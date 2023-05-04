听力检查

磁共振成像 (MRI)

前庭神经鞘瘤诊断的第一步通常是进行听力图检查（听力测试）。如果仅单耳听力丧失，则进行MRI，首选钆增强MRI。

其它可能做的听力测试包括 鼓室导抗测试 （测试声音穿过耳膜和中耳的效果）以及 听觉脑干反应测试 （测量由耳中的声音信号引起的脑干中的神经冲动）。