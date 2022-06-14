止痛药（镇痛药）是治疗疼痛的主要药物。医生应根据疼痛性质和持续时间以及药物可能的获益和风险，来选择止痛药。大多数止痛药对伤害感受性疼痛（由损伤引起）有效，对神经性疼痛（由神经、脊髓或脑组织损伤或功能障碍引起）疗效较差。对于许多疼痛类型，尤其是慢性疼痛，非药物治疗也很重要。
治疗基础疾病可消除或减轻部分患者的疼痛。例如，对骨折进行固定或对感染的关节给予抗生素治疗，均有助于减轻疼痛。然而，即使基础疾病得到了治疗，仍然需要止痛药来快速缓解疼痛。
（另请参见疼痛概述)
你知道吗……
缓解疼痛的药物分为三类：
非阿片类药物
阿片类药物（麻醉药）
辅助止痛药（通常用于治疗癫痫或抑郁等其他问题但也可以缓解疼痛的药物）
非阿片类止痛药
有多种非阿片类止痛药可供选择。它们通常对轻度至中度疼痛有效，有时可用于重度疼痛。这些药物通常是治疗疼痛的首选药物。患者不会生理依赖这类药物，或耐受其止痛作用。
阿司匹林和对乙酰氨基酚无需医生处方（非处方药，OTC）。其他几种非阿片类镇痛药（如布洛芬、酮洛芬和萘普生）也有非处方药，但较高剂量可能需要处方。
非处方药止痛药在短时间内使用是相当安全的。人们应遵循标签上关于最大剂量、用药频率和用药时长的说明。如果症状加重或无好转，应咨询医师。
非甾体类抗炎药
许多最常用的非阿片类止痛药被分类为非甾体类抗炎药 (NSAID)。例如阿司匹林、布洛芬和萘普生。这些药物通常用于治疗轻度至中度疼痛。NSAID不仅可缓解疼痛，还可减轻常伴随疼痛出现并加重疼痛的炎症。
NSAID 通常口服。一些 NSAID（酮咯酸、双氯芬酸和布洛芬）也可以通过静脉（静脉内）注射或肌肉（肌内）注射给药。吲哚美辛可以作为直肠栓剂给药。双氯芬酸也可用做乳膏。
NSAID应用广泛，但也有副作用，有时甚至是严重副作用。
消化道副作用： 所有NSAID都可刺激胃黏膜，引起消化道不适（如烧心感、消化不良、恶心、腹胀、腹泻和胃痛），消化性溃疡和消化道出血（胃肠道出血）。与其他 NSAID 相比，昔布类药物（COX-2 抑制剂），作为一类 NSAID，较少刺激胃黏膜，也较少引起消化道出血。NSAID与食物同时服用或使用制酸药，有助于减少胃黏膜刺激。米索前列醇也可减少胃黏膜刺激和胃溃疡，但可引起其他副作用，包括腹泻。用于治疗消化性溃疡的质子泵抑制剂（如奥美拉唑）或组织胺-2(H2)受体阻滞剂（如法莫替丁）也有助于预防由NSAID引起的胃部副作用。
出血： 所有NSAID都会干扰血小板的凝固趋势(血液中的细胞样颗粒，有助于血管受损时止血)。因此，NSAID 可增加出血风险，尤其在胃黏膜因 NSAID 受刺激时，更易引起消化道出血。相比其他NSAID，昔布类药物更不容易引起出血。
体液潴留或肾脏问题： NSAID有时会导致液体潴留和肿胀。经常服用NSAID还会增加患肾病的风险，有时甚至导致肾衰竭（称为镇痛药性肾病）。
增加患心脏病和血管病的风险： 研究表明，除阿司匹林外，其他所有 NSAID 均可增加心脏病发作、中风、下肢血栓的风险。服用剂量越大，时间越长，风险似乎越高。某些NSAID的风险比其他的NSAID更高。这些副作用与药物对凝血的作用直接相关，与药物导致的轻微但持续的血压升高间接相关。
长期服用 NSAID 的患者更有可能发生这些问题。这些人需要定期与医生预约检查高血压、肾衰竭、溃疡或消化道出血，并评估他们患心脏病和中风的风险。短期服用NSAID较少引起严重问题。
