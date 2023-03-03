神经阻滞剂恶性综合征

神经阻滞剂恶性综合征是指使用某些抗精神病药物（精神抑制剂）或抗呕吐药物（止吐药）时发生的意识模糊或无反应、肌肉僵硬、体温高以及其他症状。

神经阻滞剂恶性综合征会发生于极少数被给予某些类型药物的人群。

症状包括危险的高体温、肌肉僵硬和躁动。

医生根据患者的症状和体格检查结果做出诊断。

治疗包括停药、降低体温，并在重症监护病房提供支持。

（另见高温损害概述。）

神经阻滞剂恶性综合征发生于少数接受抗精神病药物或止吐药的患者（见表可引起神经阻滞剂恶性综合征的药物），通常在治疗后前几周内发生。发生这种综合征的风险范围介于 0.02% 和 3% 之间，具体取决于很多因素。这种综合征最常见于抗精神病药物剂量增加较快或起始剂量较高的男性，因为男性患者易激动。医生不确定这种综合征为何会发生。

表格 可能导致抗精神病药物恶性综合征的药物 表格

神经阻滞剂恶性综合征的症状 症状通常会在几天内发生，包括 意识混乱、躁动或昏迷

肌肉僵硬

体温高，通常超过 40°C

心率加快

呼吸速率加快

血压高或不稳定（可变） 受损肌肉会释放肌红蛋白，该蛋白随尿液排出，并使尿液变成棕色。此疾病（肌红蛋白尿）会导致急性肾损伤，或甚至肾衰竭。即使迅速治疗，死亡率也约为 10%～20%。

神经阻滞剂恶性综合征的诊断 正在服用已知会引起神经阻滞剂恶性综合征的药物的患者中出现典型症状 服用已知会引起神经阻滞剂恶性综合征的药物的患者出现特征性症状和体格检查结果，尤其是严重肌肉僵硬时，医生会怀疑神经阻滞剂恶性综合征。没有进行确诊的检查。但是，由于其他疾病（例如，脑膜炎和脓毒症）可引起类似的症状，医生通常会进行检查以排除这些疾病。医生还会进行血液和尿液检查，以检查有无肌肉蛋白质分解和肾损伤。