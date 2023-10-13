眼前闪光和漂浮物的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
不令人担心的眼睛疾病
玻璃体收缩眼前漂浮物（由于胶状物如充满眼球后部的物质，即玻璃体，收缩导致的眼前漂浮物）
一些小的、半透明块或线
眼前漂浮物数量或类型无近期变化
对视力无影响
眼科医生检查
玻璃体从视网膜脱离
眼前漂浮物突然增加，通常发生于老年人中
眼前漂浮物像蜘蛛网
一个大的眼前漂浮物在视野内外移动
闪光幻觉时有时无
眼科医生检查
严重的眼睛疾病
简单、突然的闪光，可能像闪电、斑点或星星（闪光幻觉），重复或不断出现
视力丧失影响一个区域，通常看到的内容超过眼角（周边视觉）
视力丧失在视野中扩散，像幕
有时发生在有视网膜脱落风险因素（如近期眼外伤、眼睛手术或严重近视）的人中
眼科医生检查
视网膜裂孔
闪光幻觉
有时仅周边视觉中有症状
眼科医生检查
玻璃体出血（出血进入玻璃体）
在有此病的危险因素（如糖尿病、视网膜裂孔、镰状细胞疾病或眼外伤）的人中
通常整个视野丧失（不仅一个或更多点）
由医生（通常是眼科医生）进行检查
有时行视网膜超声检查
玻璃体炎症（可能在弓形虫寄生虫、真菌或罕见的巨细胞病毒感染眼睛时发生或由自身免疫病导致）
疼痛
影响整个视野的视力丧失
可能影响双眼
在有这些感染风险因素（如 AIDS、注射吸毒，以及其他削弱免疫系统的疾病）的患者中
眼科医生检查
有时检测疑似引发感染的微生物
和眼无关的疾病
眼性偏头痛（导致视力症状的偏头痛）
首先出现在视野中央的锯齿状的线，然后向外扩散，约 20 分钟后消失
有时中央视觉模糊
有时视觉干扰后头痛
有时出现在已知患偏头痛的人中
医生的检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。特征只出现在单眼，除非特别指出。