安全睡眠：减少婴儿猝死综合征 (SIDS) 的风险
姿势： 每次让婴儿睡觉时，都要让婴儿仰卧。俯卧、侧卧和斜倚睡觉不安全。
床面： 将婴儿放置在一个结实平整的床面上，如有安全认可的婴儿床垫、盖上大小合适的被褥。表面不应呈一定角度或倾斜。
喂养： 婴儿出生后，尽可能在最初 6 个月内喂养母乳。
寝具： 婴儿睡眠区不应留有软质物体、枕头、床围、填充玩具、填充动物、宽松毛毯、不合适的床单、床垫套、皮毛样材料、床罩、被子、过重毛毯、襁褓或其他物体。
禁烟： 婴儿附近禁止吸烟或吸食蒸汽产品。怀孕期间和婴儿出生后应避免吸烟、尼古丁、酒精、大麻、阿片类药物和违禁药品使用。看护者不应使用非法药物或酒精。
位置： 婴儿睡觉区域应独立设置，但可临近父母/看护者和其他儿童睡觉区域。建议婴儿睡在父母/看护者房间里，靠近父母/看护者的床，但睡在为婴儿设计的单独床面上，最好至少睡 6 个月。
奶嘴： 婴儿每次入睡时应给予干燥、清洁的安抚奶嘴。对于正在哺乳的婴儿，应等到婴儿适应母乳喂养后再给予安抚奶嘴。
温度： 不要让婴儿在睡眠时过热。避免给婴儿裹得太严实，睡觉时不要盖住头部或面部，室内时不要戴帽子。用多层衣服而不是毯子和其他遮盖物保持婴儿温暖。可使用可穿戴式毯子。无论室外温度如何，都不要将婴儿单独留在车内。
产前护理： 在整个孕期定期接受医疗护理，以降低 SIDS 的风险。
疫苗接种： 遵循医生及其他医务人员提供的疫苗接种建议。接种疫苗的婴儿发生 SIDS 的风险较低。疫苗也能保护婴儿免受疾病侵害。
监测器和其他装置： 请勿使用家用心跳、动作或呼吸监测器来降低 SIDS 的风险。宣称能预防 SIDS 的家用监测器及产品并不能预防该病症。
俯卧时间： 为促进婴儿发育并预防头部出现扁平区，当婴儿清醒且有人看护时，应让其趴着玩耍（俯卧训练）。出院后不久即可开始短时间的俯卧训练。在婴儿 7 周大时，应逐渐将俯卧时间增加至每天至少 15 至 30 分钟。
