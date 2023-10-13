减轻因克罗恩病引起的肠道炎症的药物
药物
一些副作用
注释
氨基水杨酸盐
常见：恶心、头痛、头晕、疲劳、发热、皮疹和可逆性男性不孕
罕见：肝炎，胰腺炎，或肺炎和溶血性贫血
腹痛、眩晕和乏力与剂量有关。
肝炎和胰腺炎与剂量无关。
常见：发热和皮疹
罕见：胰腺炎，心包炎和肺炎
对于奥沙拉嗪：水样泻
柳氮磺胺吡啶引起的大多数副作用与氨基水杨酸类药物相同，但出现频率明显降低。
皮质类固醇
泼尼松
糖尿病、高血压、白内障、骨质疏松、皮肤变薄、精神障碍，急性精神病、情绪波动、感染、痤疮，过多的体毛（多毛症），月经不规则，胃炎，胃溃疡等疾病
糖尿病和高血压更有可能发生在有其他危险因素的人。
布地奈德
糖尿病、高血压、白内障、骨质疏松
布地奈德的副作用与泼尼松相同，但程度较轻。
免疫调节药物
厌食、恶心、呕吐、全身感觉不舒服、感染、癌症、过敏反应、胰腺炎、白细胞计数降低、骨髓抑制、肝功能障碍和淋巴瘤发病危险增加
副作用，通常是剂量依赖性，包括骨髓抑制和肝脏功能障碍。
需要定期进行血液监测。
甲氨蝶呤
恶心、呕吐、腹部不适、头痛、皮疹、口腔溃疡、疲劳、脱发、肝硬化、白细胞计数降低和感染
患者应每天服用 1 毫克叶酸。
肝毒性可能与用药剂量和治疗时长相关。
甲氨蝶呤也会引起孕妇流产和婴儿出生缺陷，因此不能用于孕妇或打算怀孕的女性。服用甲氨蝶呤的女性应采用有效的避孕方法。
环孢素
高血压、恶心、呕吐、腹泻、肾衰竭、震颤、感染、痫性发作、神经病变、淋巴瘤（淋巴系统癌症）、头痛、下肢痉挛和出现针刺感
此药物主要用于治疗出现瘘管的患者。
副作用更可能与长期使用有关。
他克莫司
类似于环孢素
此药物与环孢素密切相关，且副作用相同。
生物制剂
英夫利西单抗
输液反应、感染、癌症、腹部疼痛、肝功能障碍，和白血胞减少
输液反应是潜在的副作用，发生在输液时（如发烧、寒战、荨麻疹，血压下降，或呼吸困难）。
在开始治疗之前，患者应该接受结核病和乙型肝炎筛查。
阿达木单抗
注射部位疼痛或瘙痒（超敏反应）、头痛、感染和癌症
副作用类似于英夫利西单抗，但由于阿达木单抗采用在皮肤下面（皮下）给药，因此不会引起输注反应。
在注射部位发生的超敏反应包括疼痛、皮疹、瘙痒和荨麻疹。也可能发生更严重的超敏反应。
培塞利珠单抗
类似于英夫利西单抗和阿达木单抗
培塞利珠单抗的作用原理和副作用与英夫利西单抗和阿达木单抗相似。给药方式为皮下注射。
一些医生倾向于为孕期或哺乳期妇女提供此药，而非英夫利西单抗和阿达木单抗。
那他珠单抗
感染和超敏反应
由于已知存在引起进行性多灶性白质脑病 (PML) 的危险，这种药物的使用受限。
Risankizumab
感染、头痛、疲劳、普通感冒
大部分副作用会在几周内改善
维得利珠单抗
感染、超敏反应和普通感冒
该药物理论上也存在引起 PML 的危险。
优特克单抗
感染和超敏反应
只有在用其他药物治疗不起作用的情况下，才使用该药物。
小分子制剂
Upadacitinib
胆固醇水平升高、头痛、带状疱疹感染和其他感染的风险增加
其他罕见的副作用包括血栓、心脏病发作和中风的风险增加。
当一种或多种肿瘤坏死因子 (TNF) 抑制剂（如英夫利西单抗和阿达木单抗）反应不足或不耐受时，可给予这种药物。