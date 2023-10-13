skip to main content
抗精神病药物

药物

一些副作用

注释

第一代抗精神病药物

氯丙嗪

氟奋乃静*

氟哌啶醇*

Loxapine

茚酮

奋乃静

匹莫齐特

硫利达嗪

硫噻吩

三氟拉嗪

口干

视力模糊

癫痫发作

心动过速和血压下降

便秘

突然发生但可逆的震颤、肌肉僵硬，可进行性发展为肌肉强直

面部或手臂的不自主运动（迟发性运动障碍）

肌肉强直、发热、血压升高、精神症状（抗精神病药物恶性综合征

不良作用较常发生于老年人、平衡功能受损或有严重疾病的患者。

氟哌啶醇和氟奋乃静也有长效针剂剂型。

在服用硫利达嗪期间，建议做眼科检查和心电图 (ECG)。

第二代抗精神病药物

阿立哌唑*

阿塞那平

Brexpiprazole

卡比拉嗪

氯氮平

伊潘立酮

卢美哌隆

鲁拉西酮

奥氮平*

帕潘立酮

Quetiapine

利培酮*

Ziprasidone

头昏和体重增加（最常见）是重要的不良作用

部分药物会增加腹部脂肪堆积、血胆固醇异常、高血压和胰岛素抵抗（代谢综合征）发生的风险

新型抗精神病药物导致震颤、肌肉僵硬、不自主运动（包括迟发性运动障碍）和神经阻滞剂恶性综合征的可能性较低，但可能会出现其他副作用。

阿立哌唑、奥氮平和利培酮也有长效针剂剂型。

氯氮平可导致骨髓抑制、白细胞减少和抽搐，所以较少使用。然而，该药物通常对其他抗精神病药物不起作用的患者有效。

氯氮平奥氮平最易导致体重增加，而阿立哌唑最少导致。

齐拉西酮不导致体重增加，但可导致心电图异常。

阿立哌唑依匹哌唑卡利拉嗪齐拉西酮较少导致代谢综合征。

卢美哌隆运动和代谢副作用的风险较低，但禁用于老年痴呆相关精神病的老年患者。

* 对于使用口服药物有困难的患者，可以使用长效肌内 (IM) 注射剂。

