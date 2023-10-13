排尿过多的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
主要导致尿频的疾病
膀胱炎（膀胱感染）
常见于妇女与女孩
尿频尿急
排尿有灼烧感或疼痛感
有时发烧以及后背下部或腰侧有痛感
有时尿血或尿液有异味
妊娠
一般在妊娠的最后几个月
医生的检查
有时进行尿液分析（检查有无尿路感染）
前列腺增生（良性或癌性）
主要见于 50 岁以上的男性
缓慢恶化的泌尿症状，如难以排尿、弱尿流及排尿结束时滴尿以及尿不尽感觉
通常在进行直肠指检时检查到
检测 PSA 水平的血检
若 PSA 水平上升，则进行前列腺活检
有时进行超声检查
前列腺炎（前列腺感染）
在进行直肠指检时检查到前列腺有触痛
常有发烧、难以排尿以及排尿有灼烧感或痛感
有时尿中有血
在某些情况下有尿路长期阻塞的症状（包括尿流较小、排尿困难或排尿结束时滴尿）
尿液分析和尿培养以及直肠指检
放射性膀胱炎（因放射治疗导致的膀胱伤害）
见于因癌症治疗而接受腹部下侧、前列腺或会阴（生殖器与肛门之间的部位）放射治疗的患者
医生的检查
有时要向膀胱插入一根可弯曲的可视管（膀胱镜检查）并进行活检
腿部无力与麻木
有时明显的伤害
脊柱的 MRI 检查
不阻塞尿流的尿路结石
后背下侧、腰侧或腹股沟偶有时隐时现的压榨性疼痛
取决于结石的位置，可能会有尿频或突然严重的尿急
尿液分析
肾脏、输尿管和膀胱的超声或 CT 检查
增加排尿的物质，如咖啡因、酒精或利尿剂
还见于不久前喝过含有咖啡因或酒精之饮料的健康人士，或近期开始服用利尿剂的人士
仅医生查体
无意中排尿，最常见于弯腰、咳嗽、打喷嚏或举升时（压力性尿失禁）
当把水注入膀胱后，测量膀胱内压力和尿量的变化（膀胱测压）
主要导致尿量增多的疾病
糖尿病（若控制不佳）
过度口渴
常见于小龄儿童
有时见于已知患有 2 型糖尿病的肥胖成年人
测量血糖（葡萄糖）水平
突发或逐渐发展的过度干渴
有时见于脑部损伤或做过手术的人
在患者脱水前后进行血检和尿检，然后施以抗利尿激素（禁水试验）
有时进行测量抗利尿激素的血检
逐渐发展的过度干渴
见于患有可能影响肾脏之疾病（如镰状细胞病、干燥综合征或癌症、甲状旁腺功能亢进引起的高血钙、淀粉样变性、结节病或某些遗传病）的人士，或服用可能影响肾脏之药物（一般是锂盐、西多福韦、膦甲酸或异环磷酰胺）的人士
在出生后最初几年或家庭成员喝过量水的儿童中发病
血液和尿液检测
有时进行禁水试验
使用利尿剂
也见于近期开始服用利尿剂的健康人士
有时见于私下服用利尿剂的人士（如竞技运动员或试图减肥的其他人士）
通常只进行医生检查
通常因为心理健康疾病而摄入太多液体（烦渴）
有时见于已知患有精神健康疾病的人群当中
与中枢性尿崩症的检查类似
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT = 计算机断层扫描；MRI = 磁共振成像；PSA = 前列腺特异性抗原。