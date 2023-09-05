二磷酸盐（阿仑膦酸盐、利塞膦酸盐、伊班膦酸盐、唑来膦酸）对于治疗所有类型的骨质疏松症十分有用，并且常常用作一线药物。已显示双膦酸盐可减少骨转换，从而减少骨质流失并降低骨折风险。阿仑膦酸盐和利塞膦酸盐可以口服。唑来膦酸可通过静脉给药。伊班膦酸盐可以口服，也可以通过静脉给药。

口服双膦酸盐必须在每日起床后空腹用一整杯水（8 盎司，250 mL）吞服。用药后 30 至 60 分钟内不可摄入其他食物、饮料或药物，因为胃内的食物可能会减少药物的吸收。由于口服的双膦酸盐会刺激食道黏膜，所以服用后应 30 分钟内不能平躺(口服伊班膦要 60 分钟内不能平躺)。某些人，包括吞咽困难、有胃肠道症状（烧心或恶心），或有胃肠道疾病的人，不能口服双膦酸盐。这些人可静脉使用伊班膦酸盐和唑来膦酸。另外，下列人不宜服用双膦酸盐：

怀孕或哺乳期的妇女

血钙处于低水平的人

有严重肾疾患的人

大多数人需要服用这些药物 3 或 5 年，但有些骨折风险特别高的人可能需要更长时间。人们需要服用双膦酸盐的时间由医生决定，并且取决于患者的身体状况和骨折的危险因素。在使用双膦酸盐治疗期间和之后，医生通常会进行定期检查，以确定骨量是否正在减少。如果在停用双膦酸盐后骨量减少，则可以重新开始使用双膦酸盐治疗或其他药物。

颌骨坏死是某些服用双膦酸盐、狄诺塞麦或 romosozumab 患者中发生的一种罕见病症。在这种情况下会出现颌骨愈合不良，特别是对颌骨进行有创性牙科治疗的患者。服用双膦酸盐类药物的人下颌骨坏死的风险极低，而治疗骨质疏松症以防止骨折的潜在好处通常远胜于潜在风险。按规定使用时，双膦酸盐可预防的骨折比可能引起的颌骨坏死的情况要多得多。静脉注射双膦酸盐类药物，对头颈部进行放射疗法以治疗癌症或联合治疗的患者的风险最高。

长期使用双膦酸盐可增加大腿骨（股骨）的异常骨折风险。为了降低这些骨折的风险，医生可能会让人们停止服用双膦酸盐 1 到 2 年或更长时间。这些计划的时间段称为“双膦酸盐假期”或“药物假期”。医生仔会仔细考量“双膦酸盐假期”的持续时间。医生的决定基于某些因素，例如人的年龄、DXA 扫描结果、他们是否骨折以及跌倒的可能性。处于“双膦酸盐假期”的人应进行例行检查以监督骨密度的降低。因为患者处于“药物假期”时骨折的风险确实增加了，所以医生试图在双膦酸盐的益处与可能的副作用之间取得平衡。

总体而言，按规定使用时，双膦酸盐在预防骨折方面的益处远远超过潜在的风险。

狄诺塞麦与双膦酸盐相似，因为它可以防止骨质流失。狄诺塞麦通常在诊所采用皮下注射方式应用，每年 2 次。与双膦酸盐一样，狄诺塞麦极少引起下颌骨坏死，但可能增加发生不寻常大腿骨折的风险。狄诺塞麦已在慢性肾病患者中进行过研究，研究证实其在适当监测下可安全使用。服用狄诺塞麦的患者不应错过服药或有“药物假期”，因为延迟或停止服用该药可能会导致骨密度下降，并可能增加椎骨骨折的风险。

雷洛昔芬是一种雌激素样药物，它在预防和治疗骨丢失方面有益，而且没有雌激素的副作用。雷洛昔芬可用于无法使用或不乐意使用双膦酸盐的患者。雷洛昔芬可降低椎骨骨折的风险，可能降低浸润性乳腺癌的风险。

男性不能从雌激素中获益，但当血中睾酮水平低时，可以使用睾酮激素替代疗法。

激素疗法（例如雌激素替代疗法）有助于维持女性的骨密度，因此可用于预防或治疗骨质疏松症。但是，由于激素治疗的风险可能超出能带给女性的应用价值，因此激素治疗通常不是可选的方案。做出绝经后使用激素替代疗法的决定是复杂的（可参阅绝经后激素治疗）。

降钙素可抑制骨骼分解，已被研究用于治疗骨质疏松症。降钙素尚未显示出能降低骨折风险，但它可以帮助缓解椎骨骨折引起的疼痛。降钙素通常作为鼻喷剂使用。它的使用可降低血钙水平，所以用药期间必须监测血钙。

Romosozumab 增加髋椎和腰椎的骨密度，并降低绝经后女性骨折风险。Romosozumab 每月注射一次，持续 1 年。患者在出现心脏病发作或中风后 12 个月内不应使用 romosozumab。

骨合成制剂（特立帕肽和阿巴帕肽）可以增加新骨形成，增加骨密度，降低骨折风险。特立帕肽（一种甲状旁腺激素的合成制剂）和阿巴帕肽（一种类似于甲状旁腺激素的药物）每天自行注射。下列人群可使用此疗法：

使用双膦酸盐治疗期间仍出现明显的骨量丢失和骨折的病人

不能使用双膦酸盐的病人

不同寻常的严重的骨质疏松症或多处骨折(尤其是椎体骨折)

皮质类固醇引起的骨质疏松症

Romosozumab 也充当骨合成代谢剂。