某些人群的副作用风险可能会增加，例如：
老年人
经常喝酒精饮料的人
患有冠心病、其他心脏和血管（心血管）疾病或有这些疾病的风险因素的人
老年患者和心力衰竭、高血压病、肝肾疾病患者，需在医师监控下才可服用NSAID 。某些治疗心脏疾病和控制血压的处方药物在与 NSAID 一起服用时可能不起作用。
你知道吗……
NSAID的起效时间和药效持续时间因种类而异。尽管NSAID的药效大致相同，但患者对药物的反应却不同。患者可找到一个比其他NSAID更有效、副作用更少的特效NSAID。
阿司匹林
阿司匹林（乙酰水杨酸）已使用了约100年。阿司匹林口服给药，用于治疗中度疼痛，药效可持续 4～6 小时。
因为阿司匹林会刺激胃，所以可以将它与抗酸剂结合（称为缓冲型），或对其进行包衣，使其迅速通过胃，到达小肠时溶解（称为肠溶包衣型）。这些产品旨在减少胃部刺激。然而，缓冲型或肠溶包衣型阿司匹林对胃黏膜仍有刺激作用，因为阿司匹林也减少了一些对胃黏膜有保护作用的物质的合成。这些物质被称为前列腺素。
阿司匹林会增加全身出血的风险，因为它使血小板功能下降。血小板是血液中的细胞碎片，有助于凝血。除非有医师的监控，任何有出血倾向增加（如血友病等出血障碍）和未控制高血压病的患者不宜服用阿司匹林。应严密监控同时服用阿司匹林和抗凝剂（使血液不易凝结的药物，如华法林）的患者，以避免发生致命性出血。择期手术患者常在手术前一周停用阿司匹林。
阿司匹林可加重哮喘。鼻息肉患者服用阿司匹林可诱发喘息。少数对阿司匹林敏感（过敏）的人可能会有严重的过敏反应（超敏反应），导致皮疹、瘙痒、严重的呼吸问题，或休克。出现这种情况，应立即采取急救措施。
极大剂量的阿司匹林可产生严重副作用，如呼吸异常、发热和神智错乱。药物过量的首发症状之一是耳中出现噪音（耳鸣）。
大多数儿童和青少年不应该服用阿司匹林，因为如果他们患有流感或水痘或刚恢复，他们可能会患上雷伊综合征。尽管罕见，但雷伊综合征可能会造成严重后果，包括死亡。
局部NSAID
一些NSAID可以制成霜剂或凝胶，直接涂在疼痛部位的皮肤上。例如，双氯芬酸凝胶可用于关节，以减轻骨关节炎引起的疼痛，并帮助改善运动。双氯芬酸也是一种贴剂，可用于缓解因轻微扭伤、拉伤和擦伤引起的急性疼痛。
布洛芬、酮洛芬和萘普生
尽管几乎没有这方面的比较，但目前普遍认为，NSAID（如布洛芬、酮洛芬和萘普生）对胃的刺激比阿司匹林少。上述药物和阿司匹林一样，也可引起消化道不适、溃疡和胃肠道出血。它们可加重哮喘，升高血压。口服上述药物可轻度增加脑中风、心脏病发作、下肢动脉血栓的风险。萘普生的风险可能低于其他 NSAID。因此，当有这些疾病高风险的患者需要使用 NSAID 时，萘普生可能是更好的选择。
尽管布洛芬、酮洛芬和萘普生这些药物对凝血的影响常比阿司匹林小，但在没有医师的密切监控下，仍不应将其与和抗凝剂（如华法林）合用。
对阿司匹林过敏者可能也会对布洛芬、酮洛芬和萘普生过敏。如果出现皮疹、瘙痒、呼吸困难、或休克，需要立即采取医疗措施。
昔布类药物 (COX-2抑制剂)
昔布类药物，如塞来昔布，是一组与其他 NSAID 不同的药物。其他NSAID 同时阻断两种酶：
COX-1，其参与合成的前列腺素可保护胃黏膜，并在凝血过程中起关键作用。
COX-2，其参与合成的前列腺素可促进炎症作用。
昔布类药物主要抑制COX-2酶。因此昔布类药物在治疗疼痛和炎症方面与其他NSAID同样有效。但昔布类药物较少引起胃损害、恶心、腹胀、烧心、出血、消化性溃疡。与其他NSAID相比，它们也不太可能干扰凝血。
