克罗恩病是一种炎症性肠病，这种慢性炎症通常累及低位小肠或大肠或两者均受累，并可影响消化道的任何部位。

尽管确切病因不明，但免疫系统受到不当触发后可能会引起克罗恩病。

典型症状包括慢性腹泻（有时为血性）、痉挛性腹痛、发热、食欲下降以及体重下降。

诊断依据是结肠镜检查、视频胶囊内镜检查以及影像学检查（如钡剂 X 光检查、计算机断层扫描或磁共振成像）的结果。

目前尚无有效治疗克罗恩病的方法。

治疗目的在于缓解症状并减轻炎症，而一些患者则需要进行手术。

（也可参见炎症性肠病 [IBD] 概述。）

在过去的几十年中，克罗恩病在全世界更为常见。但是，最常见的人群是北欧和盎格鲁 - 撒克逊人后裔。男女发病的几率相等，往往会在家庭中流行，似乎在阿什肯纳兹犹太人中更为常见。大多数人会在 30 岁之前患上克罗恩病，通常是 14 至 24 岁之间。个别患者在 50 至 70 岁间首次发病。

克罗恩病最常见病变部位是末段小肠（回肠）和大肠，但它也可发生在从口腔至肛门整个消化道的任何部位，甚至发生在肛门周围的皮肤。回肠炎症称为回肠炎。当克罗恩病累及结肠时，称为克罗恩结肠炎。克罗恩病累及

仅小肠（30% 的患者）

仅大肠（30% 的患者）

小肠和大肠均受累（40% 的患者）

直肠通常不受影响，与此不同，溃疡性结肠炎始终累及直肠。但是，肛门周围感染和其他并发症并不少见。疾病可累及肠道的某些片段，同时在受累部位之间留下正常片段（称为跳跃区域）。在活动性克罗恩病的病变部位，肠壁全层均可受累。

小肠和大肠定位

克罗恩病的病因尚不确定，但许多研究人员认为，免疫系统功能障碍会使肠道对环境、饮食或传染病原反应过度。某些患者可能具有该免疫系统功能障碍的遗传倾向。吸烟似乎助长了克罗恩病的发展和定期发作。口服避孕药可增加克罗恩病的风险。

社会经济地位较高的人群发生克罗恩病的危险可能更大，具体原因尚不清楚。

一些报道表明，婴儿期接受母乳喂养的人可能不易患炎症性肠病，例如克罗恩病或溃疡性结肠炎。

克罗恩病 3D 模型

克罗恩病的症状 克罗恩病的最常见症状如下 痉挛性腹痛

慢性腹泻（如果大肠严重受累，有时会发生血性腹泻）

发热

食欲不振（不常见）

体重减轻 克罗恩病的症状可能持续数天或数周，也可能自行消退。首次发作后即完全缓解并再不复发的情况很罕见。克罗恩病几乎总是在患者的整个生命中不定期发作。发作可能是轻度或严重的，短暂或长期的。严重发作可能导致强烈腹痛、脱水和消化道出血。 目前仍未弄清楚为什么克罗恩病病情会时好时坏、什么原因使其发作或哪些因素与病情严重程度有关。复发性炎症往往出现在肠道的相同区域。也可能出现在经手术切除的病变肠段附近。 在儿童中，胃肠道症状如腹痛、腹泻可能不是主要症状，甚至不出现这些症状。相反，其主要症状可能是生长发育缓慢、关节炎、发热或因贫血导致的虚弱和疲劳。

