银屑病是一种慢性，复发性疾病，可导致一个或多个有银色鳞片的凸起的红色斑块，并且斑块与正常皮肤之间有明显的边界。

免疫系统的问题可能在发病中起到了一定的作用，有些人有患银屑病的遗传倾向。

特征性的鳞屑或红色斑块可以出现在身体任何部位或大或小的斑块上，特别是手肘、膝盖和头皮。

这种病通过对皮肤用药、暴露于紫外线（光疗）以及口服或注射药物的联合方法进行治疗。

银屑病很常见，在全世界不同人群中表现出的差异很大。与浅肤色患者相比，深肤色患者的银屑病未被充分报告。

绝大多数在 16～22 岁和 57～60 岁发病。但是，所有年龄的人都易患银屑病。

银屑病斑块的产生是由于皮肤细胞以异常高的速率生长。这种快速细胞生长的原因是未知的，但免疫系统的问题被认为发挥了一定的作用。这种疾病往往在家庭中流行，某些基因与银屑病是相关的。

银屑病的一些明确触发因素包括

轻微皮肤损伤

日晒伤

人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染

链球菌感染，如链球菌性咽炎（导致点滴状银屑病）

药物（尤其是β受体阻滞剂、氯喹、锂、血管紧张素转换酶抑制剂、吲哚美辛、特比萘芬、α干扰素、免疫检查点抑制剂和肿瘤坏死因子抑制剂）

情绪紧张

饮酒

吸烟

肥胖

银屑病的症状 银屑病的红色斑块 图片 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 斑块型银屑病 图片 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。 斑块状银屑病（最常见的银屑病类型）通常在发作之初表现为头皮、肘部、膝盖、背部或臀部有一块或多块红色、银色、有光泽的小斑片（斑块）。眉毛，腋下，肚脐，肛门周围的皮肤，以及臀部与下背部连接处也可能受到影响。很多银屑病患者可能会有变形，增厚，凹陷的指甲。 指甲银屑病伴凹坑和变色 隐藏详情 这张照片显示一名银屑病患者的凹坑和黄褐色变色区（称为油斑）。 © Springer Science+Business Media 最初的斑块在几个月后可能会消失或仍存在，有时会一同生长，形成更大的斑块。有些人永远不会多于一个或两个小的斑块，有的人斑块会覆盖大面积的身体。位于手掌、足底或生殖器皱褶处的厚厚的斑块更容易痒或痛，但很多时候患者并没有任何症状。虽然斑块并不会引起身体极度不适，但它们都非常明显，常常令人尴尬。由银屑病引起的心理痛苦会很严重。 银屑病会持续整个生命中，但病情会不停反复。银屑病的症状通常会在夏季皮肤暴露在明亮的阳光下时消退。有些人可能会在发作之间症状消失达多年。 手指银屑病关节炎 隐藏详情 这张照片显示银屑病关节炎特有的红色鳞屑性斑块。指甲发黄，质地改变。 HAROUT TANIELIAN 博士/科学图片库 约有 5-30% 的银屑病患者会出现关节炎（银屑病关节炎）。银屑病关节炎会引起关节疼痛和肿胀。 突然发作 银屑病可能会在没有明显原因的情况下突然发作或由于各种情况而触发。轻微损伤和严重晒伤等刺激皮肤的疾病往往会导致突然发作。有时，会在感冒和链球菌性喉炎等感染后突然发作。突然发作多见于冬季，在饮酒后及应激情境下。许多药物，如抗疟药、锂、血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂、特比萘芬、α干扰素、β受体阻滞剂和肿瘤坏死因子抑制剂，也可导致银屑病发作。肥胖、感染人体免疫缺损病毒 (HIV) 或吸烟的人也更易突然发作。 银屑病的少见类型 一些少见类型的银屑病可能有更严重的影响。 红皮病型银屑病可导致身体所有皮肤变红并产生鳞屑。这种类型的银屑病是严重的，因为就像是烧伤，它可阻止皮肤作为保护屏障对抗损伤和感染。 红皮病型银屑病 隐藏详情 这张照片显示一名红皮病型银屑病患者躯干上广泛出现的红色皮疹。 科学图片库 脓疱型银屑病是另一种少见的银屑病形式。在此类型疾病中，大大小小充满脓液的水疱（脓疱）分散在身体各处。 脓疱性银屑病（双足） 隐藏详情 此图显示脓疱性银屑病患者双足底广泛性充满脓液的水疱（脓疱）。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。 掌跖银屑病是脓疱性银屑病的一种，其中脓疱主要在手脚上。有时，称为手掌和脚掌掌跖银屑病。 手掌的掌跖银屑病 隐藏详情 这张照片显示患掌跖银屑病的人手掌上的粗糙、鳞状皮肤残留物。这些残留物是充满脓液的水疱（脓疱）自行破裂后残留的。 科学图片库 脚掌掌跖银屑病 隐藏详情 这张照片显示患掌跖银屑病的人脚掌上的粗糙鳞状皮肤。这些鳞屑是充满脓液的水疱（脓疱）自行破裂后残留在皮肤上的。 科学图片库 点滴状银屑病是一类不常见的银屑病，患者在咽喉链球菌感染后，躯干突然出现多个小斑片（斑块），常见于儿童和年轻人。治疗链球菌感染的抗生素可使某些患者的斑片消失，但另一些患者仍需其他治疗。 点滴状银屑病 隐藏详情 这张照片显示的是一名 22 岁的点滴状银屑病患者躯干上的多个斑片（斑块）。 P. MARAZZI 博士／科学图片库

