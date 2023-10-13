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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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血检*

检查

参照范围或阀值（常用单位

酸性(pH)

7.35–7.45

酒精（乙醇）

0毫克/分升 (高于0.1毫克/分升通常表明中毒）

15–50单位/升

淀粉酶

53–123单位/升

抗核抗体(ANA)

0（阴性结果）

抗坏血酸

0.4–1.5毫克/分升

碳酸氢盐（二氧化碳容量）

18–23毫当量/升

胆红素

直接： 最高0.4毫克/分升

总计： 最高1.0毫克/分升

血量

体重的8.5–9.1%

8.5–10.5毫克/分升（儿童略高）

二氧化碳压力（表示为水银汞柱[Hg]高出海平面气压的值）

35–45毫米汞柱

碳氧血红蛋白（血红蛋白中的一氧化碳）

低于总血红蛋白的5%

CD4细胞计数

500–1500个细胞//

血浆铜蓝蛋白

15–60毫克/分升

氯化物

98–106毫当量/升

全血细胞计数（CBC）

参见个体检查： 血红蛋白、平均红细胞血红蛋白浓度、平均红细胞容量、血小板计数和白细胞计数

70–150克/分升

肌酸激酶（CK），也叫做肌酸磷酸激酶（CPK）

男性：38–174单位/升

女性：96–140单位/升

不同形式的肌酸激酶（CK）（同工酶）

CK-MB（主要在心肌中出现的类型）的5%或更少

肌酐

0.6–1.2毫克/分升

电解质

参见个体检查： 钙、氯化物、镁、钾和钠（这些都是常规检查的项目）

红细胞沉降率（ESR）

男性：1–13毫米/小时

女性：1–20毫米/小时

葡萄糖

空腹：70–110毫克/分升

血细胞比容

男性： 45–52%

女性： 37–48%

血红蛋白

男性：13–18克/分升

女性：12–16克/分升

60–160克/分升（在男性中更高）

铁结合力

250–460克/分升

乳酸盐（乳酸）

静脉：4.5–19.8毫克/分升

动脉：4.5–14.4毫克/分升

乳酸脱氢酶

50–150单位/升

电极

20克/分升或更少（在儿童体内较低）

脂肪酶

10–150单位/升

脂类：

总胆固醇

少于225毫克/分升（40–49岁；随着年龄的增加而增加）

高密度脂蛋白（HDL）

30–70毫克/分升

低密度脂蛋白（LDL）

60毫克/分升

甘油三酯

40–200毫克/分升（男性更高）

肝功检查

包括胆红素（总量）、磷酸酶（碱性）、蛋白质（总量和白蛋白）、转氨酶（丙氨酸和天门冬氨酸）、凝血素

1.5–2.0毫克/分升

平均红细胞血红蛋白（MCH）

27–32皮克/细胞

平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）

32%–36%血红蛋白/细胞

平均红细胞容积（MCV）

76–100立方

渗透压

280–296毫渗/千克血浆

氧压（表示为为水银汞柱[Hg]高出海平面气压的值）

83–100毫米汞柱

氧饱和（动脉）

96–100%

部分凝血活酶时间（PTT）

30–45秒

磷酸酶（碱性）

50–160单位/升（婴儿和青少年较高，女性较低）

3.0–4.5毫克/分升

血小板计数

150000–350000/毫升

3.5–5.0毫当量/升

前列腺特异性抗原（PSA）

0–4 纳克/毫升（随年龄的增加而增加）

蛋白质：

总计

6.0–8.4克/分升

白蛋白

3.5–5.0克/分升

球蛋白

2.3–3.5克/分升

凝血酶原时间（PT）

10–13秒

血红细胞（RBC）计数

4.2–5.9百万/毫升

135–145毫当量/升

促甲状腺激素(TSH)

0.5–5.0 毫单位/升

转氨酶（肝酶）：

丙氨酸（ALT）

1–21单位/升

天门冬氨酸（AST）

7–27单位/升

不同形式的肌钙蛋白：

I

少于1.6纳克/毫升

T

少于0.1纳克/毫升

血尿素氮（BUN）

7–18毫克/分升

尿酸

3.0–7.0毫克/分升

维生素A§

30–65克/分升

白细胞（WBC）计数

4300–10800 /毫升

*血液检查也同时检查许多其它的物质。

附录I中解释了使用的单位。可以使用转换系数将常规单位转换为国际单位。国际单位（IU）是另一种体系，有时用于实验室。

也能确定其它的抗体。

§也可以测量其它的维生素。

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