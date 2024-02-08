乳房纤维囊性变化(以前称为纤维囊性乳房疾病)包括非癌症引起的乳房疼痛、囊肿和肿块。
大多数女性乳房都有一些肿块，通常在上部外侧，腋窝附近。许多女性都有这种肿块、乳房疼痛、乳腺囊肿或这些症状的某种组合——这种情况称为纤维囊性变化。
通常，在月经期间，女性雌激素和孕激素水平波动。当激素水平升高时，乳腺腺体和导管增大并使乳腺保持乳汁，当激素水平下降时，乳房恢复正常。（这些波动可以部分解释为什么在每次月经周期的特定时间，乳房肿胀且更敏感。） 纤维囊性改变为激素反复刺激导致。
以下情况增加了纤维囊性变化的风险，可能是因为它们涉及更长时间的雌激素暴露：
月经初潮早
生育年龄大于等于30岁
从未生育
其他乳腺病变，例如乳房感染，可导致纤维囊性变化。
病变区域的乳腺增大，局部出现厚重、不适、触痛或烧灼样疼痛。绝经后症状渐缓解。
纤维囊性变化并不增加乳腺癌的风险。
纤维囊性乳腺变化的诊断
纤维囊性乳腺变化的治疗
有时切除肿块
有时使用药物缓解症状
如果只有一个肿块或者一个肿块看似与其他肿块不同，则可切除该肿块。
对于纤维囊性变，没有而且也不需要特定治疗，但某些措施可帮助缓解症状：
佩戴柔软、具有支撑性的胸罩，如运动型胸罩
服用止痛药，如对乙酰氨基酚
有时囊肿被引流，但它们可能会复发。
如果症状加重应就诊，医生会开一些药物如达那唑（合成的雄激素）或者他莫昔芬（能阻断雌激素的作用）。因为长期使用这些药物有副作用，因此通常仅短期使用。他莫昔芬的副作用比达那唑小。