由于有这些不同，昔布类药物适用于那些不能耐受其他类型NSAID的患者和易于出现NSAID并发症（如胃肠道出血）的高危人群。这包括下列人员：
老年人
服用抗凝剂的人
有溃疡病史的人
长期服用镇痛药的人
然而，与其他NSAID一样，昔布类药物似乎会增加心脏病发作、中风和腿部血栓的风险。因此，在给患有某些疾病的人服用环氧化酶抑制剂前，他们会被告知风险和需要密切监测。这些病症包括
心血管疾病（例如冠状动脉疾病）
中风
这些疾病的风险因素
与其他 NSAID 一样，昔布类药物不适合于心力衰竭或心力衰竭风险增加的人（例如心脏病发作者）。
非甾体类抗炎药物的工作原理
非甾体类抗炎药（NSAID）通过两条途径发挥作用：
NSAID可减少一种称之为前列腺素的激素样物质的合成，从而发挥上述作用。不同的前列腺素具有不同的功能，例如，使神经细胞更有可能对疼痛信号作出反应，并导致血管扩张。
多数NSAID通过抑制两种环氧化酶（COX-1和COX-2）而减少前列腺素合成，这两种酶是前列腺素合成的关键酶。昔布类药物（COX-2抑制剂）是NSAID的一种类型，主要阻断COX-2的作用。
具有促进炎症反应和导致疼痛作用的前列腺素只有在COX-2酶参与下才能合成。机体各种损伤的反应（如烧伤、撕裂伤、扭伤、拉伤或微生物感染）都可促使前列腺素释放，从而导致炎症。结果是导致发炎，这是一种保护性反应：受损组织的血液供应增加，组织液和白细胞渗出，后者可吞噬损伤组织、清除侵入的微生物。
由COX-1酶参与合成的前列腺素可保护消化道免受胃酸侵蚀，而且在凝血过程中起关键作用。因为大多数NSAID阻断COX-1酶，从而减少这些前列腺素的产生，它们可能刺激胃内层。这种刺激会导致消化不良、消化性溃疡和消化道出血。
因为昔布类药物主要阻断COX-2酶，所以它们不太可能由于胃刺激而引起问题。但昔布类药物同时也抑制某些 COX-1 酶，所以仍有出现上述副作用的可能。
非甾体类抗炎药
类型
药物
水杨酸类
阿司匹林
三水杨酸胆碱镁
二氟尼柳
Salsalate
昔布类药物
塞来昔布
其他
Diclofenac
依托度酸
非诺洛芬
氟比洛芬
布洛芬
吲哚美辛
酮洛芬
酮咯酸
甲氯芬酸钠
甲芬那酸
美洛昔康
萘丁美酮
萘普生
Oxaprozin
吡罗昔康
舒林酸
Tolmetin
对乙酰氨基酚
对乙酰氨基酚的镇痛和解热作用与阿司匹林大致相当。
但与 NSAID 不同，对乙酰氨基酚具有以下特征：
几乎没有有效的抗炎活性
不影响血液的凝集能力
对胃几乎没有不良影响
对乙酰氨基酚的作用机理尚不清楚。
对乙酰氨基酚有口服片剂或栓剂（通过插入直肠给药）两种，药效一般持续 4～6 小时。
对乙酰氨基酚是一个非常安全的药物。然而，大剂量应用可导致不可逆性肝损害（参见对乙酰氨基酚中毒）。肝病患者的使用剂量应低于正常处方剂量。小剂量长期用药是否会损害肝脏尚不能确定。长期大量饮酒患者过度使用对乙酰氨基酚，出现肝脏损害的风险可能最大。正在服用对乙酰氨基酚的患者在因严重感冒、流行性感冒或其他原因而停止进食，可能更易出现肝脏损害。
阿片类止痛药
阿片类止痛药（镇痛药）——有时称为麻醉药——对许多不同类型的疼痛都有效。通常，它们是药效最强的止痛药。
阿片类物质与吗啡有化学联系，吗啡是从罂粟中提取的一种天然物质。一些阿片类药物是从其他植物中提取的，而其他阿片类药物则是在实验室中生产的。
阿片类药物通常开具几天的处方，以治疗可能会迅速减轻的剧烈疼痛（例如因受伤或手术后引起的疼痛）。医生通常会尽快让患者转而使用非阿片类止痛药，因为阿片类药物可能有副作用，并且有误用或成瘾的风险。阿片类药物通常不建议用于治疗慢性疼痛患者。
