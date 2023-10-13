治疗尿失禁的药物
药物
如何起效
注释
对于尿道括约肌或盆腔肌肉（膀胱出口无能）无力导致的张力性尿失禁
度洛西汀
有助于增强尿道括约肌的收缩
不像其他很多药物那样经过了深入研究
在美国未获批准用于此用途
丙咪嗪（一种三环类抗抑郁药）
有助于增强尿道括约肌的收缩并放松过度活动的膀胱（一种抗胆碱能作用*）
也可用于膀胱过度活动症和急迫性尿失禁
FDA 批准作为 6 岁及以上儿童中减少夜间尿失禁（遗尿）的临时治疗
伪麻黄碱（一种 α-肾上腺素能受体激动剂）
有助于加强尿道括约肌收缩
可引起焦虑、失眠以及男性排尿无力
非处方药主要用作减充血剂
对于膀胱出口梗阻导致的急迫性或溢出性尿失禁
α肾上腺能阻滞剂：
有助于放松尿道括约肌
往往会增加尿流的速度，并有助于膀胱更彻底地排空
可能会降低血压或引起疲乏
5-α还原酶抑制剂：
有助于缩小肥大的前列腺
可能需要数周或数月才能生效
有时降低性欲或导致勃起功能障碍
磷酸二酯酶 5 类 (PDE5) 抑制剂：
医生还不确定该药物如何影响前列腺增生
每日低剂量服用（还用于治疗勃起功能障碍）
对于有急迫性或张力性尿失禁的膀胱过度活动症
Darifenacin
增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用†)
—
Dicyclomine
放松不随意肌
增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用*)
不像其他很多药物那样经过了深入研究
非索罗定
增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用†)
不像其他很多药物那样经过了深入研究
Hyoscyamine
增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用*)
不像其他很多药物那样经过了深入研究
丙咪嗪（一种三环类抗抑郁药）
有助于加强尿道括约肌收缩
增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用*)
对夜间尿失禁尤其有效
米拉贝隆（一种 β－肾上腺素能受体激动剂）
放松膀胱壁
可能会升高血压
肉毒杆菌毒素 A
（一种肉毒杆菌毒素）
阻断引起膀胱不自主收缩的膀胱肌肉内的神经活动
通过插入膀胱内的膀胱镜注射到膀胱壁内
用于治疗由神经系统疾病（如多发性硬化）引起的膀胱过度活动症成人的尿失禁，或当其他药物无效或有太多副作用时
奥昔布宁
有很多作用，例如放松不随意肌和抗胆碱能作用*，可增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛
可能是最有效的药物
可用的有片剂、皮肤贴剂、凝胶剂
Solifenacin
增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用†)
—
托特罗定
增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用†)
—
Trospium
增强膀胱的充盈能力并降低膀胱壁肌肉痉挛（抗胆碱能作用*)
—
维贝格龙（一种 β－肾上腺素能受体激动剂）
放松膀胱壁
对血压无明显影响
对于有溢出性尿失禁的膀胱壁肌肉无力
乌拉胆碱
有助于膀胱壁肌肉收缩
通常无效
可引起潮红、腹部绞痛及心率加快
* 抗胆碱能作用（如口干、便秘，有时出现视力模糊或意识模糊）可能会令人烦恼，特别是在老年人中。
† 这些药物具有针对泌尿系统的抗胆碱能作用，所以与其他抗胆碱能作用药物相比，往往其他抗胆碱能副作用较少。
FDA = 美国食品医药产品监督管理局；OTC = 非处方药。