代谢综合征的特征是腰围大（由于腹部脂肪过多）、高血压、抵抗胰岛素的作用（胰岛素抵抗）或糖尿病，以及血液内的胆固醇和其他脂肪水平异常（血脂异常）。
诊断代谢综合征之前，医生需测量腰围、血压以及空腹血糖和血脂水平。
增加体育锻炼、改变饮食习惯、运用行为疗法和药物治疗都有助于减轻体重。
糖尿病、高血压以及血胆固醇和脂肪水平异常（血脂异常）都可以得到治疗。
代谢综合征是一种严重疾病。在美国，50 岁以上的人中超过 40% 的可能患有这种病。甚至儿童和青少年都有代谢综合征，但是很多人却对它不甚了解。
腹部脂肪过多的人（苹果型身材）比屁股脂肪多的人（梨形身材）更容易患有代谢综合征。下列人群易在腹部堆积脂肪：
大多数男性
绝经后女性
腹部脂肪堆积增加了下述疾病的患病风险：
长期压力可能增加发生代谢综合征的风险。它还可能导致激素变化，导致过多脂肪在腹部积聚，并导致身体停止对胰岛素的正常反应（称为胰岛素抵抗）。长期压力可能导致高密度脂蛋白（HDL，即“好的脂蛋白”）胆固醇水平下降。脂质水平异常（如 HDL 水平低）会增加代谢综合征的风险。
代谢综合征在吸烟者中比在不吸烟者中更常见。吸烟会增加甘油三酯水平并降低 HDL 水平。
代谢综合征本身并不会引起症状。
（也可参见肥胖症。）
代谢综合征的诊断
腰围
血压测量
空腹血液检查，测量血糖和血液中脂肪（血脂）水平
即使那些不超重或看起来瘦的人也会在腹部储存多余的脂肪，因此每个人都应该测量腰围。腰围越大，患有代谢综合征及其并发症的可能性越大。多大腰围会增加肥胖引起并发症的风险因族群和性别而异。
如果腰围超标，医生应该测量其血压、空腹血糖和血脂水平。血糖和血脂水平通常会同时出现异常。
代谢综合征有许多种不同定义，但当男性腰围达到或超过 40 英寸（102 厘米）或女性腰围达到或超过 35 英寸（88 厘米）（提示腹部脂肪过多）并且存在以下至少两种情况或正针对下述至少两种情况接受治疗时，最常被诊断为代谢综合征：
空腹血糖水平为 100 mg/dL（毫克/分升）或以上
血压为 130/85 mmHg（毫米汞柱）或以上
空腹血中甘油三酯（一种脂肪）水平为 150 mg/dL 或以上
高密度脂蛋白（HDL—有益的）胆固醇水平男性在 40mg/dL 以下，女性在 50mg/dL 以下
代谢综合征的治疗
增加体育活动和摄取有益心脏健康的饮食
治疗高血糖、高血压和脂肪水平异常
有时使用二甲双胍或他汀类药物
治疗肥胖的药物、代谢和减肥手术
戒烟
压力管理
代谢综合征的初始治疗包括增加体育活动和摄取有益心脏健康的饮食。如果有必要，也需针对代谢综合征的每个部分进行药物治疗。
如果患者有糖尿病或高血糖，则一些能够增强身体对胰岛素敏感性的药物可能有帮助，例如二甲双胍或者罗格列酮、吡格列酮等噻唑烷二酮类药物。而且，体育活动对糖尿病患者很重要，因为它能使身体更加有效地利用血糖并且有助于降低血糖水平。
高血压和血脂水平异常也应治疗。如有必要，可用药降低血压（抗高血压药）或降低血脂水平。
血液中胆固醇和其他脂肪（脂质）水平异常的患者可使用降脂药物（他汀类药物）治疗。
肥胖症可用抗肥胖症药治疗，如奥利司他、芬特明和利拉鲁肽，如果需要，可采用减重（代谢和减肥）手术。
应该对冠状动脉疾病的其他风险因素（若存在）加以控制。举例来说，应劝导吸烟者戒烟。
减轻压力（压力可能增加代谢综合征的风险）的方法包括深呼吸锻炼、冥想、心理支持和咨询。