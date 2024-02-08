一个或两个乳头有液体溢出的现象称为乳头溢液。各侧乳房均有多个（15至20个）乳腺导管。溢液可能源自其中一个或多个乳腺导管。

（另请参见乳腺疾病概述）

乳头溢液通常发生在怀孕最后几周和产后分泌乳汁时。在未怀孕或未进行母乳喂养的女性中，尤其是处于生育年龄的女性，乳头溢液也可能由乳房刺激引起。然而，男性乳头溢液始终是异常现象。

正常的乳头溢液是稀薄的、浑浊的、乳白色或接近清亮的液体。但是，溢液可能是其他颜色，如灰色、绿色、黄色或棕色。血性分泌物是异常的。

异常溢液因原因不同，其外观也有所不同。异常溢液可能伴随其他异常情况，如皮肤酒凹征、肿胀、发红、结痂、溃疡和乳头回缩（内陷）。（刺激乳头时，如果乳头向内凹且不恢复正常位置，则乳头内翻。） 如果只有一侧乳房自发地溢液（对乳头没有任何刺激），则视为异常情况。

乳头溢液的病因 很多疾病可导致异常的乳头溢液。 从一个乳管或从一个乳房排出溢液可能是由该乳房的问题引起的，例如非癌性（良性）肿瘤或癌性（恶性）乳房肿瘤（较少见）。 两侧乳房或一侧乳房中多个乳腺导管的溢液更可能是因乳房以外的问题引起的，如激素失调或使用某些药物。 乳头溢液的常见原因 原因通常是良性乳腺导管疾病，例如： 乳腺导管中的良性肿瘤（导管内乳头状瘤）

乳腺导管扩大（乳腺导管扩张症）

纤维囊性变化，包括疼痛、囊肿和一般性肿块

乳腺感染或脓肿 导管内乳头状瘤是最常见的原因。同时，当没有乳腺肿块时，这也是血性乳头溢液的最常见原因。 乳头溢液不常见原因 某些疾病会刺激未怀孕或未哺乳的女性产生母乳(见表乳头溢液的一些原因和特征)。在大多数此类疾病中，催乳素（可刺激乳汁分泌的激素）的水平升高。服用某些药物也有相同效果。 由癌症引起的病例不足10%。

乳头溢液的评估 警示体征 在以下情况中，乳头溢液需要引起注意 伴随可触摸得到的肿块

溢液呈血性或粉色

仅有一侧乳房溢液

没有挤压或通过其他方式刺激乳头而出现（自发地出现）

发生在年龄超过40岁的女性中

发生在男孩或男人中 何时就医 如果乳头溢液持续超过一个月经周期，或者如果出现任何警告信号，女性(或男性)应该去看医生。除非有明显的感染迹象，如发红、肿胀和/或脓液溢出，否则延迟一周左右也是可以的。出现此类症状的患者应在1或2天内就诊。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行乳房检查。他们在病史和乳房检查时的发现通常会提示溢液的原因和可能需要进行的检查（见表格乳头溢液的一些原因和特点）。 为帮助确定原因，医生询问有关溢液的情况及其他可能表明潜在原因的症状。医生会询问 是单侧还是双侧乳房溢液

溢液颜色

持续多长时间

自发出现还是仅在乳头受刺激时出现

有无肿块或乳房疼痛 还会询问患者之前是否患任何疾病或服用任何药物导致催乳素水平升高。 医生检查乳房，寻找有无异常，包括肿块。如果溢液不是自发地出现，轻压乳头周围区域，尝试刺激溢液。 医生还用手触诊腋窝和锁骨上方的淋巴结是否肿大。 表格 乳头溢液的部分原因和特征 表格 检查 如果医生怀疑激素失调是原因，进行血液化验，测量催乳素和促甲状腺激素的水平。 如果怀疑是垂体或脑部疾病，可进行头部的磁共振成像(MRI)或计算机断层扫描(CT)。 如果溢液中没有明显的血液，则进行分析，以确定其中是否包含少量血液。如有血液，在显微镜下检查溢液样本（称为细胞学检查），寻找是否存在癌细胞。 如果可以触摸到肿块，则进行超声检查或乳房 X 线摄影。该测试与任何乳腺肿块的测试类似。 抽吸囊肿（通过针刺），检查积液。如果积液为血性，应检测癌细胞。 如果囊肿为实性，则进行乳房 X 线摄影，然后进行活检。 当没有肿块但仍怀疑是癌症时，或者当其他检查结果尚不清楚时，进行乳房 X 线摄影。 如果抽吸、超声检查或乳房 X 线摄影后的检查结果异常，则进行活检。 如果超声波检查和乳房 X 线摄影不能确定病因，并且分泌物是自发产生的，并且来自一个乳管，医生通常会做一种特殊类型的乳房 X 线摄影(称为导管造影或乳腺造影）。在这个过程中，造影剂(有助于使图像更清晰)被注射到乳管中，并拍摄图像，就像常规乳房 X 线摄影一样。该检查可帮助排除或识别癌症。 如果触摸不到肿块且乳房 X 线摄影正常，则癌症的可能性非常小。 有时，无法确定具体原因。 如果女性有以下任何一种情况，应该去看有乳房疾病管理经验的医生： 乳腺内肿块

血性或粉红色溢液

一侧乳房自发出现分泌物

之前通过乳房 X 线摄影或超声检查发现的异常

乳头溢液的治疗 如果确定了疾病，则进行治疗。 如果是非癌性肿瘤或疾病造成一侧乳房溢液，应将导致溢液的乳腺导管切除。该手术仅需要局部麻醉，不需要在医院过夜。