尿失禁被定义为如厕训练完成后每个月发生 2 次或更多次无意识尿液排放。可能会在以下时间出现失禁

白天（日间失禁或白天遗尿）

夜间（夜间失禁、夜间遗尿或尿床）

上述两项均有（结合性失禁）

如厕训练过程的持续时间或者是儿童能控制排尿的年纪差异很大。然而，超过 90% 的儿童会在 5 岁时可以控制白天排尿。夜间排尿的控制会在晚些时候获得。

尿床或夜间尿失禁会影响 30% 的 4 岁儿童，10% 的 7 岁儿童，3% 的 12 岁儿童和 1% 的 18 岁儿童。0.5% 的成年人持续患有夜间尿失禁。医生在诊断尿失禁的时候会计算这些时间线。因为如厕训练过程的持续时间不同，如果一个孩子在 5 岁或 6 岁以下可能不会被考虑为日间尿失禁，以及在 7 岁以下可能不会被考虑为夜间尿失禁。

日间尿失禁常发生于女孩子。尿床更容易发生于男孩子，也会发生于有尿失禁家族病史的孩子中。日间和夜间失禁均是症状而不是诊断，因此医生会寻找基础病因。

一个人的排尿（排泄）模式成熟，会从婴儿期的排尿模式转变为成年期的排尿模式。在婴儿模式中，膀胱收缩通过反射发生，尿液不会因尿道括约肌（从膀胱排出尿液的管道周围的肌肉）收缩而停止。在成人模式中，来自脑部的信号会抑制膀胱收缩。

儿童尿失禁的病因 失禁的模式帮助医生确定可能的病因。如果儿童在白天从未有持续不遗尿时间，那么医生可能会考虑先天缺陷的可能性（一种解剖学异常）或者存在可能引起失禁的某些行为。 一些不常见但是很重要的疾病影响了膀胱的正常结构或功能，会导致尿失禁。比如像脊柱裂的脊髓缺陷，会导致膀胱神经功能异常，从而导致尿失禁。有些婴儿有先天缺陷，妨碍膀胱或尿道完全发育，从而导致几乎永久性的尿失禁（完全性尿失禁）。另一种类型的出生缺陷会导致肾脏与膀胱相连的管道（输尿管）末端处于膀胱中甚至膀胱外的异常位置（例如在阴道、尿道或身体表面），从而导致尿失禁（见异位输尿管）。有些儿童有过度活跃的膀胱，特别容易痉挛或收缩，从而导致尿失禁，反之其他一些因素导致很难排空他们的膀胱。 有些行为会导致日间尿失禁，特别是女孩子的一些行为。这些行为包括不经常排尿，或用不正确地姿势排尿（两腿距离太近）。用这些姿势排尿时，尿液会在阴道累积，然后在站起以后往外滴。有些女孩子在大笑的时候会发生膀胱痉挛，从而造成“笑引起的尿失禁”。 如果儿童已经长时间不遗尿，但新发尿失禁，医生应该考虑可能导致失禁的情况。这些包括便秘、传染病、饮食、情感压力和性虐待。有些儿童发生的医疗状况会导致新发尿失禁。 便秘（定义为排便困难、大便坚硬或排便次数少）是儿童突然尿失禁的最常见原因。 引起膀胱刺激的细菌性尿路感染 (UTI) 和病毒感染（细菌性或病毒性膀胱炎）是常见的感染原因。 为了防止尿漏，很多尿失禁儿童学会了交叉双腿或用其他姿势（保持不动），比如蹲（有时会用手或脚跟压在双腿中间）。这些动作保持久了会增加尿道感染的机会。 青少年性行为会因为一些性传播感染导致排尿困难。 饮食因素，包括咖啡因和酸性果汁，比如橘子和西红柿汁，会刺激膀胱从而导致尿失禁。 父母离婚或分居、迁居或失去亲人等生活压力事件可能会导致儿童出现尿失禁（通常为暂时性）。 遭到性虐待的儿童可能会发生尿失禁。 有糖尿病、精氨酸加压素缺乏症（中枢性尿崩症）或肾性尿崩症的儿童会因为这些疾病产生太多尿液而导致尿失禁。 尿失禁的常见病因 尿失禁的病因主要取决于失禁是发生于白天还是主要发生于夜间。 夜间遗尿症（遗尿或尿床）中，大部分病例与医学疾病无关，但可能是以下因素综合作用的结果，包括 成熟延迟

