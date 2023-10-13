skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

降脂药物

类型

作用机制

适应症

一些潜在副作用

三磷酸腺苷柠檬酸裂解酶抑制剂

贝派地酸

降低 LDL 胆固醇

动脉粥样硬化性心血管疾病患者的 LDL 胆固醇水平高，或者至少有 1 个异常基因（杂合子）的人出现家族性高胆固醇血症

感冒或流感样疾病

痛风急性发作

背部、手臂或腿部疼痛

胃痛

血管生成素样蛋白 3 抑制剂

Evinacumab

降低甘油三酯、LDL 和 HDL 胆固醇

拥有 2 个异常基因（纯合子）的人群的家族性高胆固醇血症

精力下降

头晕

流感样疾病

鼻咽炎

恶心

腿部或手臂疼痛

胆酸结合剂

消胆胺

Colestipol

Colesevelam

在肠道内与胆酸结合，排出体外，而不能用于生成胆汁，使肝脏从血中排出更多的 LDL 胆固醇用于生成胆汁

高 LDL 胆固醇

腹痛

与其他药物联用（减轻其他药物的作用）；

胃气胀

便秘

恶心

甘油三酯水平升高（特别是在高甘油三酯水平的人群中）

胆固醇吸收抑制剂

Ezetimibe

减少小肠对胆固醇的吸收

高 LDL 胆固醇

很少严重的副反应；

面部和嘴唇肿胀（极罕见）

稀便

肌肉痛（极罕见）

纤维酸衍生物

苯扎贝特*

环丙*

非诺贝特

吉非罗齐

脂质分解增加；从血液中清除 VLDL 胆固醇速度加快；

肝脏产生 VLDL 胆固醇减少

高甘油三酯水平

异常 β 脂蛋白血症

可能的高 VLDL 胆固醇水平

腹痛

胃气胀

腹泻

胆结石

肝酶升高

炎症导致的肌肉疼痛（肌炎）

恶心

皮疹

微粒体甘油三酯转移蛋白抑制剂

洛美他派

抑制甘油三酯分泌

拥有 2 个异常基因（纯合子）的人群的家族性高胆固醇血症

腹泻

肝损害

烟酸

烟酸

减缓 HDL 的排出速度

降低甘油三酯水平

大剂量可降低合成 LDL 的 VLDL 的生成率

高甘油三酯水平

高 LDL 和 VLDL 胆固醇

异常 β 脂蛋白血症

消化系统不适

脸红

痛风

血糖增高

肝酶升高

瘙痒

溃疡

ω-3 脂肪酸

ω-3 脂肪酸

降低甘油三酯水平

可能可以减少 VLDL 的生成

高甘油三酯水平

嗳气

腹泻

PCSK9 抑制剂

Alirocumab

降低 LDL 水平

家族性高胆固醇血症，以及其他有冠状动脉疾病高风险的人

流感样症状

少数可有肝酶升高

在注射部位的皮肤反应

依洛尤单抗

降低 LDL 水平

家族性高胆固醇血症，以及其他有冠状动脉疾病高风险的人

流感样症状

荨麻疹

在注射部位的皮肤反应

靶向 PCSK9 的 SiRNA

英克司兰

降低 LDL 水平

家族性高胆固醇血症，以及其他有冠状动脉疾病高风险的人

在注射部位的皮肤反应

关节疼痛或僵硬

他汀类（HMG 辅酶 A 还原酶抑制剂）

Atorvastatin

氟伐他汀

Lovastatin

匹伐他汀

Pravastatin

罗苏伐他汀

辛伐他汀

阻碍胆固醇的合成增加血中LDL清除

高 LDL 胆固醇高甘油三酯联合高脂血症

胃气胀

便秘（轻度）

疲劳

头痛

稀便

少数可有肝酶升高

由肌炎引起的肌痛、肌肉变性（横纹肌溶解）

HDL = 高密度脂蛋白；HMG-CoA = 3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A；LDL = 低密度脂蛋白；PCSK9 = 前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/kexin 9 型；SiRNA = 小干扰核糖核酸；VLDL = 极低密度脂蛋白。

*尚未在美国上市。

在这些主题中