骨质疏松症是指骨密度下降，骨变得脆弱，容易发生骨折的一种疾病。
老年、雌性激素缺乏、维生素 D 或钙摄入不足、某些疾病会减少维持骨密度和骨强度的成分的数量。
骨质疏松症可能不会出现症状，直到发生骨折。
骨折可以在很小外力或没有外力的情况下发生，并且可能在轻微的跌倒后发生。
虽然骨折通常是痛苦的，但是一些椎体骨折不会引起疼痛，但可能导致畸形。
医生对高危人群检测骨密度。
可采用增加维生素 D 和钙摄入、增加负重锻炼和服用双膦酸盐或其他药物来预防和治疗骨质疏松。
骨含有使之坚韧和致密的矿物质，包括钙和磷。为了维持骨密度（或骨量），身体不仅需要补充足够的钙和其他矿物质，而且需要体内适量的激素，如甲状旁腺激素、生长激素、降钙素、雌激素以及睾酮。充足的维生素 D 补充可以促进食物中钙的吸收及钙和骨的结合。维生素 D 可从食物中吸收，也可借助日光照射在皮肤内生成。
骨骼能够适应对他们不断变化的需求，它们会不断分解并重新形成。此过程称为重塑。在此过程中，小部分骨持续被吸收而同时又产生了新的骨组织。重塑会给骨的形态和密度带来影响。年轻时期，骨骼随着身体的生长而变宽变长。年长后，骨骼可能有时会变宽，但不再继续变长。
妇女的骨密度降低
妇女在 30 岁前，骨密度随年龄逐渐增高，30 岁时骨骼最为强壮。30 岁后骨密度逐渐降低。绝经期后骨密度下降更快，平均年龄 51 岁左右出现。
由于年轻人的骨形成大于骨分解，因而在 30 岁之前骨密度会进行性升高，并在 30 岁左右到达高峰。之后，随着分解的速度超过形成速度，骨密度开始缓慢下降。如果身体无法维持足够的骨形成，那么骨的密度将持续下降，并可能变得越来越脆弱，从而导致骨质疏松症。
骨质疏松症的分型
骨质疏松症在女性中更常见。50 岁及以上女性中约 20% (1/5)，50 岁及以上男性中约 5% (1/20) 发生骨质疏松症。约 50% 的绝经后女性和 20% 的 50 岁以上男性会在一生中持续发生骨质疏松症相关性骨折。骨质疏松症主要有两种类型：
原发性骨质疏松症
男性和女性的骨质疏松症几乎全部是原发性的。大多数病例发生在绝经后女性和老年男性患者中。
原发性骨质疏松的主要原因是雌激素的缺乏，特别是在绝经后雌激素急剧下降。绝大多数 50 岁以上的男性的雌激素水平较绝经后的妇女高，但随着年龄的增加其水平亦会降低，伴随骨质疏松的低雌激素水平在男女中均可出现。雌激素缺乏可增加骨骼的分解，导致骨质的快速流失。在男性中，男性性激素的水平降低也可导致骨质疏松。如果钙摄入不足或维生素 D 水平低的话，骨质流失可能更严重。维生素 D 水平低导致钙不足，会刺激甲状旁腺活动增加导致腺体释放过多的甲状旁腺激素（可参阅甲状旁腺功能亢进），它会增加骨的溶解。骨骼生成也减少。
许多因素，如某些药物、吸烟、酗酒、骨质疏松症家族史（例如，患者父母有髋部骨折病史）和身材矮小，都会增加骨质流失以及（在女性中）进展为骨质疏松的风险。这些风险因素在男性中也同样重要。
继发性骨质疏松症
特发性骨质疏松症
特发性骨质疏松症是一种罕见类型的骨质疏松症。“特发性”是指原因不明。这种骨质疏松症见于绝经前女性、50 岁以下男性以及儿童和青少年，他们具有正常的激素水平，无维生素 D 缺乏，也无明显的骨强度减弱原因。
骨质疏松症的症状
最开始时，骨质疏松症不导致任何症状，因为骨密度流失非常缓慢。有些患者自始至终不出现症状。但是，当骨质疏松症导致骨骼断裂（骨折）时，根据骨折的位置，患者可能会感到疼痛。骨质疏松症患者的骨折愈合缓慢，并可能导致脊柱弯曲等畸形。
在长骨中，骨折通常发生于骨的两端，而不是中部。长骨骨折通常会引起疼痛。
由于骨质疏松症，脊柱骨（椎体）特别容易骨折。这些骨折是最常见的骨质疏松相关性骨折。这类骨折多发生于胸腰段。通常情况下，一个或多个椎骨的鼓状椎体自身塌陷压缩后形成楔状。这些椎体压缩性骨折可能发生在任何类型的骨质疏松症患者中，包括服用导致骨密度下降和骨折风险增加的药物的患者。受削弱的椎体可能会自发性塌陷，或在轻度损伤后塌陷。
