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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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神经阻滞剂恶性综合征

作者：David Tanen, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
已审核/已修订 3月 2023
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神经阻滞剂恶性综合征是指使用某些抗精神病药物（精神抑制剂）或抗呕吐药物（止吐药）时发生的意识模糊或无反应、肌肉僵硬、体温高以及其他症状。

  • 神经阻滞剂恶性综合征会发生于极少数被给予某些类型药物的人群。

  • 症状包括危险的高体温、肌肉僵硬和躁动。

  • 医生根据患者的症状和体格检查结果做出诊断。

  • 治疗包括停药、降低体温，并在重症监护病房提供支持。

（另见高温损害概述。）

神经阻滞剂恶性综合征发生于少数接受抗精神病药物或止吐药的患者（见表可引起神经阻滞剂恶性综合征的药物），通常在治疗后前几周内发生。发生这种综合征的风险范围介于 0.02% 和 3% 之间，具体取决于很多因素。这种综合征最常见于抗精神病药物剂量增加较快或起始剂量较高的男性，因为男性患者易激动。医生不确定这种综合征为何会发生。

表格
表格

可能导致抗精神病药物恶性综合征的药物

类别

药品

传统的抗精神病药物

氯丙嗪

氟奋乃静

氟哌啶醇

Loxapine

美索达嗪

茚酮

奋乃静

匹莫齐特

硫利达嗪

硫噻吩

三氟拉嗪

新型抗精神病药物

Aripiprazole

氯氮平

奥氮平

帕潘立酮

Quetiapine

利培酮

Ziprasidone

止吐剂（抗呕吐药物）

吗丁啉

氟哌利多

甲氧氯普胺

丙氯拉嗪

异丙嗪

神经阻滞剂恶性综合征的症状

症状通常会在几天内发生，包括

  • 意识混乱、躁动或昏迷

  • 肌肉僵硬

  • 体温高，通常超过 40°C

  • 心率加快

  • 呼吸速率加快

  • 血压高或不稳定（可变）

受损肌肉会释放肌红蛋白，该蛋白随尿液排出，并使尿液变成棕色。此疾病（肌红蛋白尿）会导致急性肾损伤，或甚至肾衰竭。即使迅速治疗，死亡率也约为 10%～20%。

神经阻滞剂恶性综合征的诊断

  • 正在服用已知会引起神经阻滞剂恶性综合征的药物的患者中出现典型症状

服用已知会引起神经阻滞剂恶性综合征的药物的患者出现特征性症状和体格检查结果，尤其是严重肌肉僵硬时，医生会怀疑神经阻滞剂恶性综合征。没有进行确诊的检查。但是，由于其他疾病（例如，脑膜炎脓毒症）可引起类似的症状，医生通常会进行检查以排除这些疾病。医生还会进行血液和尿液检查，以检查有无肌肉蛋白质分解和肾损伤。

神经阻滞剂恶性综合征的治疗

  • 停药

  • 控制发热

  • 提供强化支持性护理

出现神经阻滞剂恶性综合征的患者通常收入重症监护室治疗。停用导致神经阻滞剂恶性综合征的药物，通常通过湿润（喷雾）皮肤以及给皮肤吹风或使用专用降温毯来控制发热。非常激动的患者需要静脉给予镇静剂。其他治疗方法通常按这种疾病的严重程度而使用。这些药物包括丹曲林（一种肌肉松弛剂，用于减轻发热和肌肉损伤）和溴隐亭（用于改善神经功能）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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