什么是红眼？
什么是红眼？
虽然大多数眼部炎症都可使眼睛发红（由于结膜血管扩张），但医生通常用“红眼病”一词表示由细菌或病毒感染所致的结膜炎。
最严重的一种红眼病是因多种特定腺病毒所致的感染。这种感染被称为流行性角结膜炎（参见表），传染性极强，常导致社区或学校内大规模爆发。感染通过接触受感染的分泌物传播。此类接触可发生在人与人之间，或者通过受污染的物品，可能包括医生消毒不当的器械。
流行性角结膜炎的很多症状与其他类型的病毒性结膜炎症状相似，如眼红和水样稀薄分泌物以及较少见的刺激和光敏感。但是，一些流行性角结膜炎患者感觉眼睛里有砂砾或沙子，当眼睛暴露于强光时，会引起疼痛。在角膜周围，结膜肿胀并凸出。许多患者患侧耳朵前方的淋巴结肿胀。这些症状常持续1-3周。部分患者可出现视物模糊，持续数周或数月后恢复。
流行性角结膜炎可自行恢复，无需特殊治疗。伴有视物模糊或严重怕光症状的患者，可使用皮质类固醇激素性眼药水进行治疗。需要注意个人卫生，尤其是使用消毒洗手液，以最大限度降低此感染的传播。家中将毛巾、浴巾、床等物品分开可减少感染在家庭成员中的传播。急性期患者最好呆在家中数天或数周，远离工作场所和学校，严重患者可能需在家中隔离数周。