Loxapine
茚酮
奋乃静
匹莫齐特
硫利达嗪
硫噻吩
三氟拉嗪
口干
视力模糊
癫痫发作
心动过速和血压下降
便秘
突然发生但可逆的震颤、肌肉僵硬，可进行性发展为肌肉强直
面部或手臂的不自主运动（迟发性运动障碍）
肌肉强直、发热、血压升高、精神症状（抗精神病药物恶性综合征）
不良作用较常发生于老年人、平衡功能受损或有严重疾病的患者。
氟哌啶醇和氟奋乃静也有长效针剂剂型。
在服用硫利达嗪期间，建议做眼科检查和心电图 (ECG)。
第二代抗精神病药物
阿立哌唑*
阿塞那平
Brexpiprazole
卡比拉嗪
氯氮平
伊潘立酮
卢美哌隆
鲁拉西酮
奥氮平*
帕潘立酮
Quetiapine
利培酮*
Ziprasidone
头昏和体重增加（最常见）是重要的不良作用
部分药物会增加腹部脂肪堆积、血胆固醇异常、高血压和胰岛素抵抗（代谢综合征）发生的风险
新型抗精神病药物导致震颤、肌肉僵硬、不自主运动（包括迟发性运动障碍）和神经阻滞剂恶性综合征的可能性较低，但可能会出现其他副作用。
阿立哌唑、奥氮平和利培酮也有长效针剂剂型。
氯氮平可导致骨髓抑制、白细胞减少和抽搐，所以较少使用。然而，该药物通常对其他抗精神病药物不起作用的患者有效。
氯氮平和奥氮平最易导致体重增加，而阿立哌唑最少导致。
齐拉西酮不导致体重增加，但可导致心电图异常。
阿立哌唑、依匹哌唑、卡利拉嗪和齐拉西酮较少导致代谢综合征。
卢美哌隆运动和代谢副作用的风险较低，但禁用于老年痴呆相关精神病的老年患者。
* 对于使用口服药物有困难的患者，可以使用长效肌内 (IM) 注射剂。