克罗恩病的并发症 克罗恩病的并发症包括 肠道阻塞（梗阻）

肠穿孔（破裂）

腹腔脓肿（化脓性感染）

瘘管（肠道和皮肤或其他器官之间的异常连接通道）

肛裂（肛门皮肤撕裂）和肛门脓肿

结肠癌（大肠癌） 肠瘘 3D 模型 中毒性结肠炎是克罗恩病影响大肠（结肠）时可能发生的一种罕见并发症。大肠停止正常的收缩和扩张，有时导致腹膜炎。患者可能需要手术。 因慢性炎症造成的瘢痕可导致肠梗阻。穿透肠壁的深层溃疡可形成脓肿、开口瘘管或穿孔。瘘管可连接肠道的 2 个不同部位。瘘管也可穿通肠与膀胱或者肠与皮肤表面，尤其是肛周皮肤。尽管小肠间的瘘管很常见，但很少出现肠穿孔。肛门皮肤撕裂很常见。 肛门直肠瘘 3D 模型 当大肠因克罗恩病广泛受累时，通常会出现直肠出血。罹患克罗恩结肠炎多年后，患者发生结肠癌（大肠癌）的危险增加。约1/3的克罗恩病患者有肛门周围病变，尤其是肛瘘和肛裂。 克罗恩病还可致身体其他部位的并发症。这些并发症包括 胆结石

营养素吸收不足（吸收不良）

尿路感染

肾结石

淀粉样蛋白沉积在若干器官中（淀粉样变性） 当克罗恩病引起胃肠道症状发作时，患者也可能出现以下状况： 关节炎

眼白炎症（浅层巩膜炎）

口腔溃疡（口疮性口炎）

手臂和腿部出现炎性皮肤结节（结节性红斑） 即使克罗恩病没有引起胃肠道症状发作，患者仍然可能有如下完全与肠道无关的疾病： 脊柱炎症（强直性脊柱炎）

骨盆关节炎症（骶髂关节炎）

眼内炎症（葡萄膜炎）

胆管炎症（原发性硬化性胆管炎）

可能含有脓液的紫色皮肤暗疮（坏疽性脓皮病）

克罗恩病的诊断 血液和粪便检查

影像学检查

结肠镜检查 当患者出现反复发作的痉挛性腹痛和腹泻，尤其是如果患者还有克罗恩病家族史或肛周病变病史，应考虑克罗恩病的可能。其他诊断该病的线索可能包括关节、眼睛或皮肤炎症或者儿童生长迟缓。查体可能扪及下腹包块或膨隆，多见于右侧腹部。 血液和粪便检查 虽然没有实验室检查能专门确诊克罗恩病，但血液检查可显示患者有贫血、白细胞计数异常升高、白蛋白水平低和其他炎症指征（如红细胞沉降率或 C-反应蛋白水平升高）。医生也可能进行肝脏检查。 如果存在腹泻，医生可能会采集粪便样本，以排除某些肠道感染。 影像学检查 出现重度腹痛和压痛的患者通常需接受腹部计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)。CT 或 MRI 可显示梗阻、脓肿或瘘管以及其他可能导致腹部炎症的病因（如阑尾炎）。 在一段时间内有症状复发的患者可能需在饮用钡液后接受胃和小肠的 X 线检查（称为上消化道 [GI] 系列和小肠系列检查），或在用钡剂灌肠（称为钡灌肠）后接受 X 光检查。新型方法包括 CT 小肠造影或磁共振小肠造影。另一种小肠评估方法是视频胶囊内镜检查。 结肠镜检查 轻微疼痛且频繁腹泻的患者需接受结肠镜检查（使用一根柔性观察导管检查大肠）和活检（切取组织标本，放在显微镜下观察）。如果克罗恩病局限于小肠，那么除非结肠镜从结肠一直推进至小肠末端（最常发生炎症之处），否则在结肠镜检查中不会发现病变。 克罗恩病引起的溃疡 隐藏详情 这张照片显示克罗恩病引起的肠道小溃疡（箭头）。 照片由 Aaron E. Walfish 博士和 Rafael A. Ching Companioni 博士提供。