不完全的排便训练

膀胱在完全充盈前就收缩

睡前大量饮水

睡眠觉醒问题 （比如深度睡眠）

家族史（如果一位家长有夜间遗尿症，后代亦有的概率为 30%，当双亲均有，后代的概率则升高为 70%） 约 30% 的病例由基础疾病引起。成因包括伴随白天尿失禁的导致尿量增加的疾病。这些疾病包括糖尿病、精氨酸加压素缺乏症（中枢性尿崩症）、肾性尿崩症和镰状细胞病（有时还会有镰状细胞性状）。 日间尿失禁中，常见原因包括 膀胱受刺激，因为尿道感染或有其他压力（比如便秘导致的直肠充盈）

异常活跃的膀胱

尿道阴道反流（也称为阴道排尿），可能发生在排尿姿势不正确或皮肤皱褶过多的女孩中，导致尿液反流入阴道，并在站立时会漏尿

解剖学异常（通常由出生缺陷引起，比如，女性异位输尿管或先天性尿道堵塞）

控制膀胱释放尿液的尿道括约肌无力（比如，因为脊髓异常）

继发于脊髓或神经系统缺陷而无法完全排空膀胱（神经源性膀胱‭） 在两种尿失禁类型中，压力、注意力缺陷／极度活跃，或尿路感染可以增加失禁风险。

儿童尿失禁的评估 医生会首先尝试确定尿失禁是单纯的发育问题还是有疾病导致。 警示体征 在患有尿失禁的儿童中，以下症状和特点会导致疾病。它们包括 性虐待相关的体征

烦渴、多尿和／或体重下降

6 岁或以上儿童白天尿失禁

任何神经系统相关的体征，尤其是下肢

脊柱畸形的体征

正常排尿 1 年以上的儿童新出现的尿失禁 腿部神经损害的体征包括单腿或双腿无力，或难以行动，以及主诉腿部“感觉不适”。 脊柱异常的体征包括，下背中部出现深坑或浅凹或小片不寻常毛发。 何时就医 有警示体征的儿童应该立即带去看有儿童治疗经验的医生，除非唯一的警示体征是 6 岁或以上儿童发生日间尿失禁。这些儿童应该在某个时间去就医，但是推迟一个星期左右并没有危害。 医生会怎么做 医生首先会询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现往往提示尿失禁病因和接下来可能需要做的检查（见表儿童夜间尿失禁的一些原因和特征及表儿童日间尿失禁的一些原因和特征）。 在询问病史时，医生会询问症状的起始时间、持续时间以及症状是持续性的（即持续滴尿）还是间歇性的。如果父母有记录下失禁的时间、频率和尿量（排尿日记）或排便频率、排便量和粪便粘稠度（排便日记）将对诊断非常有帮助。医生也会讨论排尿时的姿势和尿流强度。 提示病因的一些症状有 排便频率减少和／或大便较硬或通常体积较大（便秘）

发热、腹痛、尿痛和尿急加重（尿路感染）

肛门、直肠和阴道周围瘙痒（蛲虫感染）

尿频和尿量大（精氨酸加压素缺乏症 [中枢性尿崩症]、肾性尿崩症、或糖尿病）

睡觉过程中打鼾或呼吸骤停，以及白天睡眠过多（睡眠呼吸暂停） 医生会询问先天受伤或先天缺陷（脊柱裂）、神经疾病、肾脏疾病以及泌尿道感染的病史。 医生要筛查儿童受到性虐待的可能性，尽管这不是一个常见病因，但非常重要，不能忽略。 如果家族中有尿床或任何泌尿道疾病史，则应该提请医生的注意。医生也会问关于症状发展初期的压力因素，比如上学过程、交友或在家的一些困难（包括家长之间的婚姻问题）。尽管尿失禁不是一个心理疾病，但有心理压力的时候有可能发生短期遗尿。 医生会询问在跑步或站立时儿童是否感觉腿部无力。 医生接下来进行体检。通过以下各项开始进行体检： 针对发热（可能提示尿路感染）、体重减轻和过度口渴（可能提示糖尿病）及高血压（可能提示肾脏疾病）等重要体征进行检查

