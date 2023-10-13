光疗: 使用紫外线治疗皮肤病
暴露在阳光下对某些皮肤疾病有帮助。阳光中的一种光线—紫外 (UV) 线—可起到这种作用。紫外线对皮肤细胞有许多不同的作用，包括改变它们产生的化学物质的数量和种类，并导致某些涉及皮肤疾病细胞的死亡。
使用紫外线来治疗疾病被称为光疗。银屑病和特应性皮炎是最常使用光疗治疗的疾病。
自然阳光暴露在强度上有变化，并且在某种气候下一年中很大一部分时间内是不实际的，因此光疗几乎始终使用人工紫外线。光疗在诊疗室或专门的治疗中心内进行。
紫外线是人眼不可见的，基于其波长可被分为A，B，或C三种。长波紫外线（UVA）比中波紫外线（UVB）可更深地穿透皮肤。基于人的疾病类型和严重程度，可选择 UVA 或 UVB。紫外线 C 并不用于光线疗法中。一些光仅产生某些特定波长的 UVA 或 UVB（窄频疗法），其被用于治疗特定的疾病。窄频疗法有助于限制与光疗相关的晒伤。
光疗有时结合使用补骨脂素。补骨脂素联合 UVA 的治疗方法被称为 PUVA 疗法。补骨脂素可在紫外线治疗之前口服。补骨脂素可使皮肤对紫外线的作用更加敏感，从而可使照射时间更短，强度更低。
光疗的副作用包括疼痛和发红，这类似于长时间暴露在紫外线下的晒伤。紫外线照射也增加皮肤癌的长期风险，尽管短期治疗的风险较小。补骨脂素常引起恶心以及对阳光极度敏感。此外，由于补骨脂素可进入眼睛的晶状体，接受 PUVA 治疗后，需戴抗紫外线太阳镜至少 12 小时。