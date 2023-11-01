代谢综合征的特征是腰围大（由于腹部脂肪过多）、高血压、抵抗胰岛素的作用（胰岛素抵抗）或糖尿病，以及血液内的胆固醇和其他脂肪水平异常（血脂异常）。

代谢综合征是一种严重疾病。在美国，50 岁以上的人中超过 40% 的可能患有这种病。甚至儿童和青少年都有代谢综合征，但是很多人却对它不甚了解。

腹部脂肪过多的人（苹果型身材）比屁股脂肪多的人（梨形身材）更容易患有代谢综合征。下列人群易在腹部堆积脂肪：

大多数男性

绝经后女性

腹部脂肪堆积增加了下述疾病的患病风险：

长期压力可能增加发生代谢综合征的风险。它还可能导致激素变化，导致过多脂肪在腹部积聚，并导致身体停止对胰岛素的正常反应（称为胰岛素抵抗）。长期压力可能导致高密度脂蛋白（HDL，即“好的脂蛋白”）胆固醇水平下降。脂质水平异常（如 HDL 水平低）会增加代谢综合征的风险。

代谢综合征在吸烟者中比在不吸烟者中更常见。吸烟会增加甘油三酯水平并降低 HDL 水平。

代谢综合征本身并不会引起症状。

（也可参见肥胖症。）

代谢综合征的诊断 腰围

血压测量

空腹血液检查，测量血糖和血液中脂肪（血脂）水平 即使那些不超重或看起来瘦的人也会在腹部储存多余的脂肪，因此每个人都应该测量腰围。腰围越大，患有代谢综合征及其并发症的可能性越大。多大腰围会增加肥胖引起并发症的风险因族群和性别而异。 如果腰围超标，医生应该测量其血压、空腹血糖和血脂水平。血糖和血脂水平通常会同时出现异常。 代谢综合征有许多种不同定义，但当男性腰围达到或超过 40 英寸（102 厘米）或女性腰围达到或超过 35 英寸（88 厘米）（提示腹部脂肪过多）并且存在以下至少两种情况或正针对下述至少两种情况接受治疗时，最常被诊断为代谢综合征： 空腹血糖水平为 100 mg/dL（毫克/分升）或以上

血压为 130/85 mmHg（毫米汞柱）或以上

空腹血中甘油三酯（一种脂肪）水平为 150 mg/dL 或以上

高密度脂蛋白（HDL—有益的）胆固醇水平男性在 40mg/dL 以下，女性在 50mg/dL 以下