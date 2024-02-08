乳房纤维囊性变化(以前称为纤维囊性乳房疾病)包括非癌症引起的乳房疼痛、囊肿和肿块。

（另请参见乳腺疾病概述和乳房肿块。）

大多数女性乳房都有一些肿块，通常在上部外侧，腋窝附近。许多女性都有这种肿块、乳房疼痛、乳腺囊肿或这些症状的某种组合——这种情况称为纤维囊性变化。

通常，在月经期间，女性雌激素和孕激素水平波动。当激素水平升高时，乳腺腺体和导管增大并使乳腺保持乳汁，当激素水平下降时，乳房恢复正常。（这些波动可以部分解释为什么在每次月经周期的特定时间，乳房肿胀且更敏感。） 纤维囊性改变为激素反复刺激导致。

以下情况增加了纤维囊性变化的风险，可能是因为它们涉及更长时间的雌激素暴露：

月经初潮早

生育年龄大于等于30岁

从未生育

其他乳腺病变，例如乳房感染，可导致纤维囊性变化。

病变区域的乳腺增大，局部出现厚重、不适、触痛或烧灼样疼痛。绝经后症状渐缓解。

纤维囊性变化并不增加乳腺癌的风险。

纤维囊性乳腺变化的诊断 影像学检查

有时活组织检查 40 岁以上女性建议做乳腺 X 线摄影筛查。 纤维囊性乳房变化包括乳房肿块和囊肿。如果乳房检查或乳腺癌筛查成像发现乳房肿块或其他可疑的乳腺组织变化，则需要进一步检查来排除癌症。 如果尚未做乳腺 X 线摄影，通常先做超声，尝试区分实性肿块与囊肿，囊肿很少是癌性的。如果肿块为实性，通常会进行乳房 X 线摄影，然后进行活检。在活检中，会从看似异常或不同于其他部位的区域切除组织样本，在显微镜下检查，以排除癌症。有时，可以用针取样本，但有时必须手术切除。 纤维囊性变可能会导致在行乳房 X 线摄影时，乳腺看起来很致密，因而更加难以检测出乳腺癌。