检查头颈部有无扁桃体肿大、用嘴呼吸或生长缓慢（可能提示睡眠呼吸暂停）

检查腹部，看是否有大便滞留在体内，或膀胱是否充盈。

检查女孩子生殖器，看是否有粘连（阴道的阴唇粘在一起）、伤疤或指向性虐待的体征

检查男孩的生殖器，看阴茎或肛门或直肠周围是否有任何刺激或损伤

检查任何脊柱损伤（比如在脊柱底部是否有一撮毛或浅凹）。

神经性检查，以判定腿部力量、感觉、深部腱反射和其他反射（比如轻碰肛门以观察肛门是否收缩，也就是肛门缩放，以及轻抚男孩大腿内侧查看睾丸是否伸出，也就是提睾反射）。

直肠检查可能会包含在体格检查中，以检查便秘或有无直肠张力减退。 表格 儿童出现夜间失禁的某些原因和特征 表格 表格 儿童出现日间失禁的某些原因和特征 表格 检查 医生常常能通过病史、体格检查、尿液分析和尿培养诊断病因。医生可能会根据他们在评估中的发现进行其他检查（参见表儿童夜间尿失禁的一些原因和特征，以及表儿童日间尿失禁的一些原因和特征）。例如，为帮助确诊糖尿病和尿崩症，医生进行血液和尿液检查以检测糖和电解质水平。医生进行尿液分析和尿培养以确定是否有尿路感染。 如果怀疑出生缺陷，或有必要进行肾和膀胱超声检查，以及脊柱 X 线检查。超声检查也可用于确定直肠的大小。腹部 X 线检查可以确认有无大量粪便。 也可能需要进行一种名为排泄性膀胱尿道造影的膀胱和肾脏特殊 X 线检查。在此检查中，使用导管向膀胱注射造影剂，可显示泌尿道结构以及尿液流动方向。

儿童尿失禁的治疗 了解失禁的病因和病程能帮助减少排尿的负面心理影响。医生询问儿童如何被失禁影响，因为这一点可能影响治疗决策。 治疗取决于失禁的病因。例如，常使用抗生素治疗感染。有出生缺陷或结构异常的儿童可能需要手术。 尿失禁的成功治疗也取决于父母和儿童在治疗计划中的参与。如果儿童不成熟，未因尿床受到困扰，或不愿意参加治疗计划，则应推迟计划，直到儿童准备好参加。 根据失禁发生在夜间还是在日间，也可以采用其他措施。 夜间失禁（遗尿或尿床） 医生通常会告诉父母开始为孩子进行行为调整。调整包括： 限制儿童在晚上的饮水量——应在下午 5 点之前饮用每日 80% 的液体量

睡觉前 2 小时限制液体摄入

睡觉前连续排尿 2 次（称为重复排尿）

适当治疗便秘 最有效的长期策略是尿床感应器。虽然较劳累，但当儿童积极避免尿床，而且家庭能遵守计划时，成功率可高达 70%。可夜间使用长达 4 个月，直至症状完全缓解。父母不应惩罚尿床的儿童。惩罚只会破坏治疗、造成儿童自尊心丧失。 每年，约 15% 的患病儿童在成长过程中遗尿症会自行消退。 口服药物，如去氨加压素 (DDAVP) 和丙咪嗪能减少尿床发作次数。但是停药时，大部分孩子重新开始尿床。父母和儿童应警惕这一可能性，以便儿童在再次发生尿床时，不会不知所措。现在很少使用丙咪嗪，因为它可能在罕见情况下导致猝死。 日间尿失禁 一般措施包括 尝试尿急控制练习（增强尿道括约肌）

逐渐延长如厕之间的时间（如果儿童被认为膀胱肌肉无力或失调性排尿）

通过积极强化和规定时间排尿来改变行为（例如，推迟排尿）

用震动或响铃的闹钟提醒儿童排尿（父母一方提醒更好）

使用方法阻止阴道中的尿潴留（例如，脸朝后面坐在马桶上或膝盖张开很大）

教儿童如何锻炼和控制盆底肌肉（子宫、阴道、膀胱、尿道和直肠）和腹部肌肉，以促进协调排尿（使用生物反馈） 尿急控制练习包括告诉儿童一旦感觉有尿意就去卫生间。但一旦进了卫生间，他们被告知尽可能久地控制。当他们不能再控制时，应开始排尿，但之后每隔几秒就停止和开始排尿。此练习增强尿道括约肌，也给儿童信心——他们能在失禁之前去卫生间。此练习应在医生对儿童进行评估后再教给儿童。 有粘连的女孩可接受含有雌激素的乳膏治疗。 某些口服药物可能会帮助有日间尿失禁的儿童。如果问题是膀胱痉挛，奥昔布宁和托特罗定会有帮助。索利那新、达非那新和米拉贝隆可能有助于膀胱过度活跃的儿童。