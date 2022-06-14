阿片类药物有许多副作用。副作用更可能发生在患有某些疾病的人身上：肾功能衰竭、肝脏疾病、慢性阻塞性肺病（CODP）、未经治疗的睡眠呼吸暂停、痴呆或其他脑部疾病。

使用阿片类药物时通常会出现以下情况：

瞌睡

精神模糊或神智错乱

恶心和呕吐

便秘

阿片类药物较少见的副作用包括

尿潴留

肌肉的无意识收缩（称为肌阵挛）

瘙痒

危险的呼吸减缓

死亡

嗜睡是阿片类药物的常见副作用。对于一些服用阿片类药物的人来说，嗜睡会在几天内消失或减少。如果继续感到困倦，可以尝试不同的阿片类药物，因为不同阿片类药物引起的困倦程度不同。在需要警觉的重要事件发生之前，患者可能会服用兴奋剂(例如哌甲酯或莫达非尼)来消除睡意。对一些人来说，喝含咖啡因的饮料有助于消除睡意。服用阿片类药后有嗜睡症状的患者应避免驾驶，并应格外小心，以防止跌倒和意外事故。

神智错乱也可能由服用阿片类药物引起，特别是当年龄较大时。阿片类药物会增加老年人跌倒的风险。

恶心有时发生在疼痛患者身上，阿片类药物会增加恶心。口服、栓剂或注射用止吐药都有助于防止和减轻恶心。常用止吐药有甲氧氯普胺、羟嗪和氯丙嗪。

对于服用类鸦片引起的瘙痒，可以通过口服或静脉注射苯海拉明等抗组胺剂来缓解。

便秘很常见，尤其是在老年人中。刺激性轻泻药，例如番泻叶，有助于预防或减轻便秘。增加液体和饮食中纤维素摄入也有所帮助。渗透剂如聚乙二醇也可以有用。这些药物将大量的水吸入大肠，刺激排便。部分患者需要灌肠治疗。当这些措施无效时，医生可以开出一种药物（如甲基纳曲酮），这种药物只阻断胃和肠中阿片类药物的作用，而不会影响疼痛的缓解效果。

服用阿片类药物会导致尿潴留，尤其是在前列腺肥大的男性中。可在短暂停顿后尝试第二次排尿（二次排空），或在排尿时，在下腹部（膀胱区域）轻柔施压，可能有所帮助。有时，可应用膀胱肌肉松弛剂（如坦洛新）。

多数患者的恶心和瘙痒在数日后减轻或消失，但是便秘和尿潴留通常减少得更慢（如果有）。

当服用过量的阿片类药物时，会产生严重的副作用。这些副作用包括危险的呼吸减缓(呼吸抑制)、昏迷甚至死亡。下列因素增加了发生呼吸抑制和死于呼吸停止的风险：

患有某些疾病（如肝脏、肾脏、呼吸系统或精神疾病）

患有物质使用障碍

服用其他引起嗜睡的药物（如苯二氮卓类）

饮酒

纳洛酮可以逆转一些副作用，纳洛酮是一种通常静脉注射或喷入鼻中的解毒剂。

对于阿片类药物副作用（包括呼吸抑制）风险增加的患者，医生可能在开具阿片类药物处方时开出纳洛酮。护士和家属或护理人员应观察阿片类药物的严重副作用，如果出现这种副作用，可以准备注射纳洛酮或将其喷入患者鼻中。医生或药剂师通常会教授服用阿片类药物的患者和家属或护理人员如何给予纳洛酮。

随着时间的推移，一些反复服用阿片类药物的人会产生耐药性。他们需要更高的剂量，因为他们的身体已经适应药物，因此对药物的反应不太好。然而，对大多数人来说，相同的阿片类药物剂量长期有效。通常，对更高剂量的需求意味着疾病正在恶化，而不是产生了耐受性。

长期服用阿片类药物的人通常会产生躯体依赖。也就是说，如果停药，就可出现戒断症状。戒断症状包括发冷、腹部绞痛、腹泻、入睡困难和神经过敏。当长期使用阿片类药后，在打算停药时，必须在一段时间内逐渐减少剂量，以最大限度降低戒断症状的出现。

躯体依赖与阿片类药物使用障碍（成瘾）不同。依赖的特征是渴望得到药物，情不自禁地、无法控制地服用对使用者或其他人是有害的药物。大多数服用阿片类药物来控制疼痛并且以前没有药物滥用问题的人不会对阿片类药物上瘾。尽管如此，医生还是会定期监测服用阿片类镇痛药的人是否有成瘾迹象。