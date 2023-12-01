眼睛闪光是指某人对强光闪烁、闪光或不对应外部来源的光条纹的感知。眼前漂浮物是在人的视野内移动的斑点或线条，但不对应于外部物体。闪光和飞蚊症很常见。
眼前闪光和漂浮物的病因
当环境中光以外的东西刺激视网膜（眼睛后部的感光结构）时，会产生眼睛闪光感。这种刺激导致视网膜向大脑发送信号。大脑可能将信号理解为一个简单的、忽然的闪光，可能看着像闪电、斑点或星星（闪光幻觉）。闪光幻觉可能在揉眼睛时出现。
当眼球内物体投影在视网膜上时即可见眼前漂浮物，视网膜是眼睛后部的感光结构。这通常被解释为在外部视野中浮动的明显物体。患者可能认为他们看到一群苍蝇、蚊虫或斑点，但随后意识到它们实际上并不存在。
眼球内部结构
眼前漂浮物的最常见病因是
填充眼球的胶状物质（玻璃体）萎缩
在年轻时，患者可能会注意到单眼或双眼视觉中偶尔出现漂浮丝条，与玻璃体的收缩有关。这些类型的飞蚊症（称为收缩或特发性玻璃体漂浮物）几乎无害。但在大概 50~75 岁之间，玻璃体持续萎缩，不时牵引视网膜。这些牵引可能会刺激视网膜，从而产生光的错觉，像眼前漂浮物。久而久之，作为衰老的正常进程，玻璃体通常完全脱离视网膜（玻璃体脱离）。
较为少见，但较严重的病因包括
视网膜裂孔
玻璃体出血
玻璃体发炎
有时偏头痛会导致视觉症状。这些视觉症状可能是首先出现在视野中间的白色、锯齿状的闪烁线条，然后在整个视野中扩散（不是像眼前漂浮物一样的简单物体）。它们通常约20分钟后散去，视野外围的首先消失，最后视野中心的消失。它们存在时，人们可能无头痛。这些症状被称为眼性或视觉偏头痛。人们也可能有类似的症状，或一只眼部分视力丧失 10~60 分钟，通常在偏头痛开始（被称为先兆偏头痛）之前。在这些病例中，症状由大脑中而非视网膜的一个现象导致。
闪光感也可见于后脑勺受撞击时（俗称“眼冒金星”），可能是大脑视觉中枢受到刺激所致。
眼部肿瘤（例如淋巴瘤）和玻璃体炎（玻璃体炎症）是飞蚊症的罕见病因。眼中有异物可能导致飞蚊症，但通常还会引起其他症状，如视力丧失、眼痛或眼发红，这些比飞蚊症更麻烦。
眼前闪光和漂浮物的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
不令人担心的眼睛疾病
玻璃体收缩眼前漂浮物（由于胶状物如充满眼球后部的物质，即玻璃体，收缩导致的眼前漂浮物）
一些小的、半透明块或线
眼前漂浮物数量或类型无近期变化
对视力无影响
眼科医生检查
玻璃体从视网膜脱离
眼前漂浮物突然增加，通常发生于老年人中
眼前漂浮物像蜘蛛网
一个大的眼前漂浮物在视野内外移动
闪光幻觉时有时无
眼科医生检查
严重的眼睛疾病
简单、突然的闪光，可能像闪电、斑点或星星（闪光幻觉），重复或不断出现
视力丧失影响一个区域，通常看到的内容超过眼角（周边视觉）
视力丧失在视野中扩散，像幕
有时发生在有视网膜脱落风险因素（如近期眼外伤、眼睛手术或严重近视）的人中
眼科医生检查
视网膜裂孔
闪光幻觉
有时仅周边视觉中有症状
眼科医生检查
玻璃体出血（出血进入玻璃体）
在有此病的危险因素（如糖尿病、视网膜裂孔、镰状细胞疾病或眼外伤）的人中
通常整个视野丧失（不仅一个或更多点）
由医生（通常是眼科医生）进行检查
有时行视网膜超声检查
玻璃体炎症（可能在弓形虫寄生虫、真菌或罕见的巨细胞病毒感染眼睛时发生或由自身免疫病导致）
疼痛
影响整个视野的视力丧失
可能影响双眼
在有这些感染风险因素（如 AIDS、注射吸毒，以及其他削弱免疫系统的疾病）的患者中
