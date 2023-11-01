有 12 对神经（脑神经）直接从脑部发出，分布到头面部、颈部及躯干。部分脑神经支配特殊感觉（如视觉、听觉、味觉），其他脑神经支配脸部肌肉，并调节腺体分泌。脑神经命名和编号的依据是它们在脑部的位置。

脑神经视图

脑神经疾病可能由下列损伤或功能障碍引起：

脑部中控制脑神经的区域（称为中枢或细胞核），例如，中风损坏控制面神经的区域时可能出现的情况

脑部中连接脑神经中心的神经纤维，例如核间眼肌麻痹

只有一个脑神经，例如动眼神经麻痹、三叉神经痛、贝尔麻痹和面肌痉挛

某些脑神经疾病影响眼球运动。眼球运动由3对肌肉控制。这些肌肉控制着眼球的向上、向下、向左、向右和斜向运动。肌肉由下列脑神经控制：

如果其中一条神经或脑部中控制它们的区域受损，它们控制的肌肉可能会不同程度地瘫痪(称为麻痹)，人们可能无法正常移动眼睛。眼球运动障碍的形式取决于哪支脑神经受损。出现这些麻痹的患者的眼球朝某方向看时，可出现复视。

你知道吗……

脑神经疾病的病因 脑神经疾病有很多病因，包括： 颅脑外伤

肿瘤

感染，如 COVID-19、莱姆病和带状疱疹

供血不足（如糖尿病或中风）

血管异常引起的神经压迫，如动脉膨隆（动脉瘤）或动脉和静脉之间的异常连接（动静脉畸形）

导致神经细胞退化的疾病，如肌萎缩侧索硬化症(ALS)或多发性硬化症

引起血管炎症（血管炎）的疾病，如巨细胞动脉炎

某些药物，尤其是抗生素，如氨基糖苷类和链霉素

一些毒素，如汞

脑神经疾病的症状 脑神经疾病的症状取决于哪些神经受损以及如何受损。脑神经疾病可影响嗅觉、味觉、视力、面部感觉、面部表情、听力、平衡感、语言、吞咽和颈肌。 例如，在下列各种情况下可能会影响视力： 如果第2对脑神经(视神经)之一受损，受影响眼睛的视力可能部分或完全丧失。

如果控制眼睛运动的三个脑神经(第三、第四或第六脑神经)中的任何一个受损，人们便不能正常移动眼睛。症状包括看向某些方向时出现复视。

如果第3对脑神经(动眼神经)瘫痪，人们就不能抬起上眼睑。眼睑会下垂到眼睛上方，干扰视力。 如果第8对脑神经(听觉或前庭耳蜗神经)受损或出现故障，人们可能会有听力和/或眩晕的问题——感觉自己、所处的环境或两者都在旋转。 脑神经疾病还可导致各种面部或头部疼痛。

脑神经疾病的诊断 医师的评估

脑神经功能检查

通常进行磁共振成像 当医生怀疑脑神经疾病时，他们会向患者详细询问症状。他们也会要求患者执行简单的任务，以此测试脑神经的功能，例如用眼睛跟踪移动的目标。 通常需要用磁共振成像（MRI）对脑进行成像。 表格 脑神经的检查 表格