克罗恩病的治疗 止泻药

氨基水杨酸盐

皮质类固醇

免疫调节药物

生物制剂

小分子制剂

抗生素

饮食方案

有时需要进行手术 克罗恩病的许多疗法都可帮助减轻炎症、缓解症状。 综合管理 服用洛哌丁胺或可停止腹部痉挛的药物（最好在饭前服用），可缓解痉挛和腹泻。甲基树脂（methylcellulose）或车前草（psyllium）制剂有助于使大便成形而预防肛门受刺激。患者在疾病发作期间或发生肠梗阻时应避免摄入纤维食物。 常规保健措施非常重要，特别是疫苗接种和癌症筛查。 止泻药 这些药物可缓解痉挛和腹泻，包括地芬诺酯、洛哌丁胺、脱臭鸦片酊和可待因。这些药物都可口服，进食前服用效果更好。 氨基水杨酸盐 氨基水杨酸盐是用于治疗克罗恩病所致炎症的药物。柳氮磺胺吡啶及相关药物（如美沙拉嗪、奥沙拉秦和巴柳氮）都属于氨基水杨酸类药物。这类药物可控制症状、减轻炎症，尤其对大肠炎症有效。这些药物通常为口服。美沙拉嗪也可作为栓剂或灌肠剂。氨基水杨酸类药物在缓解严重发作方面的效果不佳。 皮质类固醇 在住院患者中，静脉给予甲泼尼龙等皮质类固醇可明显减轻发热和腹泻，缓解腹痛和压痛，增进食欲并改善身体健康状况。然而，长期使用皮质类固醇会引起副作用（参见侧栏皮质类固醇：使用和副作用）。通常，在疾病突然发作时应用大剂量缓解严重炎症和疾病突发引起的症状。然后减少剂量，尽早停用。 新型皮质类固醇布地奈德比泼尼松不良作用小，但效果稍差，常在停药后6个月出现病情复发。布地奈德可以口服或灌肠。 与口服皮质类固醇相同，灌肠剂或泡沫形式的皮质类固醇（如氢化可的松）应减量并逐渐停用。 如病情严重，患者应住院并静脉使用皮质类固醇。 医生会对所有使用皮质类固醇的患者给予维生素 D 和钙补充剂。 免疫调节药物 硫唑嘌呤和巯嘌呤是能减弱免疫系统作用的药物。这两种药物对使用其他药物无效的克罗恩病患者有效果，尤其有助于长期维持疾病缓解（无症状期）。这些药物能显著改善患者全身情况，减少皮质类固醇需要量，常能治愈瘘管。但这些药物可能在用药 1 至 3 个月内不会起效，并可能引起严重副作用。 硫唑嘌呤和巯嘌呤的最常见副作用是恶心、呕吐和身体不适（全身感觉不舒服）。医生应密切监测患者有无其他副作用，例如过敏反应、骨髓抑制（通过定期测定白细胞计数进行监测）、胰腺炎，有时也会出现肝脏问题。服用这些药物的患者发生淋巴瘤（一种白细胞癌症）和某些类型皮肤癌（通过常规皮肤检查进行监测）的危险增加。 检测代谢硫唑嘌呤和巯嘌呤的一种酶发生的变异以及直接检测代谢物水平的血液检查通常可帮助医生确保药物剂量安全、有效。 每周注射或口服一次甲氨蝶呤对于皮质类固醇、硫唑嘌呤或巯嘌呤无效，或不能耐受的患者通常有帮助。副作用包括恶心、呕吐、脱发、肝脏问题、肾衰竭以及罕见的肺部问题。白细胞计数也可能降低，导致服用甲氨蝶呤的患者容易感染。甲氨蝶呤具有致畸性（对胎儿有危害），因此不得在怀孕期间使用。女性和男性在服用甲氨蝶呤时都应确保女性伴侣采用有效的避孕方法（节育），例如宫内节育器 (IUD)、避孕埋植剂或口服避孕药。不鼓励采用效果不佳的避孕方法，如避孕套、杀精剂、子宫帽、宫颈帽和周期性禁欲。