医生有时会为因癌症或终末期疾病而严重疼痛的患者开具较长时间的阿片类药物，尤其是作为安宁疗护的一部分，包括临终关怀。在这些情况下，副作用通常可以预防或控制，误用或成瘾问题不大。
在针对任何类型的慢性疼痛开阿片类药物之前，医生会考虑
常用治疗方法是什么
是否可以使用其他治疗
患者是否有阿片类药物副作用的高风险
患者是否有误用或滥用阿片类药物的风险，或可能将该药物用于其他目的（例如，出售）
如果出现问题的风险很高，医生可能会将患者转介给具有药物误用专门知识的疼痛专科医生或精神保健医生。例如，成瘾的人通常需要这种转诊。
当开具阿片类药物治疗慢性疼痛时，医生会解释患者疾病的性质（如果已知）以及其他可行的治疗的风险和益处，包括非阿片类药物和不治疗。医生会询问患者的目标和期望。他们通常给患者提供书面信息，告知服用阿片类药物的风险。在患者与医生讨论并理解此信息后，要求他们签署知情同意书。
当医生开具阿片类药物治疗慢性疼痛时，他们会告知阿片类药物的风险和副作用。建议患者
服用阿片类药物时不得饮酒或服用抗焦虑药物或安眠药
在推荐的时间服用推荐的剂量，不要改变剂量
将阿片类药物存放在安全的地方
不要与任何人分享阿片类药物
如果药物使患者昏昏欲睡或有任何其他副作用（例如神智错乱、便秘或恶心），联系医生
按照指导处理未使用的药片
将纳洛酮（阿片类解毒剂）放在手边，并学习和教给家人在阿片类药物过量时如何服用
如果开具阿片类药物，医生通常有确保患者安全的规范。医生通常要求患者仅从一名医生处获得阿片类药物处方，并每次在同一家药房配处方上的药。他们经常随访看诊患者，并监测药物使用情况，以确保其安全有效。例如，医生可能会定期检查患者的尿液，以确定药物是否正确使用。他们还会要求患者签署一份协议，规定阿片类药物使用所需的条件，包括可能需要的任何监测。为避免其他人误用药物，患者应将阿片类药物保存在安全的地方，并将任何未使用的药物送回药房进行处理。
阿片类药物的副作用
阿片类药物有许多副作用。副作用更可能发生在患有某些疾病的人身上：肾功能衰竭、肝脏疾病、慢性阻塞性肺病（CODP）、未经治疗的睡眠呼吸暂停、痴呆或其他脑部疾病。
使用阿片类药物时通常会出现以下情况：
瞌睡
精神模糊或神智错乱
恶心和呕吐
便秘
阿片类药物较少见的副作用包括
尿潴留
肌肉的无意识收缩（称为肌阵挛）
瘙痒
危险的呼吸减缓
死亡
嗜睡是阿片类药物的常见副作用。对于一些服用阿片类药物的人来说，嗜睡会在几天内消失或减少。如果继续感到困倦，可以尝试不同的阿片类药物，因为不同阿片类药物引起的困倦程度不同。在需要警觉的重要事件发生之前，患者可能会服用兴奋剂(例如哌甲酯或莫达非尼)来消除睡意。对一些人来说，喝含咖啡因的饮料有助于消除睡意。服用阿片类药后有嗜睡症状的患者应避免驾驶，并应格外小心，以防止跌倒和意外事故。
神智错乱也可能由服用阿片类药物引起，特别是当年龄较大时。阿片类药物会增加老年人跌倒的风险。
恶心有时发生在疼痛患者身上，阿片类药物会增加恶心。口服、栓剂或注射用止吐药都有助于防止和减轻恶心。常用止吐药有甲氧氯普胺、羟嗪和氯丙嗪。
对于服用类鸦片引起的瘙痒，可以通过口服或静脉注射苯海拉明等抗组胺剂来缓解。
便秘很常见，尤其是在老年人中。刺激性轻泻药，例如番泻叶，有助于预防或减轻便秘。增加液体和饮食中纤维素摄入也有所帮助。渗透剂如聚乙二醇也可以有用。这些药物将大量的水吸入大肠，刺激排便。部分患者需要灌肠治疗。当这些措施无效时，医生可以开出一种药物（如甲基纳曲酮），这种药物只阻断胃和肠中阿片类药物的作用，而不会影响疼痛的缓解效果。
服用阿片类药物会导致尿潴留，尤其是在前列腺肥大的男性中。可在短暂停顿后尝试第二次排尿（二次排空），或在排尿时，在下腹部（膀胱区域）轻柔施压，可能有所帮助。有时，可应用膀胱肌肉松弛剂（如坦洛新）。
