特应性皮炎（通常指湿疹）是上层皮肤的慢性发痒炎症，通常见于有枯草热或哮喘的患者以及家庭成员中有这些疾病的人。

特应性皮炎很常见，特别是在高收入国家/地区，常见于拥有过敏倾向的人群。

婴儿往往会在面部、头皮、手、手臂、脚或腿部出现有液体渗出的红色结痂皮疹。

大龄儿童和成人容易出现一个或多个斑点，通常会在手、上臂、前肘或膝盖后面。

医生根据皮疹外观和患者的个人和家族病史进行诊断。

治疗包括给予一般的皮肤护理，在皮肤上涂抹皮质类固醇，有时使用其他治疗，如光疗或免疫系统调节药物。

（另见皮炎概述。）

特应性皮炎是一种最常见的皮肤病，多发于居住在城市地区或高收入国家/地区的儿童。每年约有多达 10% 的成人和 20% 的儿童被诊断为特应性皮炎。

大多数人在 5 岁前发病，许多人在 1 岁前发病。儿童期出现的特应性皮炎通常会消失，或在成年后大大减轻。特应性皮炎可能在成年后期发病，甚至在生命后期也会发病。

特应性皮炎是由皮肤屏障的遗传缺陷引起的，该遗传缺陷使皮肤易发生炎症。它通常在家族中遗传，许多患有特应性皮炎的人或其家人还有哮喘、枯草热或两者兼有。特应性皮炎不是对特定物质的过敏，但患有特应性皮炎会增加同时发生哮喘和枯草热的可能性（医生称为特应性三联征）。

特应性皮炎不会传染。

特应性皮炎的症状 特应性皮炎通常在婴儿期发病，最早在 3 个月大时发病。 在早期（急性）阶段，会出现红色渗出和结痂部位，有时会起疱。瘙痒通常很剧烈。 在慢性（晚期）阶段，搔抓和摩擦会使皮肤看起来干燥并增厚（有苔藓样变）。 特应性皮炎的示例 特应性皮炎（急性） 特应性皮炎常见于婴儿期。在早期（急性）阶段，皮疹出现在面部，然后蔓延到颈部、头皮、胳膊和腿。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 特应性皮炎（慢性） 在特应性皮炎的慢性（后期）阶段，皮疹往往仅出现在一个或几个部位，例如此处看到的肘部的内折区域。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 特应性皮炎（膝后） 这张照片显示膝和腿后部有红色结痂斑。 © Springer Science+Business Media 特应性皮炎（急性） 特应性皮炎常见于婴儿期。在早期（急性）阶段，皮疹出现在面部，然后蔓延到颈部、头皮、胳膊和腿。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 特应性皮炎（慢性） 在特应性皮炎的慢性（后期）阶段，皮疹往往仅出现在一个或几个部位，例如此处看到的肘部的内折区域。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 特应性皮炎（膝后） 这张照片显示膝和腿后部有红色结痂斑。 © Springer Science+Business Media 对于婴儿，皮疹从面部扩散到颈部、眼睑、头皮、手、手臂、脚和腿部。可能会影响很大的身体部位。 在大龄儿童和成年人中，皮疹往往仅出现（和重复出现）在一个或几个部位，尤其是在颈前、肘部褶皱内和膝盖后面。 虽然皮疹的颜色、强度和位置会有所不同，但皮疹始终会发痒。在大龄儿童和成人中，主要症状是剧烈瘙痒。瘙痒往往导致不可控的搔抓，引发瘙痒-抓挠-瘙痒这个使问题变得更糟的恶性循环。连续搔抓会导致皮肤增厚（苔藓样变）。 苔藓样变 隐藏详情 苔藓样变是皮肤变厚，皮肤褶或皱纹加重，表现为深沟和皱纹。这张照片中的苔藓样变是由于过敏性皮炎期间的反复擦伤或摩擦导致的。 照片由 Thomas Habif 医学博士提供。 瘙痒会因干燥的空气、刺激和情绪压力而加重。 症状的常见环境诱因包括 过度洗澡或清洗

刺激性肥皂

皮肤上存在 金黄色葡萄球菌

出汗

粗糙织物和羊毛 特应性皮炎的并发症 搔抓和摩擦还可能会撕破皮肤，留下让细菌进入的开口，并导致皮肤、皮下组织和附近淋巴结感染。还会出现皮肤泛发性炎症和脱屑。 在患有特应性皮炎的人中，感染单纯疱疹病毒可能导致严重疾病伴发广泛皮炎、起疱和高热（疱疹性湿疹），而在其他人身上，通常累及较小的部位，伴随略微疼痛的小水疱。 疱疹样湿疹 隐藏详情 在有特应性皮炎的人中，感染单纯疱疹病毒可能导致严重疾病伴发广泛皮炎、起疱和高热（疱疹样湿疹）。 © Springer Science+Business Media 特应性皮炎的患者还可能更易于发生其他病毒性皮肤感染（如寻常疣和传染性软疣）和皮肤真菌感染。 特应性皮炎患者的接触性过敏反应风险也更高。当皮肤接触过敏原（使皮肤致敏的物质）时，会触发这些接触性反应。例如，镍（最常见的接触过敏原）接触性过敏在特应性皮炎患者的发生率是非特应性皮炎患者的两倍。

