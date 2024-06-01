测试包括

听力学测试

有时进行MRI或CT检查

医生对所有患有听力丧失的人进行听力学测试。听力测试可以帮助医生了解患者听力丧失的类型，并确定可能还需要进行哪些其他的测试。

听力测试是听力检查的第一步。测试中，患者戴上耳机，不同频率（音高）和强度的声音会对着某只耳朵播放。在听到声调时，人们通常会通过抬高相应的手来发出信号。对于每个音高，该测试会识别人们每只耳朵能听到的最低的音调。然后将测试结果与视为正常听力的结果对比。因为过大的测试音可以被非测试耳听到，这时就需要给非测试耳一种不同于测试音的声音（通常是噪声）进行掩蔽。

有时在人们首次接受医生评估时进行音叉检测，但有更准确听力评估方法的专科医生或听力学家很少做。音叉测试有助于区分传导性和感音神经性听力丧失。Rinne 测试和 Weber 测试是 2 类音叉测试：

林纳测试 比较人们听到空气传导的声音的程度与听到头骨传导的声音的程度。在测试空气传导的听力时，音叉会放置在耳朵附近。在测试骨导听力时，把振动的音叉底部紧贴头表面，声波就绕过中耳而直接传至内耳的神经细胞。如果气导听力降低而骨导听力正常，则为传导性听力丧失。如果气导和骨导听力均降低，则为感音神经性或混合性听力丧失。感音神经性听力丧失患者需要进一步检査寻找病因，如美尼尔氏病、脑肿瘤等。

在韦伯试验中，医生们会把振动音叉的柄放在受试验者头上方的中央。受试者指示哪边耳朵听到的音调比较大。如果是一侧传导性听力丧失，存在听力丧失的耳朵会感觉声音更大。如果是一侧感音神经性听力丧失，正常耳朵会感觉声音更大，因为音叉同样刺激了两边的内耳，所以患者会用不受影响的耳朵听见声音。

言语接受阈值测定是检查患者对多大声音强度的言语能理解。用不同声音大小给予一系列双音节、重音相同的（扬扬格）英文词，如railroad（铁路）、stairway（楼梯）、baseball（棒球）。记录测试者可以正确重复一半词汇的音量（扬扬格阈值）。

言语辨别通过提供一对相似的单音节词，测量区分发音相似的词汇的能力。能正确重复的百分比即为言语辨别分数。传导性听力丧失的患者通常有正常的言语辨别分数，但需较高的声音。感音神经性听力丧失患者可能在所有音量下的言语辨别分数都异常。医生有时候会检查人们辨识一个句子中单词的能力。通过这个检查，医生可以确定哪些佩戴助听器但检查结果不好的人需要佩戴植入式装置。

鼓室声导抗测试是测试声音通过鼓膜和中耳的情况。这种测定方法不需要患者主动配合，常适用于儿童。在耳道内放置一个包括麦克风和发声源的装置，当这个装置改变外耳道压力时，声波也随鼓膜振动而改变。异常的鼓室声导抗测试结果提示传导性听力丧失。

听性脑干反应是测试经耳给声后脑干的神经反应。这些神经反应的信息可以判断中枢通过耳接收到声音信号的种类。一些类型感音神经性听力丧失或多种类型脑病患者中的检测结果异常。听性脑干反应测听常用于婴儿，也可监测昏迷或脑手术过程中患者的脑部功能情况。

耳蜗电图通过将电极放置在鼓膜表面或穿过鼓膜来检测耳蜗、听神经的电活动。此测试和听性脑干反应可用于衡量无法或不会自愿对声音产生反应的患者的听力。例如，这些测试可用于确定婴幼儿是否有严重听力丧失（耳聋）。

耳声发射检查用声音刺激内耳（耳蜗）。内耳会产生一种和刺激声匹配的非常低强度的声音。这些耳蜗发出的声音被精密的装置记录，在很多托儿所被常规用于筛查新生儿先天听力丧失，和用于监测正在使用耳毒性药物者的听力。这一检查还可用于成人听力丧失的病因诊断。

听力测试 隐藏详情 当声波到达耳朵时，它们被漏斗形的外耳聚集，并传入中耳。在中耳入口，声波撞击鼓膜。然后，产生的振动穿过3个中耳骨（锤骨、砧骨和镫骨），然后将声音传输到充满液体的内耳中，并在那里刺激细小的毛细胞，使其弯曲。毛细胞产生的信号被发送到脑部，被解读为声音。为测试某人的听力，听力学家或听力专家将进行一系列听力测试。今天，这些测试是使用称为听力计的机器进行的。听力计以各种准确测量的频率和各种响度水平传送声音。听力图是显示一个人在每个测试频率下能听到的最低声音水平的图。人们还经常接受测试，以确定鼓膜传导声音的能力（鼓室图），可触发中耳骨骼反射以使人听到的最轻的声音（声反射测试），内耳毛细胞的柔韧性（耳声发射）以及他们对口语的理解程度（语音听力测验）。这些测试结果将帮助您的听力学家确定是否存在可能的听力丧失和严重程度。

其他检查在于测试患者解释和理解被干扰的言语的能力；当一耳给予竞争信号，患者理解另一耳所给信号的能力；或将双耳不完整的信号融会为有意义信号的能力；当双耳同时给声音时，对声源的判定能力。

神经系统检查异常或听力测试后有特定发现的患者还需要进行钆增强型头部MRI。此类型MRI可帮助医生检测内耳的某些疾病、耳朵附近脑瘤或耳内神经肿瘤。

许多导致耳聋的遗传原因也会导致其他器官系统的问题。因此，不明原因听力丧失的儿童也应该进行额外的检查，例如眼科检查，心电图（ECG）寻找长 QT 综合征，或其他器官特异性检测，以及基因检测。