多数患者的恶心和瘙痒在数日后减轻或消失，但是便秘和尿潴留通常减少得更慢（如果有）。
当服用过量的阿片类药物时，会产生严重的副作用。这些副作用包括危险的呼吸减缓(呼吸抑制)、昏迷甚至死亡。下列因素增加了发生呼吸抑制和死于呼吸停止的风险：
患有某些疾病（如肝脏、肾脏、呼吸系统或精神疾病）
患有物质使用障碍
服用其他引起嗜睡的药物（如苯二氮卓类）
饮酒
纳洛酮可以逆转一些副作用，纳洛酮是一种通常静脉注射或喷入鼻中的解毒剂。
对于阿片类药物副作用（包括呼吸抑制）风险增加的患者，医生可能在开具阿片类药物处方时开出纳洛酮。护士和家属或护理人员应观察阿片类药物的严重副作用，如果出现这种副作用，可以准备注射纳洛酮或将其喷入患者鼻中。医生或药剂师通常会教授服用阿片类药物的患者和家属或护理人员如何给予纳洛酮。
随着时间的推移，一些反复服用阿片类药物的人会产生耐药性。他们需要更高的剂量，因为他们的身体已经适应药物，因此对药物的反应不太好。然而，对大多数人来说，相同的阿片类药物剂量长期有效。通常，对更高剂量的需求意味着疾病正在恶化，而不是产生了耐受性。
长期服用阿片类药物的人通常会产生躯体依赖。也就是说，如果停药，就可出现戒断症状。戒断症状包括发冷、腹部绞痛、腹泻、入睡困难和神经过敏。当长期使用阿片类药后，在打算停药时，必须在一段时间内逐渐减少剂量，以最大限度降低戒断症状的出现。
躯体依赖与阿片类药物使用障碍（成瘾）不同。依赖的特征是渴望得到药物，情不自禁地、无法控制地服用对使用者或其他人是有害的药物。大多数服用阿片类药物来控制疼痛并且以前没有药物滥用问题的人不会对阿片类药物上瘾。尽管如此，医生还是会定期监测服用阿片类镇痛药的人是否有成瘾迹象。
阿片类药物的管理
使用阿片类药物的问题
阿片类药物目前是美国意外死亡和致命药物过量的主要原因。使用阿片类药物的问题包括阿片类药物误用、转移和滥用。
阿片类药物误用可能是故意或无意的。它包括与处方不同的任何用途。
转移是指销售或给予他人处方药。
滥用是指药物的娱乐性使用。也就是说，因药物产生的愉悦感或感觉而服药，而不是治疗疼痛或其他疾病。
多达三分之一长期服用阿片类药物治疗慢性疼痛的患者误用这些药物。
阿片类药物使用障碍是之前称为阿片类药物成瘾的首选术语。它指强迫使用阿片类药物，尽管服用它们会引起问题。此外，患有此疾病的患者可能需要更高和更大剂量才能达到相同的效果，而且在停止服用阿片类药物时可能出现戒断症状。他们可能会尝试停止服用阿片类药物或减少他们正在服用的数量，但不能成功。长期服用高剂量阿片类药物会增加出现阿片类药物使用障碍的风险。
辅助性镇痛药
辅助性镇痛药是通常用于治疗其他疾病的药物，但也可用于缓解疼痛。
通常认为辅助性镇痛药通过改变神经处理疼痛的方式起作用。
辅助性镇痛药成为第一种也是唯一一种用于治疗由神经损伤（神经性疼痛）和纤维肌痛等疾病引起的疼痛的药物。
最常用于疼痛的辅助性镇痛药是
抗抑郁药
抗抑郁药通常可以减轻疼痛，即使没有抑郁症。为此，三环抗抑郁药（如阿米替林、去甲替林和地昔帕明）可能比其他抗抑郁药更有效，但较新的抗抑郁药，如选择性血清素再摄取抑制剂(SSRI)和去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRI，包括度洛西汀、文拉法辛和米那普仑）的副作用可能较少，从而限制了药物的服用量。
三环抗抑郁药对神经性疼痛、头痛、纤维肌痛和内脏（器官）超敏反应综合征（如慢性腹痛或骨盆痛）有效。用于治疗疼痛的三环抗抑郁药的剂量通常太低，不足以治疗抑郁或焦虑。因此，如果使用三环抗抑郁药来治疗疼痛，通常需要额外的药物来治疗抑郁或焦虑(如果有的话)。
