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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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治疗尿失禁的药物

药物

如何起效

注释

对于尿道括约肌或盆腔肌肉（膀胱出口无能）无力导致的张力性尿失禁

度洛西汀

有助于增强尿道括约肌的收缩

不像其他很多药物那样经过了深入研究

在美国未获批准用于此用途

丙咪嗪（一种三环类抗抑郁药）

有助于增强尿道括约肌的收缩并放松过度活动的膀胱（一种抗胆碱能作用*）

也可用于膀胱过度活动症和急迫性尿失禁

FDA 批准作为 6 岁及以上儿童中减少夜间尿失禁（遗尿）的临时治疗

伪麻黄碱（一种 α-肾上腺素能受体激动剂）

有助于加强尿道括约肌收缩

可引起焦虑、失眠以及男性排尿无力

非处方药主要用作减充血剂

对于膀胱出口梗阻导致的急迫性或溢出性尿失禁

α肾上腺能阻滞剂：

  • Alfuzosin

  • 多沙唑嗪

  • Prazosin

  • Silodosin

  • 坦索罗辛

  • 特拉唑嗪

有助于放松尿道括约肌

往往会增加尿流的速度，并有助于膀胱更彻底地排空

可能会降低血压或引起疲乏

5-α还原酶抑制剂：

  • Dutasteride

  • Finasteride

有助于缩小肥大的前列腺

可能需要数周或数月才能生效

有时降低性欲或导致勃起功能障碍

磷酸二酯酶 5 类 (PDE5) 抑制剂：

  • 他达拉非

医生还不确定该药物如何影响前列腺增生

每日低剂量服用（还用于治疗勃起功能障碍

对于有急迫性或张力性尿失禁的膀胱过度活动症

Darifenacin

增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用†)

Dicyclomine

放松不随意肌

增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用*)

不像其他很多药物那样经过了深入研究

非索罗定

增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用†)

不像其他很多药物那样经过了深入研究

Hyoscyamine

增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用*)

不像其他很多药物那样经过了深入研究

丙咪嗪（一种三环类抗抑郁药）

有助于加强尿道括约肌收缩

增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用*)

对夜间尿失禁尤其有效

米拉贝隆（一种 β－肾上腺素能受体激动剂）

放松膀胱壁

可能会升高血压

肉毒杆菌毒素 A

（一种肉毒杆菌毒素）

阻断引起膀胱不自主收缩的膀胱肌肉内的神经活动

通过插入膀胱内的膀胱镜注射到膀胱壁内

用于治疗由神经系统疾病（如多发性硬化）引起的膀胱过度活动症成人的尿失禁，或当其他药物无效或有太多副作用时

奥昔布宁

有很多作用，例如放松不随意肌和抗胆碱能作用*，可增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛

可能是最有效的药物

可用的有片剂、皮肤贴剂、凝胶剂

Solifenacin

增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用†)

托特罗定

增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用†)

Trospium

增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用*)

维贝格龙（一种 β－肾上腺素能受体激动剂）

放松膀胱壁

对血压无明显影响

对于有溢出性尿失禁的膀胱壁肌肉无力

乌拉胆碱

有助于膀胱壁肌肉收缩

通常无效

可引起潮红、腹部绞痛及心率加快

* 抗胆碱能作用（如口干、便秘，有时出现视力模糊或意识模糊）可能会令人烦恼，特别是在老年人中。

† 这些药物具有针对泌尿系统的抗胆碱能作用，所以与其他抗胆碱能作用药物相比，往往其他抗胆碱能副作用较少。

FDA = 美国食品医药产品监督管理局；OTC = 非处方药。

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