特应性皮炎的诊断 皮疹外观和患者的家族史 医生根据皮疹的典型外观诊断特应性皮炎，通常还会询问患者或其他家人是否有过敏、枯草热或哮喘。

特应性皮炎的预防 避免过多清洗或洗澡，减少肥皂的使用，在清洗或洗澡时使用微温水，以及经常涂抹保湿剂，可以预防或至少减少突然发作。 识别和避免加重病情的触发因素可能有所帮助。诱因包括汗液、应激、肥皂和清洁剂。

特应性皮炎的治疗 缓解瘙痒的措施

皮肤护理

皮质类固醇

免疫系统调节药物

克立硼罗

Janus 激酶抑制剂

光疗

生物制剂

在一些情况下，抗生素或抗病毒药 目前尚无治愈方法，但皮肤涂抹药物（外用药物）或口服药物（口服药物）可缓解瘙痒。 通常可在家使用瘙痒治疗，但红皮病、蜂窝织炎或疱疹样湿疹患者可能需要住院治疗。 医生会告诉患者良好的皮肤护理做法以及打破瘙痒-抓挠循环的重要性。 一般护理和瘙痒缓解 某些护肤措施是有帮助的： 使用肥皂替代品，而不是普通的肥皂

在洗澡后皮肤仍然潮湿时，立即涂抹保湿剂（软膏或乳膏）

减少洗澡频率（淋浴/泡澡应限制为每天一次，可替代海绵浴，以减少全浸浴的天数）

将洗澡水的温度限制为微温

洗澡后吸干或轻拍皮肤让皮肤干燥，而不是擦干

使用稀释的漂白水洗澡（对于患有某些皮肤感染的人） 抗组胺药，如羟嗪和苯海拉明，可有助于缓解瘙痒。这些治疗性药物最好在睡前服用，以避免白天嗜睡。 患者还应尝试缓解情绪压力。 皮质类固醇 外用皮质类固醇是主要的治疗方案。 具体的治疗方法包括施用皮质类固醇软膏或乳膏。为了让长期治疗的患者减少使用皮质类固醇（因为长期使用会导致皮肤变薄、萎缩纹或痤疮样肿块），医生有时使用非皮质类固醇治疗替代皮质类固醇来治疗湿疹，一次治疗时间为一周或更长时间。 其他治疗 免疫系统调节药物他克莫司和吡美莫司也有帮助，可以减少长期使用皮质类固醇的需要。这些治疗性药物通常以软膏或乳膏形式给药。 克立硼罗软膏可用于减轻瘙痒、肿胀和发红。 Janus 激酶 (JAK) 抑制剂通过抑制一种酶 (JAK) 来干扰炎症协调细胞之间的通信。芦可替尼乳膏是一种 JAK 抑制剂，可用于治疗免疫系统未削弱或受损的 12 岁或 12 岁以上患者的轻度至中度特应性皮炎。新型 JAK 抑制剂包括乌帕替尼和阿布昔替尼。这两种 JAK 抑制剂均口服。 光疗（紫外线暴露）可能有帮助，尤其是使用窄谱 UVB 线。如果诊室光疗不可用或太不方便，居家光疗会是一个很好的选择。一些家用光疗设备具有可编程功能，使专科医生能够控制治疗次数并监督患者使用。当光疗不可用时，可以选择自然日光照射。 免疫抑制剂，如环孢霉素、麦考酚酯、甲氨蝶呤和硫唑嘌呤，可口服给药。可用于广泛、难以治疗或致残性的特应性皮炎患者，这些患者通过外用治疗和光疗无法好转。 度普利尤单抗和 tralokinumab-ldrm 是通过注射给药的生物制剂。这些药物用于无法通过其他治疗充分控制特应性皮炎的患者。 抗生素可用于患有金黄色葡萄球菌或其他细菌引起的皮肤感染的患者。可以在皮肤上直接涂抹抗生素软膏，或口服抗生素药片。 对于鼻子中有金黄色葡萄球菌的人，可以给予抗生素莫匹罗星，将其涂抹在鼻孔内，从而预防皮肤感染。 父母应剪短子女的指甲，以便最大限度地减少刮伤，从而减少感染的风险。如果确实发生了皮肤感染，可以口服抗生素，在皮肤上涂抹抗生素，或两者均可。 疱疹样湿疹采用抗病毒药物（如阿昔洛韦或伐昔洛韦）治疗。这些治疗性药物可口服，也可通过输注给药。