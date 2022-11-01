痛风是由于血中尿酸含量过高（高尿酸血症）而导致尿酸盐结晶沉积在关节内的疾病。沉积的结晶导致关节内和关节周围出现疼痛性炎症的发作。

尿酸结晶的堆积可间歇性导致严重的关节或组织疼痛和炎症。

当从发炎的关节中取出的液体可以观察到尿酸盐结晶时，医生会诊断痛风。

医生使用减轻炎症和缓解疼痛的药物治疗急性痛风发作。

大多数痛风患者需要服用降低血尿酸水平的药物，通常是终生用药。

随着时间的推移，尿酸沉积减少，痛风发作会停止。

痛风在男性中的发病率高于女性。男性痛风患者较女性常见，通常发生在中年男性和绝经期后的女性。很少发生于年轻人，但如果小于 30 岁的人发生痛风，其病情一般较重。

什么是痛风？ 视频

痛风是由血液尿酸水平过高（称为高尿酸血症的疾病）导致，通常具有家族遗传性。当肾脏消除的尿酸过少或身体分泌的尿酸过多时，血液中的尿酸水平就会过高。虽然有些食物含有高水平的嘌呤（代谢时形成尿酸的化学物质），但血液中大部分尿酸不是来自饮食。

患有代谢综合征的人也容易出现血液尿酸偏高。该综合征的特征是高腹围（腹部脂肪过多）、高血压、对胰岛素抵抗（称作胰岛素抵抗）或高血糖，以及胆固醇及其他血脂水平异常。

痛风的病因 尿酸是细胞中核酸（核糖核酸 [RNA] 和脱氧核糖核酸 [DNA]）分解的副产物。因为机体不断地分解细胞和生成新细胞，所以血液里存在小量的尿酸。另外，身体还可以将食物中的嘌呤转化为尿酸。嘌呤是 RNA 和 DNA 的组成单位。尿酸主要通过肾脏（在较小程度上通过胃肠道系统）从血液中清除。 血液中尿酸水平异常高的原因如下： 最常见原因，是肾脏排泄尿酸减少或胃肠系统对尿酸排出减少

有时，摄入过多富含嘌呤的食物，如贝类或红肉和/或酒精，尤其是啤酒

罕见情况下，因尿酸生成过多 通常来说，即使肾脏功能正常，当肾脏不能将足够的尿酸排出到尿液中时，血中的尿酸含量即可异常增高。此原因通常取决于个体的基因。血中尿酸过多可导致尿酸形成结晶并沉积于关节内和关节周围。 影响肾脏的尿酸排泄能力的情况还包括 某些类型的肾病

某些药物

铅中毒 摄入过多富含嘌呤的食物（如贝类、红肉、肝脏、肾脏、凤尾鱼、芦笋、清炖肉汤、鲱鱼、肉汁和肉汤、蘑菇、贻贝、沙丁鱼和牛羊杂碎）可增加血尿酸水平。然而，严格的低嘌呤饮食只能使尿酸水平少量降低，很少对痛风患者有效。过去，由于肉和鱼的缺乏，痛风被视为富贵病。 高嘌呤饮食合并饮酒（特别是啤酒）或含高果糖玉米糖浆的饮料可加重病情，因为这些饮料不仅增加尿酸的生成，还可干扰肾脏对它的排泄。 由于未知原因，并非所有血液中尿酸水平异常高的人都会发生痛风。 发生痛风的危险因素 血液中的高尿酸含量可导致关节中尿酸水平升高。这个过程可导致在关节组织和关节液（称为“滑液”）内形成尿酸结晶。 痛风常常累及足关节，特别是大脚趾的基底关节。痛风引起的大脚趾肿胀、疼痛和发红称为足痛风。痛风通常也会影响其他关节，如踝、足背、膝、腕及肘关节。痛风常发生于上述部位的原因是这些部位的体温较低，尿酸结晶容易形成。痛风很少波及体温较高的躯干部位的关节，如脊柱、髋及肩关节。 足痛风 图片 © Springer Science+Business Media 痛风可在毫无预警的情况下突然剧烈发作，称作急性痛风性关节炎。触发因素包括 外伤

