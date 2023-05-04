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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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前庭神经鞘瘤

（听神经瘤；听神经瘤；第八神经肿瘤）

作者：Mickie Hamiter, MD, New York Presbyterian Columbia
已审核/已修订 5月 2023
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前庭神经鞘瘤（又称听神经瘤）是非癌性（良性）肿瘤，始发于包裹前庭神经的细胞（施万细胞）。

前庭神经鞘瘤起于前庭耳蜗神经的前庭支（第八脑神经），该分支有助于维持平衡。另一分支是前庭耳蜗神经的耳蜗（听）神经，将声音信号传送到大脑。随着肿瘤生长，逐渐压迫听神经，导致一只耳朵听力损失，这通常进展缓慢。

（另见内耳概述

前庭神经鞘瘤的症状

前庭神经鞘瘤的早期症状包括

  • 单耳缓慢的进行性听力损失

  • 耳内异响或铃声（耳鸣

  • 头痛

  • 感觉耳内压力或胀满感

  • 耳痛

  • 快速旋转时不平衡或不稳定

有时听力损失会突然发生。听力损失的严重程度各不相同。

如果肿瘤变大，并压迫脑部的其它部位，例如面神经（第七颅神经）或三叉神经（第五颅神经），可能导致面部无力（面部下垂）、疼痛和麻木。

前庭神经鞘瘤的诊断

  • 听力检查

  • 磁共振成像 (MRI)

前庭神经鞘瘤诊断的第一步通常是进行听力图检查（听力测试）。如果仅单耳听力丧失，则进行MRI，首选钆增强MRI

其它可能做的听力测试包括 鼓室导抗测试 （测试声音穿过耳膜和中耳的效果）以及 听觉脑干反应测试 （测量由耳中的声音信号引起的脑干中的神经冲动）。

前庭神经鞘瘤的治疗

  • 有时进行手术或放疗

体积小且目前未在生长、未导致症状的肿瘤不需要治疗。良性生长或导致症状的肿瘤应手术切除或使用放疗控制。手术可以在显微镜下进行（显微手术），以避免损坏面神经，有时可挽救听力。放射疗法可以使用非常精确的技术进行（称为立体定向放射），以便只影响肿瘤。采用手术还是立体定向放射治疗取决于一系列因素，包括患者年龄、健康情况、听力损失程度和肿瘤大小。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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