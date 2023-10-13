脑神经的检查
脑神经编号
名称
功能
检查
第一
嗅觉
嗅觉
要求被检者逐个辨别放在其鼻孔下的一些非常特殊的气味（如肥皂、咖啡、丁香），两个鼻孔分别测试。每只鼻孔单独检查。
第二
视觉
视觉受损
要求被检者阅读视力表，以检测视力。通过要求患者直视前方，同时医生从上方、下方、左侧和右侧逐渐将手指移向患者的视觉中心，来测试周边(侧面)视力。然后要求患者说出第一次看见手指的时间。
光感
在暗室内，用手电筒分别对两侧瞳孔发出闪光（犹如闪光灯），以检测被检者的感光。
第三
眼球运动
眼球向上、向下、向内运动
要求被检者随着检查者出示的目标移动双眼，以检测其眼球向上、向下、及内收运动的能力。
随着光线的变化，瞳孔相应地出现缩小（收缩）或扩大（散大）
在暗室内，用手电筒分别对两侧瞳孔发出闪光（犹如闪光灯），并观察瞳孔变化。
上提眼睑
观察上眼睑是否下垂（上睑下垂）。
第四
滑车神经
眼球向内下方运动
要求被检者随着检查者出示的目标移动双眼，以检测其眼球向下、向内运动的能力。
第五
三叉神经
面部感觉
用大头针和棉签检测被检者面部感觉。
用棉签轻触其角膜，以检测眨眼反射。
咀嚼运动
要求被检者分别于咬紧牙关和张口时抵抗检查者施与的阻力，以检测控制下颌的肌肉的运动和力量。
第六
外展神经
眼球外展运动
要求被检者向一侧注视，并观察眼球是否能外展越过中线。
第七
面神经
移动面部肌肉的能力(例如面部表情)、舌头前三分之二的味觉、唾液和眼泪的产生，以及对听觉中肌肉的控制
要求被检者微笑、张口、示齿、紧闭双眼，以检测面部肌肉运动。
分别用甜（糖）、酸（柠檬汁）、咸（盐）、苦（阿司匹林、奎宁、芦荟）味来检测味觉。
第八
听神经（前庭蜗神经）
听力
使用音叉或耳机发出不同频率（音高）和不同响度（音量）音调来测试听力。
平衡
要求被检者沿直线行走，以检测其平衡功能。
第九
舌咽神经
吞咽动作、呕吐反射、语音
由于第9、10对脑神经控制吞咽和咽反射，可一起进行检查。
要求被检者做吞咽动作。要求被检者发“啊”音，以检测口腔上颚（口腔顶部）和悬雍垂（咽后壁一个柔软的、向下的小突起）的运动。
用压舌板触碰咽后壁，在大多数人可诱发呕吐反射。
要求被检者发声，以确定是否带鼻音（另一种上腭运动功能的检查）。
第十
迷走神经
吞咽动作、呕吐反射、语音
控制某些内脏器官的肌肉和心律
这项功能的检查不是脑神经检查的一部分。
第十一
副神经
转动颈部、耸肩动作
要求被检者做转头、耸肩动作，并抵抗检查者施加的阻力。
第十二
舌下神经
舌体运动
要求被检者伸舌，以观察舌是否偏向一侧或另一侧。