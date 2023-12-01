当环境中光以外的东西刺激视网膜（眼睛后部的感光结构）时，会产生眼睛闪光感。这种刺激导致视网膜向大脑发送信号。大脑可能将信号理解为一个简单的、忽然的闪光，可能看着像闪电、斑点或星星（闪光幻觉）。闪光幻觉可能在揉眼睛时出现。

当眼球内物体投影在视网膜上时即可见眼前漂浮物，视网膜是眼睛后部的感光结构。这通常被解释为在外部视野中浮动的明显物体。患者可能认为他们看到一群苍蝇、蚊虫或斑点，但随后意识到它们实际上并不存在。

眼球内部结构

眼前漂浮物的最常见病因是

填充眼球的胶状物质（玻璃体）萎缩

在年轻时，患者可能会注意到单眼或双眼视觉中偶尔出现漂浮丝条，与玻璃体的收缩有关。这些类型的飞蚊症（称为收缩或特发性玻璃体漂浮物）几乎无害。但在大概 50~75 岁之间，玻璃体持续萎缩，不时牵引视网膜。这些牵引可能会刺激视网膜，从而产生光的错觉，像眼前漂浮物。久而久之，作为衰老的正常进程，玻璃体通常完全脱离视网膜（玻璃体脱离）。

较为少见，但较严重的病因包括

视网膜脱离

视网膜裂孔

玻璃体出血

玻璃体发炎

有时偏头痛会导致视觉症状。这些视觉症状可能是首先出现在视野中间的白色、锯齿状的闪烁线条，然后在整个视野中扩散（不是像眼前漂浮物一样的简单物体）。它们通常约20分钟后散去，视野外围的首先消失，最后视野中心的消失。它们存在时，人们可能无头痛。这些症状被称为眼性或视觉偏头痛。人们也可能有类似的症状，或一只眼部分视力丧失 10~60 分钟，通常在偏头痛开始（被称为先兆偏头痛）之前。在这些病例中，症状由大脑中而非视网膜的一个现象导致。

闪光感也可见于后脑勺受撞击时（俗称“眼冒金星”），可能是大脑视觉中枢受到刺激所致。

眼部肿瘤（例如淋巴瘤）和玻璃体炎（玻璃体炎症）是飞蚊症的罕见病因。眼中有异物可能导致飞蚊症，但通常还会引起其他症状，如视力丧失、眼痛或眼发红，这些比飞蚊症更麻烦。