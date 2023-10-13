治疗痛风的药物
药物
一些副作用
注释
非甾体类抗炎药 (NSAID)
所有非甾体类抗炎药（如阿司匹林、布洛芬、萘普生）
胃部不适
出血
肾功能下降
高血钾
钠、钾（罕见）潴留和水潴留
有时水肿和高血压
用于治疗急性（突然）发作或预防发作
肾病患者或服用血液稀释剂的人应避免
抗痛风药
秋水仙碱
肠胃不适和腹泻
抑制骨髓血细胞生成（用药恰当时很少发生）
肌肉疼痛和肌无力（不常见）
与许多其他药物相互作用，有时导致严重副作用
用于预防和治疗发作
肾脏疾病患者应避免或减少剂量
皮质类固醇
泼尼松（口服）
钠潴留，伴水肿或高血压
血糖升高
长期应用可出现多种副作用
用于治疗急性发作
特布泼尼松龙或氟羟泼尼松龙（注射）
疼痛
不适
感染（罕见）
仅一或两个关节受累时的关节内注射
排尿酸药物（增加尿酸在尿液中排出）
丙磺舒
皮疹（罕见）
恶心（罕见）
呕吐（罕见）
肾结石
可长期使用，降低血尿酸水平，预防痛风发作
阻止尿酸产生的药物
别嘌呤醇
胃部不适
皮疹（罕见但可能非常严重）
白细胞数量减少（罕见）
肝损害（罕见）
可长期使用，降低血尿酸水平，预防痛风发作，并可清除体内结晶或肾结石
非布司他
恶心
皮疹
对于不能服用别嘌呤醇的人或因高剂量别嘌呤醇不能充分降低血尿酸的人尤其有用
培戈洛酶
活动性发作风险高（特别是首次使用时）
静脉输注的过敏反应
用于严重痛风几个月的患者，可快速溶解尿酸沉积物