医生会让患者服用叶酸，以减少甲氨蝶呤的副作用。 大剂量注射环孢素。这种药物可促进克罗恩病所致瘘管的愈合，但由于存在引起肾脏问题、感染、癫痫发作等副作用，因此长期用药不安全。 口服他克莫司。这种药物可促进克罗恩病所致瘘管的愈合。副作用与环孢素类似。 生物制剂 英夫利西单抗是一种生物制剂，是免疫系统功能的另一种调节剂。它来源于肿瘤坏死因子的单克隆抗体（称为肿瘤坏死因子抑制剂或 TNF 抑制剂）。英夫利西单抗可通过一系列静脉输注给药。这种药物可用于其他药物无效的中度到重度克罗恩病，及治疗合并出现瘘管的患者，以及在疾病难以控制时维持疗效。 使用英夫利西单抗可能出现的副作用包括现有未受控的细菌感染恶化、结核病或乙型肝炎再激活以及某些类型癌症的发病危险增加。一些患者会在输液期间出现发热、寒战、恶心、头痛、瘙痒或皮疹等反应（称为输注反应）。在开始使用英夫利西单抗（或阿达木单抗、培塞利珠单抗、维得利珠单抗、乌司奴单抗等其他生物制剂）进行治疗之前，必须对患者进行结核病和乙型肝炎感染检测。 阿达木单抗也是一种 TNF 抑制剂。它通过一系列在皮肤下面注射（皮下注射）给药，因此不会引起静脉给药药物（如英夫利西单抗）可能导致的输注反应。患者的注射部位可能疼痛和瘙痒。 培塞利珠单抗是另一种 TNF 抑制剂。它通过每月一次皮下注射给药。此药的工作原理和副作用与英夫利西单抗和阿达木单抗相似。 维得利珠单抗和那他珠单抗用于 (1) 患有中度至重度克罗恩病并且其他免疫调节药无效或 (2) 对其他免疫调节药不耐受的患者。这两种药物引起的最严重副作用是感染。那他珠单抗目前仅通过有限供药计划提供，因为该药物可增加一种致死性脑部感染——进行性多灶性白质脑病 (PML) 的发病危险。维得利珠单抗与那他珠单抗属于同类药物，因此理论上也存在引起 PML 的危险。 乌司奴单抗是另一种生物制剂。第一剂通过静脉给药，然后每 8 周皮下注射一次。副作用包括注射部位反应（疼痛、发红、肿胀）、感冒样症状、寒战和头痛。 Risankizumab 用于治疗中度至重度克罗恩病。最常见的副作用是头痛、疲劳、普通感冒和罕见的念珠菌（酵母菌）感染。严重过敏反应非常罕见，但可能会发生注射部位的皮肤反应。 乌帕替尼是一种口服 Janus 激酶 (JAK) 抑制剂，用于治疗克罗恩病和溃疡性结肠炎。这种药物最常见的副作用是痤疮、毛囊炎（毛囊感染）、上呼吸道感染、超敏反应、恶心和腹痛。它也会增加血栓形成、心脏病发作和中风的风险。 生物类似药是与参比生物制品非常相似的生物药。一些生物类似药可上市销售。 表格 减轻因克罗恩病引起的肠道炎症的药物 表格 广谱抗生素和益生菌 广谱抗生素往往对多种细菌感染都是有效的。甲硝唑是最常用来治疗肛门周围脓肿和瘘管的药物，对克罗恩病的非感染性症状（如腹泻和腹痛）也有效。甲硝唑对克罗恩病的非感染性症状（如腹泻和腹痛）也有效。但长期使用甲硝唑可能造成神经损害，引起双上下肢针刺样感。通常停药后，这种不良作用会消失，但停药又常使克罗恩病复发。 患者在服用甲硝唑时应避免摄入酒精饮料或含丙二醇食品，并应在甲硝唑治疗完成后至少 3 天内继续避免使用这些物质。 