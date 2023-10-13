skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

一些起源于大脑或大脑附近的肿瘤*

肿瘤类型

起源

癌症状况

所有原发性脑肿瘤的百分比†

患者

星形细胞瘤（一种胶质瘤）‡

支持神经元的组织细胞（胶质细胞）

癌性但侵袭性程度不同

（见注释†。）

儿童和成人

脊索瘤

帮助形成脊髓和脑干（连接脑的最大部分与脊髓）的胚胎细胞（胚胎细胞）

癌性和浸润性，但扩散缓慢

小于1%

儿童和成人

可能是天生的

颅咽管瘤

垂体的胚胎细胞

非癌性，但浸润缓慢

小于1%

儿童和成人

可能是天生的

皮样囊肿和表皮样瘤

皮肤的胚胎细胞

非癌性

小于1%

儿童和成人

皮样囊肿： 可能是天生的

室管膜瘤‡

脑组织腔隙（脑室）内层的组织细胞

良性或恶性

大约2–3%（几乎10%的儿童脑肿瘤）‡

儿童

在成年人中不常见

生殖细胞肿瘤（包括生殖细胞瘤）

松果体附近的胚胎细胞

良性或恶性

1%

儿童

生殖细胞瘤： 可能是天生的

胶质母细胞瘤（一种胶质瘤）‡

未成熟的神经胶质细胞(称为祖细胞)

癌性

约 15%，随年龄增长而增加†

成人

血管母细胞瘤

发育成血管的胚胎细胞

非癌性

1%～2%

儿童和成人

原发于脑部的淋巴瘤（原发性脑淋巴瘤）

B 细胞（一种淋巴细胞

癌性

4%

免疫功能低下患者和老年人

髓母细胞瘤‡

小脑胚胎细胞

癌性

几乎20%的儿童脑肿瘤†

儿童，但成人罕见

脑膜瘤

覆盖脑的组织（脑膜）细胞

通常为非癌性，但可复发

会复发，有时为癌性

约 35%

成人

少突胶质瘤（一种胶质瘤）‡

包裹脑部中神经纤维的细胞(称为少突胶质细胞)，形成髓鞘及其来源的细胞

癌变但生长缓慢(最终往往成为间变性少突胶质细胞瘤)

2%～10%†

儿童和成人

松果体瘤

松果体或附近组织的细胞

大部分为非癌性，但有时为癌性

小于1%

儿童

垂体腺瘤

垂体细胞

非癌性

10%

儿童和成人

原始神经外胚层肿瘤

排列在脑部(脑室)空间的未成熟细胞

通常是非癌性的，但有时会癌变

小于1%

儿童和青年人

神经细胞瘤

排列在脑部空间的未成熟细胞

非癌性

小于1%

儿童和青年人

前庭神经鞘瘤

第八颅神经（前庭蜗神经）的施旺细胞

非癌性

8%

成人

*另请参见一些特定的脑肿瘤

†除非另有说明，否则提供所有原发性脑肿瘤的百分比。

†星形细胞瘤、室管膜瘤、多形性胶质母细胞瘤、髓母细胞瘤和少突胶质瘤属于胶质瘤。星形细胞瘤是最常见的胶质瘤。

在这些主题中