眼科医生检查
有时检测疑似引发感染的微生物
和眼无关的疾病
眼性偏头痛（导致视力症状的偏头痛）
首先出现在视野中央的锯齿状的线，然后向外扩散，约 20 分钟后消失
有时中央视觉模糊
有时视觉干扰后头痛
有时出现在已知患偏头痛的人中
医生的检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。特征只出现在单眼，除非特别指出。
眼前闪光和漂浮物的评估
并非每个眼睛闪光或飞蚊症的情况都需要医生立刻评估。下面的信息可以帮助患者决定何时就诊并且从医生那里了解到评估过程中的预期。
警示体征
对于有闪光感或飞蚊症的患者，某些症状和特点应引起注意。它们包括
眼前漂浮物突然增加
重复的、经常闪电般的闪光
完全或部分视力丧失（通常感觉像部分视觉被阴影或幕所遮盖）
近期眼睛手术或眼外伤
眼痛
何时就医
尽管通常来说闪光和飞蚊症不严重，不过有警示体征者应尽快看眼科医生。他们可能有严重的玻璃体或视网膜疾病，等待几天、有时甚至几小时，就会导致永久性失明。已经注意到少量闪光和漂浮物的无警示体征者如有可能也应就医，尽管推迟几天或更长时间可能无害。之前已出现过几次闪光或漂浮物但无其他症状的患者应找时间进行眼科检查，但什么时候并不特别重要。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示闪光或飞蚊症的病因和可能需要进行的检查（参见表眼睛闪光和飞蚊症的一些病因和特征）。
医生让患者描述闪光和眼前漂浮物，然后询问：
患者是什么时候注意到这些症状的
眼前闪光和漂浮物有什么特点（例如形状、移动情况或是否复发）
眼前漂浮物出现在单眼还是双眼
是否看见闪光、是否丧失部分视觉或似乎被幕遮住
是否之前有眼外伤或眼睛手术
是否出现其他症状（如视力模糊、眼睛发红、眼痛或头痛）
是否近视
是否患可能影响视力的疾病，如糖尿病或免疫系统疾病
眼睛检查是体格检查最重要的部分。医生检查视晰度、眼球运动和瞳孔对光的反应。他们也检查眼睛发红和视力丧失区域的视野。
检眼镜检查是眼睛检查最重要的部分。医生首先使用眼药水散瞳。然后他们使用检眼镜（一个带放大镜的灯，光可照射进眼睛后部）检查眼睛内部，包括尽可能多的视网膜。如果可能存在导致闪光或飞蚊症的某个严重病因，眼科医生的评估非常重要。眼科医生是专门进行眼部疾病评估和治疗（手术或非手术治疗）的医生。
之后眼中滴入一滴麻醉剂以测量眼内压力（眼内压）。
医生将一滴荧光染色滴入眼中，然后使用裂隙灯（一个可让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器）检查整只眼。
检查
医生通常可以在检查过程中发现不太严重的飞蚊症病因，但如果可能存在严重疾病，医生应将患者转诊给眼科医生进行诊断。眼科医生进行更多细致的检眼镜检查，可能安排检查。例如，感染引起的玻璃体发炎，或需检查以确定造成感染的可能的生物体。
眼前闪光和漂浮物的治疗
玻璃体收缩飞蚊症是因充满眼球后部的胶状物（即玻璃体）收缩产生的，不需要治疗。许多闪光也是因玻璃体物质收缩所致，不需要治疗。
有时如果一个人有很多干扰视觉的眼前漂浮物，医生或用一个空心针从眼睛移除玻璃体，用盐水替换。此手术被称为玻璃体切除术。不过，很多医生认为眼前漂浮物不应进行玻璃体切除术，因为手术可能造成视网膜脱落或白内障，有时，眼前漂浮物后来依然存在。
其他造成症状的疾病需要治疗。例如，手术修复脱落的视网膜。使用抗菌药治疗玻璃体发炎造成的感染。
关键点
有闪光或眼前漂浮物但无警示体征者一般没有严重疾病。
有闪光或眼前漂浮物和警示体征者可能需要转诊至一位眼科医生处。