其他抗生素如环丙沙星和左氧氟沙星，可代替甲硝唑或与甲硝唑联合使用。利福昔明，一种非吸收性抗生素，有时也被用来治疗活跃期的克罗恩病。 一些细菌正常存在于身体中且促进有益菌生长。每日摄入益生菌（如通常存在于酸奶中的乳杆菌）可有效预防贮袋炎（手术切除大肠和直肠期间制作的贮袋发炎）。 饮食方案 虽然一些患者声称某些饮食可以帮助改善克罗恩病，但这些饮食的有效性尚未在临床试验中得到证实。营养疗法有助于儿童患者更好地生长发育，特别是在夜间用鼻饲管喂养时。偶尔，需用全胃肠外营养，即从静脉输入高浓度营养物质，纠正克罗恩病造成的吸收不良。 手术 大部分克罗恩病患者需要在生病的某个时刻接受手术。发生肠梗阻或脓肿、瘘管不愈的患者可能需手术治疗。手术切除病变肠段可缓解症状，但不能治愈本病。炎症大多在肠段连接处复发，虽然术后使用多种药物可减少这种几率。 约一半患者需第二次手术。因此，只有患者发生某些特殊并发症或药物治疗失败时，才有必要实施手术。但大多数经手术治疗的患者还是认为生存质量优于术前。 吸烟会增加疾病复发的风险、尤其是女性，因此医生会鼓励患者戒烟。 综合管理 重症患者可能需要住院，通过静脉输液恢复和维持体液（补水）。有些直肠严重出血的患者可能需要输血。更长期贫血的患者可能需要口服或静脉注射铁补充剂。 症状的严重程度 对于出现轻度至中度症状的患者，美沙拉嗪通常是首选药物。一些医生给予抗生素替代美沙拉嗪，或为服用美沙拉嗪无效的患者提供抗生素。 对于出现中度至重度症状的患者，需短时间口服或静脉注射皮质类固醇（如泼尼松或布地奈德）。 对于皮质类固醇无效的患者，可给予其他药物，例如硫唑嘌呤、巯嘌呤、甲氨蝶呤、英夫利西单抗、阿达木单抗、培塞利珠单抗、维得利珠单抗、risankizumab、乌帕替尼或乌司奴单抗。这些药物可联合使用。这些药物对大多数人有帮助。 如果患者出现阻塞，医生会进行鼻胃管吸引和静脉输液。进行鼻胃管吸出时，经鼻插管至胃或小肠，抽吸以减轻腹胀（胀气）。 如果患者突然出现症状或形成脓肿，需在医院输注液体和抗生素。医生通过手术进行脓肿引流，或用穿刺针经皮穿刺，排出脓液。 瘘 肛门周围有瘘管（肛周瘘）的患者需使用甲硝唑和环丙沙星。如果这些药物在 3 至 4 周内未起效，医生可给予硫唑嘌呤、巯嘌呤或生物制剂。环孢素是替代药物，但治疗后瘘管通常会复发。他克莫司可促进克罗恩病所致瘘管的愈合。患者可能需要接受根治手术，以防止瘘管复发。 维持方案 为了预防症状复发（即维持疾病缓解），仅服用氨基水杨酸或抗生素即达到缓解的患者可继续服用这类药物。接受硫唑嘌呤、巯嘌呤、甲氨蝶呤、英夫利西单抗、阿达木单抗、培塞利珠单抗、维得利珠单抗、risankizumab、乌帕替尼和/或乌司奴单抗等联合药物治疗的患者需要继续服用这些药物以维持缓解。接受皮质类固醇治疗的患者应逐渐减少剂量。为了维持疾病缓解，患者可能需要接受此处提及的药物联合治疗。 缓解治疗期间，医生监控患者症状，并进行血液化验。不需常规进行 X 光检查或结肠镜检查（患克罗恩病已有七八年或更长时间的患者除外）。