疾病，如肺炎或其他感染

手术

开始某些药物治疗（例如利尿剂、别嘌呤醇、非布索坦、丙磺舒和硝化甘油，尤其是静脉注射含酒精的硝化甘油），这些药物可突然改变血尿酸水平

摄入大量酒精或富含嘌呤的食物

痛风的症状 发作时的典型症状是，一个或多个关节突然出现剧烈疼痛，通常是在夜间。疼痛逐渐加剧，尤其是在活动或触到关节时，疼痛更加令人难以忍受。 关节发炎，肿胀并且皮温升高，关节表面皮肤红紫、紧绷、发亮等。 发作的其他症状有时包括 发热

心率加快（心动过速）

全身不适感

寒战（非常罕见） 最初几次发作通常仅累及一个关节，持续几天到一周。 症状逐渐消失，关节功能恢复，不留任何症状直到下一次发作。但如果痛风加重并在发作后不治疗，将会导致发作时间更长、更频繁并可波及多个关节。如果不予治疗，以后的发作可持续长达 3 周。 发热超过 101℉（38.3℃）、寒战或任何其他严重症状（例如，虚弱、呕吐、皮疹或任何呼吸短促），应致电医生或前往急诊科，因为这些症状也可能来自关节感染或完全不同的问题。 反复发作可导致痛风加重且持续，造成永久性关节畸形。 最后，由于尿酸盐结晶不断在关节和肌腱周围沉积，造成损害，以致关节活动逐步受限。

痛风石 关节囊内、关节周围的软骨、骨首先会形成坚硬的尿酸盐结晶（痛风石），进而发展到关节周围皮下组织。痛风石也可发生在肾脏和其他器官、外耳皮下、跟腱及肘关节附近。它们通常发生在手指、手、脚、小腿后部的跟腱或肘部周围。 痛风石通常无痛，但也可发炎并导致疼痛。 手指痛风石 图片 © Springer Science+Business Media 膝痛风石 图片 © Springer Science+Business Media 如不治疗，关节内或其周围的痛风石会破裂并从皮肤释放出像石灰样的尿酸盐结晶块，最终导致畸形和骨关节炎。

痛风的并发症 痛风患者可发生肾结石（尿石症），这些结石由钙组成，有时也包括尿酸。这种结石主要成分为尿酸，可阻塞输尿管并引起剧烈疼痛，如不治疗，会引起感染和肾脏损害。 若合并有其他引起肾脏损害的疾病（如糖尿病或高血压），可影响肾排泄尿酸的功能，使痛风加剧，关节损害进一步加重。 痛风伴关节损害会增加患骨关节炎的风险。 痛风患者中常见冠状动脉疾病和代谢综合征。

痛风的诊断 对关节液进行显微镜检查，查看是否存在尿酸结晶

有时需做 X 光和/或超声检查或特殊的 CT 扫描 医生通常根据典型临床表现和受累关节检查来诊断痛风。以下表现提示痛风的诊断： 足痛风（拇趾突然肿胀、疼痛和发红）

脚背反复发炎

既往突然发作又自发性缓解的病史 很多痛风患者的血尿酸水平升高。但是，患者的尿酸水平可能是正常的，特别是在急性发作时。很多患者的血尿酸水平高，但没有痛风症状；因此，仅进行血液检查不足以诊断。 取痛风石样本或关节穿刺液（关节抽吸液）放在偏振光显微镜下检查，如果发现尿酸结晶，通常即可确诊痛风。 X 光可能显示关节受损和出现痛风石。医生也可对一个或多个受累关节做超声检查或进行特殊的 CT 扫描，来检查尿酸沉积。 痛风可能因与某种其他类型的关节炎相似而被误诊。

痛风的预后 如果在早期诊断并终身治疗，大多数患者可正常生活。对于很多晚期患者，显著降低血液中的尿酸水平可溶解痛风石，改善关节功能。 在 30 岁前开始出现痛风症状的患者，痛风一般更严重。代谢综合征和冠状动脉疾病很可能是痛风患者过早死亡的促因。 有些患者经治疗后病情不能充分改善。原因可能包括未遵医嘱用药、药量太低和有酒精使用障碍。