度洛西汀似乎对糖尿病引起的神经性疼痛(称为糖尿病性神经病)、纤维肌痛、慢性下腰痛、慢性肌肉骨骼疼痛和化疗引起的神经疼痛有效。用于治疗疼痛的度洛西汀剂量也足以治疗抑郁症或焦虑症（如果有的话）。文拉法辛有类似的效果。米那普仑对纤维肌痛有效。
患者可能对一种抗抑郁药有反应，而对其他抗抑郁药则无反应，因此有时医生会尝试一些药物，直到找到有效的药物。
抗癫痫药物
麻醉药
局部麻醉剂，例如利多卡因，可以注射到皮肤中以控制由于损伤引起的疼痛或甚至是神经性疼痛。局部麻醉剂也可以注射到神经周围来止痛，这一过程称为神经阻滞。它常用于治疗由特定大神经损伤引起的疼痛。例如，交感神经阻滞包括在脊柱附近的一组神经周围注射局部麻醉剂 - 在颈部用于治疗上身疼痛，或者在下背部用于治疗下身疼痛。（交感神经阻滞可以缓解由交感神经系统过度活动引起的疼痛，交感神经系统使身体对应激或紧急情况做好准备。）
局部麻醉剂，例如利多卡因作为洗液、软膏或皮肤贴剂，可用于控制某些情况下的疼痛。
美西律，常用于治疗心律失常，有时也可用于治疗神经病理性疼痛。
这些麻醉药常限于短期使用。例如，每天用少量麻醉漱口水漱口几次可以减轻口腔溃疡引起的疼痛。但是，一些慢性疼痛患者长期使用局部麻醉剂会受益。例如，利多卡因贴剂或凝胶可以帮助缓解带状疱疹后神经痛。
其他药物
如果炎症引起剧烈疼痛(例如痛风)，可口服皮质类固醇，例如泼尼松和地塞米松。
一些证据表明，巴氯芬(一种肌肉松弛剂)可以帮助缓解三叉神经痛引起的神经性疼痛。
帕米膦酸钠（用于治疗某些骨骼疾病）可以帮助缓解神经性疼痛复杂区域疼痛综合征。
当其他治疗无效时，有时需要在医院静脉给予低剂量氯胺酮（麻醉剂）来治疗复杂区域疼痛综合征患者。
口服替扎尼定（一种肌肉松弛剂）和口服可乐定（用于治疗高血压）或作为贴剂应用于皮肤，可帮助缓解神经性疼痛或预防偏头痛。
高强度辣椒素(一种在辣椒中发现的物质)被制成贴剂，有助于缓解带状疱疹后神经痛引起的神经性疼痛。低强度辣椒素乳膏也有助于减轻带状疱疹后神经痛和骨关节炎等其他疾病引起的疼痛。这种乳膏最常被关节炎引起的局部疼痛患者使用。这种乳膏必须一天用几次。
非药物性止痛治疗
除药物治疗外，很多其他治疗方法也有助于缓解疼痛。
疼痛部位直接冷敷或热敷常有助于缓解疼痛（参见疼痛与炎症的治疗）。
神经调节方法使用电刺激改变神经处理疼痛的方式。这些技术包括：
经皮电刺激神经疗法 (TENS)
脊髓刺激
周围神经刺激
物理或职业治疗可用于减轻慢性疼痛，帮助改善患者的身体功能。有时做练习或提高活动水平也会有帮助。例如，定期行走可比躺在床上更有效地缓解腰痛。
补充和综合医学可用于治疗慢性疼痛。例如，医生可能会建议以下一种或多种疗法：
针灸治疗是将细小的针插入身体的特定部位。针灸治疗的作用机制目前尚不清楚，有人对其疗效尚有怀疑。但是，针灸治疗对部分患者确有缓解疼痛的作用，至少在一段时间内有效。
生物反馈治疗和其他认知治疗技术（例如放松训练、催眠治疗和分心技术）通过改变集中注意力的方式，可帮助患者控制、减轻或应对疼痛。分心技术就是要求患者学会在疼痛时，想象自己在一个安静、舒适的地方（如在吊床上或在海滩边）。
认知行为疗法可以减轻疼痛和疼痛相关失能，并帮助患者应对疼痛。这类治疗包括咨询，以帮助患者专注于应对疼痛，而不是专注于疼痛的影响和活动受限。它可能包括咨询，以帮助患者及其家人一起应对以控制疼痛。
不应忽视对疼痛患者予以心理支持的重要性。朋友和家庭成员应该理解患者的痛苦，了解患者的需要，懂得疼痛可导致抑郁和焦虑。