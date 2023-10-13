乳头溢液的部分原因和特征
病因
临床特征*
检查
良性乳腺疾病
导管内乳头状瘤（乳腺导管内的良性肿瘤）—最常见原因
一侧乳房溢出血性或粉红色溢液
通常进行超声检查
根据超声检查结果，进行其他检查，例如乳房 X 线摄影、MRI 或导管造影（乳腺导管 X 线检查）
如果其他检查不能排除癌症，则进行活检
乳腺导管扩张症（乳腺导管扩大）
一侧或两侧乳房溢出血性、粉红色或多色（脓样、灰色或乳白色）、有时粘稠或粘性溢液
与导管内乳头状瘤相同
纤维囊性变化（包括疼痛、囊肿和一般性肿块）
肿块，通常有弹性且压痛，常发生于绝经前
可能是淡黄色、绿色或白色的分泌物
可能有乳房肿块史
与导管内乳头状瘤相同
乳房突然出现疼痛、压痛、发红、发热或联合反应
经常发热
出现脓肿、触痛肿块，可能有气味异常的脓样分泌物
乳房检查
如果治疗后溢液未好转，则进行与导管内乳头状瘤相同的评估
乳头溢液†
可能出现可触知的肿块、皮肤变化、或淋巴结肿大，最常见于腋窝
有时伴随血性或粉红色溢液
与导管内乳头状瘤相同
催乳素水平升高‡
各种疾病，包括以下：
乳白色（非血性）溢液，通常两侧乳房均有
无肿块
可能出现月经失调或没有月经（闭经）
血检以测量催乳素和促甲状腺激素的水平
审查正在服用的药物
如果催乳素或促甲状腺激素水平升高，进行头部MRI
不耐冷、行动迟缓、便秘或体重增加
可能出现激素异常（如无月经或不孕）、视力改变或头痛
有肝脏疾病、腹水或黄疸
发生于已知患有肾或肝疾病的人群
某些药物，包括
—
血检以测量催乳素和促甲状腺激素的水平
审查正在服用的药物
如果催乳素或促甲状腺激素水平升高，进行头部MRI
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 乳头溢液通常由乳管内癌或浸润性导管癌引起。
‡ 泌乳素是刺激乳汁产生的激素。
§ 雷尼替丁（口服、静脉注射和非处方药）已从美国和多个其他国家的市场下架，因其含有不可接受水平的 N-二甲基亚硝胺 (NDMA)，该物质可能致癌。
MRI = 磁共振成像。