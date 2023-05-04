浏览专业版
前庭神经鞘瘤（又称听神经瘤）是非癌性（良性）肿瘤，始发于包裹前庭神经的细胞（施万细胞）。
前庭神经鞘瘤起于前庭耳蜗神经的前庭支（第八脑神经），该分支有助于维持平衡。另一分支是前庭耳蜗神经的耳蜗（听）神经，将声音信号传送到大脑。随着肿瘤生长，逐渐压迫听神经，导致一只耳朵听力损失，这通常进展缓慢。
（另见内耳概述）
前庭神经鞘瘤（听神经瘤）
图片
前庭神经鞘瘤的症状
前庭神经鞘瘤的早期症状包括
单耳缓慢的进行性听力损失
耳内异响或铃声（耳鸣）
头痛
感觉耳内压力或胀满感
耳痛
快速旋转时不平衡或不稳定
有时听力损失会突然发生。听力损失的严重程度各不相同。
如果肿瘤变大，并压迫脑部的其它部位，例如面神经（第七颅神经）或三叉神经（第五颅神经），可能导致面部无力（面部下垂）、疼痛和麻木。
前庭神经鞘瘤的诊断
前庭神经鞘瘤的治疗
有时进行手术或放疗
体积小且目前未在生长、未导致症状的肿瘤不需要治疗。良性生长或导致症状的肿瘤应手术切除或使用放疗控制。手术可以在显微镜下进行（显微手术），以避免损坏面神经，有时可挽救听力。放射疗法可以使用非常精确的技术进行（称为立体定向放射），以便只影响肿瘤。采用手术还是立体定向放射治疗取决于一系列因素，包括患者年龄、健康情况、听力损失程度和肿瘤大小。