银屑病的诊断 医师的评估

有时进行皮肤活检 医生会根据鳞屑和斑块的外观以及所出现的身体部位来诊断银屑病。 有时，医生会取一块皮肤组织样本在显微镜下检查，以排除其他疾病（如皮肤癌）。

银屑病的治疗 局部治疗

光疗

系统性治疗 许多药物可用于治疗银屑病。大多数情况下，根据患者的症状严重性和程度，可进行联合用药。

局部治疗 局部治疗涂敷于皮肤。它们是银屑病最常见的治疗方法。几乎每个银屑病患者都可从皮肤保湿剂（润肤剂）中受益。 其他外用药剂包括皮质类固醇，它通常与钙泊三醇（也称卡泊三醇，是一种维生素 D）或煤焦油联用。 他克莫司和吡美莫司是用来治疗发生于娇嫩皮肤（例如在面部或腹股沟或皮肤皱褶处）的银屑病。也可以使用他扎罗汀、罗氟司特或苯烯莫德。 很厚的斑块可以用含有水杨酸的软膏而使其变薄，这可使其他治疗更有效。 其他治疗选择还有煤焦油和地蒽酚，但不太常用。 这些治疗中有很多会刺激皮肤，医生必须找出哪些对每个人疗效最好。

光疗 光疗（暴露于紫外线下）也可以帮助清除银屑病，治疗一次维持数月（参见侧栏光疗：使用紫外线治疗皮肤病）。光疗通常与各种外用药物联合使用，尤其是大面积皮肤受累的情况，但由于可使用其他有效药物，光疗的使用不如其他药物多。传统上，治疗就是光疗联合使用补骨脂素（可使皮肤对紫外线的作用更敏感的药物）。这种治疗方法被称为 PUVA（补骨脂素长波紫外线）。 现在，许多医生使用窄谱紫外线 B (NBUVB) 治疗，这与 PUVA 一样有效。然而，NBUVB 治疗时不用补骨脂素，因此不具有相同的副作用，如对太阳光极度敏感。 医生还可以直接使用集中紫外线的激光来治疗特定皮肤斑片（称为准分子激光疗法）。 光疗: 使用紫外线治疗皮肤病

系统性治疗 系统性治疗是作用于全身或身体某些系统的药物。可口服，可注射。 系统性免疫抑制剂是故意削弱（抑制）免疫系统以免银屑病恶化的药物。免疫抑制剂可能会减弱机体抵抗感染的能力。例如 环孢素 可用于治疗重度银屑病。这种药物可能会导致高血压并损害肾脏。

吗替麦考酚酯 通常会引起胃肠道问题和骨髓抑制（红细胞、白细胞和血小板生成减少）。也会增加淋巴瘤及其他癌症的风险。

氨甲蝶呤 可减轻机体的炎症并干扰皮肤细胞的生长和增殖。医生可使用氨甲喋呤治疗银屑病较严重或对危害较小的治疗无应答的患者。肝功能损害和免疫功能受损是可能出现的副作用。

生物制剂是由活生物制成的，可抑制免疫系统中涉及的某些化学物质。此类制剂包括依那西普、阿达木单抗、英夫利昔单抗、赛妥珠单抗、乌司奴单抗、司库奇尤单抗、布罗利尤单抗、依奇珠单抗、替拉珠单抗、risankizumab、古塞奇尤单抗和托法替尼。除了通过口服给药的托法替尼外，所有这些药物均通过注射给药。这些药物往往是治疗严重银屑病最有效的药物，但它们可能会带来更多令人烦恼的副作用。生物类似药是与生物制剂高度相似的药物，有时可替代生物制剂。 可给予其他药物来治疗中重度银屑病和银屑病关节炎： 阿维 A 酸和异维 A 酸等 系统性维 A 酸 可能对重度难治的斑块型银屑病、脓疱型银屑病（通常首选异维 A 酸）和掌跖银屑病病例有效。这些药物可口服。它们会导致严重的出生缺陷，育龄妇女不应服用。如果女性尝试怀孕，应在最后一次服用阿维 A 酸后等待至少 3 年，在最后一次服用异维 A 酸后等待至少 1 个月。这些药物可升高甘油三酯水平，导致肝脏、血细胞计数、骨骼和毛发出现问题，不过这些问题可逆。

还有一个治疗选择是阿普斯特，口服给药。最常见的副作用是恶心和腹泻。