医师的评估

血液化验

颞动脉活检

有时进行颞动脉超声检查

医生依据症状和体格检查的结果作出巨细胞动脉炎的初步诊断。医生触诊患者的颞部，检查颞动脉是否发硬、有肿块或触痛。

需要进行血液化验。检查结果可为诊断提供支持。如贫血、高红细胞沉降率、高 C 反应蛋白均提示炎症。

通常会进行颞动脉（太阳穴附近）活检以确认诊断。

另一项帮助确认诊断的检查是颞动脉超声，在一些情况下可取代活检。

如果患者还有风湿性多肌痛症状，也更可能做出诊断。

若怀疑巨细胞动脉炎发生在大的动脉（例如主动脉及其主要分支），可行磁共振血管造影术确定诊断。