这些椎体压缩性骨折大多不会导致疼痛。骨折后，疼痛可突然出现在某个特定部位，病人站立或行走时加重。该部位出现压痛。疼痛和压痛一般在数周或数月后逐渐缓解。但余痛可能会绵延数月或持久存在。如果多个椎体发生骨折，可发生脊柱异常弯曲，并伴随畸形引起肌肉拉伤和疼痛。
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脆性骨折是由相对较小的应变或跌倒（例如，从站立高度以下跌落，以及从床上掉下）而导致的骨折，通常不会导致健康骨骼的骨折。脆性骨折常发生于腕、髋和脊柱（椎体压缩性骨折）。其他易发骨骼包括上臂骨（肱骨）和骨盆。
髋部骨折是最严重的骨折之一，是造成老年人残障和失去自理能力的主要原因。
腕骨骨折也经常发生，特别是在绝经后骨质疏松症患者中。
当病人有过因骨质疏松而致的骨折，其再次发生骨折的风险很高。
鼻子、肋骨、锁骨、膝盖骨和足骨的骨折被认为不是骨质疏松症相关性骨折。
你知道吗……
骨质疏松症的诊断
骨密度测试
病因和风险因素检查
对于下述患者，医生应考虑骨质疏松的诊断：
所有年龄大于 65 岁的妇女
更年期和 65 岁之间有骨质疏松危险因素的妇女
发生过在轻微外力或无外力作用下骨折的男性或女性，即使骨折发生在年轻时
X 光显示骨密度降低或存在椎体压缩性骨折的患者
存在继发性骨质疏松症风险的患者
如果怀疑骨质疏松症但患者没有行 X 光检查，医生可能会做成像检查以诊断骨折。X 光检查的某些发现提示骨质疏松症，但确诊骨质疏松症需行骨密度测试。
骨密度测试
骨密度测试可用于检测或确诊疑似骨质疏松症，即使没有发生骨折时。
双能 X 射线吸收测定法（DXA 扫描）是最有用的骨密度检查方法。DXA 扫描对脊柱和髋部进行高能量和低能量 X 线扫描，这两个部位较可能发生重大骨折。医生能够通过高能量和低能量 X 线读数的差值计算骨密度。结果报告为 T 分数，将人的骨密度与同性别和种族/族裔的健康人在骨量达到峰值时（即大约 30 岁）的密度进行比较。骨密度越低，T 分数越低。T 分数 ≤-2.5 可界定为骨质疏松症。
DXA 扫描是无痛性的，仅用到极少辐射，可在大约 10-15 分钟内完成。除了在诊断时有用外，该方法还可用于监测治疗效果。DXA 扫描还可能显示出骨质减少，这是一种骨密度降低但不如骨质疏松症那么严重的疾病。骨质疏松症患者的骨折风险也增加。由医生为您计算骨折风险评估 (FRAX) 评分很重要，这可以估计骨折风险。
其他测试
可以进行血液化验来测量钙、维生素 D 和某些激素的水平。
进一步的检查可能需要排除可能导致骨质疏松症的可治疗疾病。如果找到这样的疾病，可诊断为继发性骨质疏松症。
骨质疏松症的治疗
钙和维生素 D
负重锻炼
药物
骨折的治疗
骨质疏松症的治疗包括摄入足够的钙和维生素 D 以及参加负重锻炼（例如行走、爬山或举重训练，这些都有助于增强骨骼）。通常建议药物治疗。在治疗患有骨质疏松症的人时，医生还应对可能导致持续骨质流失的状况和危险因素进行管理。
钙和维生素 D
摄入足量的营养素，特别是钙和维生素 D 通常有帮助，尤其是在骨密度达到高峰之前（30 岁左右），在此之后也需要。维生素 D 帮助人体吸收钙。
所有男人和女人每天应至少摄入 1000 毫克钙。绝经后妇女、老年男性、青春期儿童以及孕妇或哺乳期妇女每天可能需要摄入 1,200 至 1,500 毫克。从食物中摄取钙优于使用钙补充剂。富含钙的食物包括乳制品（例如牛奶和酸奶），某些蔬菜（例如西兰花）、坚果奶（例如杏仁乳）和坚果（例如澳大利亚坚果）。参见表食物中的钙含量。
但是，如果不能只通过饮食就能摄入推荐量的钙，则需要服用补充剂。有许多钙制剂可供使用，其中一些包括维生素 D 补充剂。最常见的补充剂是碳酸钙或柠檬酸钙。正服用胃酸抑制剂（例如 H2 阻滞剂如法莫替丁或质子泵抑制剂如奥美拉唑，用于减少胃酸产生）的人或进行过胃旁路手术的人应服用柠檬酸钙补充剂。
