skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

乳头溢液的部分原因和特征

病因

临床特征*

检查

良性乳腺疾病

导管内乳头状瘤（乳腺导管内的良性肿瘤）—最常见原因

一侧乳房溢出血性或粉红色溢液

通常进行超声检查

根据超声检查结果，进行其他检查，例如乳房 X 线摄影、MRI 或导管造影（乳腺导管 X 线检查）

如果其他检查不能排除癌症，则进行活检

乳腺导管扩张症（乳腺导管扩大）

一侧或两侧乳房溢出血性、粉红色或多色（脓样、灰色或乳白色）、有时粘稠或粘性溢液

与导管内乳头状瘤相同

纤维囊性变化（包括疼痛、囊肿和一般性肿块）

肿块，通常有弹性且压痛，常发生于绝经前

可能是淡黄色、绿色或白色的分泌物

可能有乳房肿块史

与导管内乳头状瘤相同

脓肿或感染

乳房突然出现疼痛、压痛、发红、发热或联合反应

经常发热

出现脓肿、触痛肿块，可能有气味异常的脓样分泌物

乳房检查

如果治疗后溢液未好转，则进行与导管内乳头状瘤相同的评估

乳腺癌

乳头溢液†

可能出现可触知的肿块、皮肤变化、或淋巴结肿大，最常见于腋窝

有时伴随血性或粉红色溢液

与导管内乳头状瘤相同

催乳素水平升高‡

各种疾病，包括以下：

乳白色（非血性）溢液，通常两侧乳房均有

无肿块

可能出现月经失调或没有月经（闭经）

血检以测量催乳素和促甲状腺激素的水平

审查正在服用的药物

如果催乳素或促甲状腺激素水平升高，进行头部MRI

不耐冷、行动迟缓、便秘或体重增加

  • 垂体或下丘脑（大脑的一部分）的疾病

可能出现激素异常（如无月经或不孕）、视力改变或头痛

  • 慢性肾或肝疾病

有肝脏疾病、腹水或黄疸

发生于已知患有肾或肝疾病的人群

某些药物，包括

  • 阿片类药物

  • 口服避孕药

  • 某些用于治疗胃部疾病的药物（如西咪替丁、雷尼替丁§、甲氧氯普胺）

  • 某些抗抑郁药和吩噻嗪类药物（用于治疗恶心或精神病的药物），如丙氯拉嗪

  • 某些抗高血压药（如阿替洛尔、拉贝洛尔、甲基多巴、利血平和维拉帕米）

血检以测量催乳素和促甲状腺激素的水平

审查正在服用的药物

如果催乳素或促甲状腺激素水平升高，进行头部MRI

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 乳头溢液通常由乳管内癌或浸润性导管癌引起。

‡ 泌乳素是刺激乳汁产生的激素。

§ 雷尼替丁（口服、静脉注射和非处方药）已从美国和多个其他国家的市场下架，因其含有不可接受水平的 N-二甲基亚硝胺 (NDMA)，该物质可能致癌。

MRI = 磁共振成像。

在这些主题中