血检*
检查
参照范围或阀值（常用单位†）
酸性(pH)
7.35–7.45
酒精（乙醇）
0毫克/分升 (高于0.1毫克/分升通常表明中毒）
氨
15–50单位/升
淀粉酶
53–123单位/升
抗核抗体(ANA)‡
0（阴性结果）
抗坏血酸
0.4–1.5毫克/分升
碳酸氢盐（二氧化碳容量）
18–23毫当量/升
胆红素
直接： 最高0.4毫克/分升
总计： 最高1.0毫克/分升
血量
体重的8.5–9.1%
钙
8.5–10.5毫克/分升（儿童略高）
二氧化碳压力（表示为水银汞柱[Hg]高出海平面气压的值）
35–45毫米汞柱
碳氧血红蛋白（血红蛋白中的一氧化碳）
低于总血红蛋白的5%
CD4细胞计数
500–1500个细胞//微升
血浆铜蓝蛋白
15–60毫克/分升
氯化物
98–106毫当量/升
全血细胞计数（CBC）
参见个体检查： 血红蛋白、平均红细胞血红蛋白浓度、平均红细胞容量、血小板计数和白细胞计数
铜
70–150微克/分升
肌酸激酶（CK），也叫做肌酸磷酸激酶（CPK）
男性：38–174单位/升
女性：96–140单位/升
不同形式的肌酸激酶（CK）（同工酶）
CK-MB（主要在心肌中出现的类型）的5%或更少
肌酐
0.6–1.2毫克/分升
电解质
参见个体检查： 钙、氯化物、镁、钾和钠（这些都是常规检查的项目）
红细胞沉降率（ESR）
男性：1–13毫米/小时
女性：1–20毫米/小时
葡萄糖
空腹：70–110毫克/分升
血细胞比容
男性： 45–52%
女性： 37–48%
血红蛋白
男性：13–18克/分升
女性：12–16克/分升
铁
60–160微克/分升（在男性中更高）
铁结合力
250–460微克/分升
乳酸盐（乳酸）
静脉：4.5–19.8毫克/分升
动脉：4.5–14.4毫克/分升
乳酸脱氢酶
50–150单位/升
电极
20微克/分升或更少（在儿童体内较低）
脂肪酶
10–150单位/升
脂类：
总胆固醇
少于225毫克/分升（40–49岁；随着年龄的增加而增加）
高密度脂蛋白（HDL）
30–70毫克/分升
低密度脂蛋白（LDL）
60毫克/分升
甘油三酯
40–200毫克/分升（男性更高）
肝功检查
包括胆红素（总量）、磷酸酶（碱性）、蛋白质（总量和白蛋白）、转氨酶（丙氨酸和天门冬氨酸）、凝血素
镁
1.5–2.0毫克/分升
平均红细胞血红蛋白（MCH）
27–32皮克/细胞
平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）
32%–36%血红蛋白/细胞
平均红细胞容积（MCV）
76–100立方微米
渗透压
280–296毫渗/千克血浆
氧压（表示为为水银汞柱[Hg]高出海平面气压的值）
83–100毫米汞柱
氧饱和（动脉）
96–100%
部分凝血活酶时间（PTT）
30–45秒
磷酸酶（碱性）
50–160单位/升（婴儿和青少年较高，女性较低）
磷
3.0–4.5毫克/分升
血小板计数
150000–350000/毫升
钾
3.5–5.0毫当量/升
前列腺特异性抗原（PSA）
0–4 纳克/毫升（随年龄的增加而增加）
蛋白质：
总计
6.0–8.4克/分升
白蛋白
3.5–5.0克/分升
球蛋白
2.3–3.5克/分升
凝血酶原时间（PT）
10–13秒
血红细胞（RBC）计数
4.2–5.9百万/毫升
钠
135–145毫当量/升
促甲状腺激素(TSH)
0.5–5.0 毫单位/升
转氨酶（肝酶）：
丙氨酸（ALT）
1–21单位/升
天门冬氨酸（AST）
7–27单位/升
不同形式的肌钙蛋白：
I
少于1.6纳克/毫升
T
少于0.1纳克/毫升
血尿素氮（BUN）
7–18毫克/分升
尿酸
3.0–7.0毫克/分升
维生素A§
30–65微克/分升
白细胞（WBC）计数
4300–10800 /毫升
*血液检查也同时检查许多其它的物质。
†附录I中解释了使用的单位。可以使用转换系数将常规单位转换为国际单位。国际单位（IU）是另一种体系，有时用于实验室。
‡也能确定其它的抗体。
§也可以测量其它的维生素。