骨质疏松症人群每天应消耗 600 至 800 国际单位 (IU) 的补充维生素 D。患有维生素 D 缺乏症的骨质疏松症人群可能需要更高的剂量。有时，医生会检查血液中的维生素 D 水平，以确定患者应服用多少维生素 D 补充剂。最常见的食物来源是强化食品，主要是谷类和奶制品。维生素 D 也存在于鱼肝油和多脂鱼中。补充维生素 D 通常以胆钙化固醇（维生素 D 的天然形式）或麦角钙化固醇（合成植物来源的形式）的形式提供。
食物中的钙含量
食物
份量
大致钙量（以毫克计）
酸奶（普通、低脂）
8 盎司
酸奶（希腊、普通、低脂）
8 盎司
牛奶，低脂 (1%)
1杯
牛奶，无脂肪（脱脂）
1杯
大豆饮料（豆奶），不加糖
1杯
杏仁饮料（杏仁乳），不加糖
1杯
大米饮料（米浆），不加糖
1杯
干酪，减脂、低脂或无脂（各种）
1½ 盎司
120‒170
甘蓝（熟）
1杯
菠菜（熟）
1杯
白菜（熟）
1杯
羽衣甘蓝（熟）
1杯
牛皮菜（熟）
1杯
豆腐（生，常规，盐卤制成）
½杯
沙丁鱼，罐装
3盎司
100% 强化葡萄柚汁
1杯
100% 强化橙汁
1杯
改编自美国农业部与美国卫生和公众服务部联合制定的《2020-2025 美国人饮食指南》。请访问 DietaryGuidelines.gov 查看。
负重锻炼
药物
二磷酸盐（阿仑膦酸盐、利塞膦酸盐、伊班膦酸盐、唑来膦酸）对于治疗所有类型的骨质疏松症十分有用，并且常常用作一线药物。已显示双膦酸盐可减少骨转换，从而减少骨质流失并降低骨折风险。阿仑膦酸盐和利塞膦酸盐可以口服。唑来膦酸可通过静脉给药。伊班膦酸盐可以口服，也可以通过静脉给药。
口服双膦酸盐必须在每日起床后空腹用一整杯水（8 盎司，250 mL）吞服。用药后 30 至 60 分钟内不可摄入其他食物、饮料或药物，因为胃内的食物可能会减少药物的吸收。由于口服的双膦酸盐会刺激食道黏膜，所以服用后应 30 分钟内不能平躺(口服伊班膦要 60 分钟内不能平躺)。某些人，包括吞咽困难、有胃肠道症状（烧心或恶心），或有胃肠道疾病的人，不能口服双膦酸盐。这些人可静脉使用伊班膦酸盐和唑来膦酸。另外，下列人不宜服用双膦酸盐：
怀孕或哺乳期的妇女
血钙处于低水平的人
有严重肾疾患的人
大多数人需要服用这些药物 3 或 5 年，但有些骨折风险特别高的人可能需要更长时间。人们需要服用双膦酸盐的时间由医生决定，并且取决于患者的身体状况和骨折的危险因素。在使用双膦酸盐治疗期间和之后，医生通常会进行定期检查，以确定骨量是否正在减少。如果在停用双膦酸盐后骨量减少，则可以重新开始使用双膦酸盐治疗或其他药物。
颌骨坏死是某些服用双膦酸盐、狄诺塞麦或 romosozumab 患者中发生的一种罕见病症。在这种情况下会出现颌骨愈合不良，特别是对颌骨进行有创性牙科治疗的患者。服用双膦酸盐类药物的人下颌骨坏死的风险极低，而治疗骨质疏松症以防止骨折的潜在好处通常远胜于潜在风险。按规定使用时，双膦酸盐可预防的骨折比可能引起的颌骨坏死的情况要多得多。静脉注射双膦酸盐类药物，对头颈部进行放射疗法以治疗癌症或联合治疗的患者的风险最高。
长期使用双膦酸盐可增加大腿骨（股骨）的异常骨折风险。为了降低这些骨折的风险，医生可能会让人们停止服用双膦酸盐 1 到 2 年或更长时间。这些计划的时间段称为“双膦酸盐假期”或“药物假期”。医生仔会仔细考量“双膦酸盐假期”的持续时间。医生的决定基于某些因素，例如人的年龄、DXA 扫描结果、他们是否骨折以及跌倒的可能性。处于“双膦酸盐假期”的人应进行例行检查以监督骨密度的降低。因为患者处于“药物假期”时骨折的风险确实增加了，所以医生试图在双膦酸盐的益处与可能的副作用之间取得平衡。
总体而言，按规定使用时，双膦酸盐在预防骨折方面的益处远远超过潜在的风险。
