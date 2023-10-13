阅读药品说明书
在美国，非处方药的说明书要明确指出药物的适应证和用药风险以及正确的用法。说明书的标题为“药品说明”。首先列出药物所含有效成分，接着是适应证、警告、用药指导、药品其他信息、及其非活性成分。
活性成分： 药物自身的活性成分。复方药则含有多种药物活性成分。药物通用名应和剂量一起标明在每个药片、胶囊或其他剂量单位上。相同通用名的药物则可采用各种不同商品名（品牌）销售。
适应证： 列出药品治疗的主要疾病与症状。
警告： 列出何时不能用药、何时需咨询医生或药师（及用药多久后应咨询医生和药师）、什么因素会影响药品预期效果，它们通常包括以下四部分。
用药指导： 针对不同年龄段给出服用剂量与给药间隔，因为在各种因素中，病人的年龄与体重决定着他们对药物的反应。
其他信息： 一些持殊说明，例如，如何贮藏药物，以保证药物稳定性。
非活性成分： 除主药外，药品（患者购买的片剂、胶囊剂、或其他药物制剂）中还包含了为便于给药而添加的辅料，如赋形剂、矫味剂或着色剂。活性成分相同的药品可能在非活性成分方面存在差异。通常非活性成分是对人体无害的，但某些非活性成分会导致少数人产生过敏反应，因此这部分人应该使用不含这些致敏成分的药物。