一些起源于大脑或大脑附近的肿瘤*
肿瘤类型
起源
癌症状况
所有原发性脑肿瘤的百分比†
患者
星形细胞瘤（一种胶质瘤）‡
支持神经元的组织细胞（胶质细胞）
癌性但侵袭性程度不同
（见注释†。）
儿童和成人
脊索瘤
帮助形成脊髓和脑干（连接脑的最大部分与脊髓）的胚胎细胞（胚胎细胞）
癌性和浸润性，但扩散缓慢
小于1%
儿童和成人
可能是天生的
颅咽管瘤
垂体的胚胎细胞
非癌性，但浸润缓慢
小于1%
儿童和成人
可能是天生的
皮样囊肿和表皮样瘤
皮肤的胚胎细胞
非癌性
小于1%
儿童和成人
皮样囊肿： 可能是天生的
室管膜瘤‡
脑组织腔隙（脑室）内层的组织细胞
良性或恶性
大约2–3%（几乎10%的儿童脑肿瘤）‡
儿童
在成年人中不常见
生殖细胞肿瘤（包括生殖细胞瘤）
松果体附近的胚胎细胞
良性或恶性
1%
儿童
生殖细胞瘤： 可能是天生的
胶质母细胞瘤（一种胶质瘤）‡
未成熟的神经胶质细胞(称为祖细胞)
癌性
约 15%，随年龄增长而增加†
成人
血管母细胞瘤
发育成血管的胚胎细胞
非癌性
1%～2%
儿童和成人
原发于脑部的淋巴瘤（原发性脑淋巴瘤）
B 细胞（一种淋巴细胞）
癌性
4%
免疫功能低下患者和老年人
髓母细胞瘤‡
小脑胚胎细胞
癌性
几乎20%的儿童脑肿瘤†
儿童，但成人罕见
脑膜瘤
覆盖脑的组织（脑膜）细胞
通常为非癌性，但可复发
会复发，有时为癌性
约 35%
成人
少突胶质瘤（一种胶质瘤）‡
包裹脑部中神经纤维的细胞(称为少突胶质细胞)，形成髓鞘及其来源的细胞
癌变但生长缓慢(最终往往成为间变性少突胶质细胞瘤)
2%～10%†
儿童和成人
松果体瘤
松果体或附近组织的细胞
大部分为非癌性，但有时为癌性
小于1%
儿童
垂体腺瘤
垂体细胞
非癌性
10%
儿童和成人
原始神经外胚层肿瘤
排列在脑部(脑室)空间的未成熟细胞
通常是非癌性的，但有时会癌变
小于1%
儿童和青年人
神经细胞瘤
排列在脑部空间的未成熟细胞
非癌性
小于1%
儿童和青年人
第八颅神经（前庭蜗神经）的施旺细胞
非癌性
8%
成人
*另请参见一些特定的脑肿瘤。
†除非另有说明，否则提供所有原发性脑肿瘤的百分比。
†星形细胞瘤、室管膜瘤、多形性胶质母细胞瘤、髓母细胞瘤和少突胶质瘤属于胶质瘤。星形细胞瘤是最常见的胶质瘤。