老年化专题：巨细胞动脉炎和风湿性多肌痛
巨细胞（颞）动脉炎和风湿性多肌痛发病通常都在 55 岁以上，且两病经常伴发。随着年龄增长，两病的发病率增高。80 岁以上的发病率是 50～59 岁之间发病率的 10 倍。
巨细胞动脉炎典型症状为搏动性头疼和视力问题（包括眼内及眼周的疼痛）。风湿性多肌痛可导致肌肉疼痛和僵硬。若不进行治疗，无论是一种还是两种疾病引起的疼痛，都使患者的日常生活变得非常困难。而且如未及时治疗，巨细胞动脉炎可以导致失明。
皮质类固醇是这两种疾病的主要治疗药物，但用于老年人时会出现问题。这些药物可极大缓解症状，是预防失明所必须的。然而，在老年人中，它们更有可能会导致副作用。患者可能会出现液体潴留、食欲增加以及神志不清。血糖可能会升高，有时可导致糖尿病，骨密度可能会下降。血压可能会升高。为了降低这些副作用，医生会尽早地下调药物的使用剂量或停药。
服用皮质类固醇的老年人应采取措施维持骨密度。老年患者可以进行负重锻炼并服用钙及维生素 D 补充剂。服用抗骨吸收药可以帮助增加骨密度。这些药包括双膦酸盐（阿仑膦酸、利塞膦酸、伊班膦酸和唑来膦酸）
严格按照医嘱进行持续治疗，大多数患者可以痊愈。