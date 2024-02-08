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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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乳房纤维囊性变化

作者：Lydia Choi, MD, Karmanos Cancer Center
已审核/已修订 2月 2024
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小知识

乳房纤维囊性变化(以前称为纤维囊性乳房疾病)包括非癌症引起的乳房疼痛、囊肿和肿块。

（另请参见乳腺疾病概述乳房肿块。）

大多数女性乳房都有一些肿块，通常在上部外侧，腋窝附近。许多女性都有这种肿块、乳房疼痛乳腺囊肿或这些症状的某种组合——这种情况称为纤维囊性变化。

通常，在月经期间，女性雌激素孕激素水平波动。当激素水平升高时，乳腺腺体和导管增大并使乳腺保持乳汁，当激素水平下降时，乳房恢复正常。（这些波动可以部分解释为什么在每次月经周期的特定时间，乳房肿胀且更敏感。） 纤维囊性改变为激素反复刺激导致。

以下情况增加了纤维囊性变化的风险，可能是因为它们涉及更长时间的雌激素暴露：

  • 月经初潮早

  • 生育年龄大于等于30岁

  • 从未生育

其他乳腺病变，例如乳房感染，可导致纤维囊性变化。

病变区域的乳腺增大，局部出现厚重、不适、触痛或烧灼样疼痛。绝经后症状渐缓解。

纤维囊性变化并不增加乳腺癌的风险。

纤维囊性乳腺变化的诊断

  • 影像学检查

  • 有时活组织检查

40 岁以上女性建议做乳腺 X 线摄影筛查。

纤维囊性乳房变化包括乳房肿块和囊肿。如果乳房检查或乳腺癌筛查成像发现乳房肿块或其他可疑的乳腺组织变化，则需要进一步检查来排除癌症。

如果尚未做乳腺 X 线摄影，通常先做超声，尝试区分实性肿块与囊肿，囊肿很少是癌性的。如果肿块为实性，通常会进行乳房 X 线摄影，然后进行活检。在活检中，会从看似异常或不同于其他部位的区域切除组织样本，在显微镜下检查，以排除癌症。有时，可以用针取样本，但有时必须手术切除。

纤维囊性变可能会导致在行乳房 X 线摄影时，乳腺看起来很致密，因而更加难以检测出乳腺癌。

纤维囊性乳腺变化的治疗

  • 有时切除肿块

  • 有时使用药物缓解症状

如果只有一个肿块或者一个肿块看似与其他肿块不同，则可切除该肿块。

对于纤维囊性变，没有而且也不需要特定治疗，但某些措施可帮助缓解症状：

  • 佩戴柔软、具有支撑性的胸罩，如运动型胸罩

  • 服用止痛药，如对乙酰氨基酚

有时囊肿被引流，但它们可能会复发。

如果症状加重应就诊，医生会开一些药物如达那唑（合成的雄激素）或者他莫昔芬（能阻断雌激素的作用）。因为长期使用这些药物有副作用，因此通常仅短期使用。他莫昔芬的副作用比达那唑小。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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