狄诺塞麦与双膦酸盐相似，因为它可以防止骨质流失。狄诺塞麦通常在诊所采用皮下注射方式应用，每年 2 次。与双膦酸盐一样，狄诺塞麦极少引起下颌骨坏死，但可能增加发生不寻常大腿骨折的风险。狄诺塞麦已在慢性肾病患者中进行过研究，研究证实其在适当监测下可安全使用。服用狄诺塞麦的患者不应错过服药或有“药物假期”，因为延迟或停止服用该药可能会导致骨密度下降，并可能增加椎骨骨折的风险。
雷洛昔芬是一种雌激素样药物，它在预防和治疗骨丢失方面有益，而且没有雌激素的副作用。雷洛昔芬可用于无法使用或不乐意使用双膦酸盐的患者。雷洛昔芬可降低椎骨骨折的风险，可能降低浸润性乳腺癌的风险。
男性不能从雌激素中获益，但当血中睾酮水平低时，可以使用睾酮激素替代疗法。
激素疗法（例如雌激素替代疗法）有助于维持女性的骨密度，因此可用于预防或治疗骨质疏松症。但是，由于激素治疗的风险可能超出能带给女性的应用价值，因此激素治疗通常不是可选的方案。做出绝经后使用激素替代疗法的决定是复杂的（可参阅绝经后激素治疗）。
降钙素可抑制骨骼分解，已被研究用于治疗骨质疏松症。降钙素尚未显示出能降低骨折风险，但它可以帮助缓解椎骨骨折引起的疼痛。降钙素通常作为鼻喷剂使用。它的使用可降低血钙水平，所以用药期间必须监测血钙。
Romosozumab 增加髋椎和腰椎的骨密度，并降低绝经后女性骨折风险。Romosozumab 每月注射一次，持续 1 年。患者在出现心脏病发作或中风后 12 个月内不应使用 romosozumab。
骨合成制剂（特立帕肽和阿巴帕肽）可以增加新骨形成，增加骨密度，降低骨折风险。特立帕肽（一种甲状旁腺激素的合成制剂）和阿巴帕肽（一种类似于甲状旁腺激素的药物）每天自行注射。下列人群可使用此疗法：
使用双膦酸盐治疗期间仍出现明显的骨量丢失和骨折的病人
不能使用双膦酸盐的病人
不同寻常的严重的骨质疏松症或多处骨折(尤其是椎体骨折)
皮质类固醇引起的骨质疏松症
Romosozumab 也充当骨合成代谢剂。
疼痛和骨折的治疗
脊椎压缩性骨折引起的背痛可使用止痛药治疗，有时可使用热疗和按摩和/或支撑装置（例如后背支架）进行治疗。降钙素可减轻椎体压缩骨折所致的疼痛。锻炼背部的肌肉可能有助于缓解慢性背痛。骨折后，人们通常应避免卧床休息和举重动作。患者应尽快进行负重锻炼。
骨质疏松引起的骨折必须治疗。发生髋部骨折时通常关节是稳定的，可采用半髋或全髋置换手术。腕部骨折可能需要外科手术或石膏固定。此外，患有骨质疏松症相关骨折的人应接受骨质疏松症药物治疗，并应确保摄入足够量的钙和维生素 D。
可用椎体成形术，治疗椎体压缩骨折。在此过程中，将一种名为甲基丙烯酸甲酯 (MMA) 的材料（一种丙烯酸骨水泥）注入塌陷的椎体中，从而有助于减轻疼痛并减少畸形。椎体后凸成形术与椎体成形术类似，其操作过程中使用小气囊，在注入骨水泥前，气囊可以将椎体撑开。通过椎体成形术和椎体后凸成形术，可以减少注入 MMA 的骨骼的畸形，但相邻的椎体或肋骨发生骨折的风险不会降低，甚至会增加。手术的其他风险包括骨水泥的渗漏和心肺方面的问题。这些手术推荐的使用时机尚不确定。
骨质疏松症的预防
骨质疏松症的预防通常比治疗更有效，因为预防骨密度流失比骨量丢失后修复骨密度更容易。对于有骨质流失或具有骨质流失危险因素的任何人，无论他们是否患有骨质疏松症相关的骨折，均建议采取预防措施。骨质疏松的预防措施包括
某些措施可帮助预防骨折。很多中老年人因协调和平衡能力不好、视力差、肌无力、意识模糊以及受药物的影响（使用导致站立时头晕或意识模糊的药物）而存在跌倒风险。改善居家环境的安全性以及与理疗师共同制定一个锻炼计划以尽可能避免跌倒。包括加强核心力量在内的力量锻炼可能有助于改善平衡。
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国家骨质疏松基金会：有关预防骨质疏松症和骨折以及终生强壮骨骼的信息