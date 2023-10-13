*血液检查也同时检查许多其它的物质。 †附录I中解释了使用的单位。可以使用转换系数将常规单位转换为国际单位。国际单位（IU）是另一种体系，有时用于实验室。 ‡也能确定其它的抗体。 §也可以测量其它的维生素。