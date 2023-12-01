医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示眼痛的病因和可能需要进行的检查（参见表眼痛的一些病因和特征）。

医生让患者描述疼痛，包括何时开始、有多严重及看向不同方向或眨眼时是否疼痛。他们询问患者是否有过眼痛，是否对光敏感，视力模糊，或是否感觉眼中好像有异物。

在体格检查中，医生检查发热或流鼻涕。他们检查面部的压痛。

最重要的是眼部检查，包括整只眼、眼睑和眼周围区域。医生检查

眼睛是否发红

使用标准视力表患者能看得多清晰（视敏度）

患者能否看到视野的每一部分（视野检查）

瞳孔对光的反应

当受影响的眼闭上时，光照未受影响的眼是否导致受影响的眼疼痛（被称为真正畏光）

如果医生怀疑异物但并未看见异物，翻开眼睑寻找隐藏的异物。

医生通常做裂隙灯检查。裂隙灯检查是一种让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器。医生可在角膜上滴一滴荧光染色剂，以显示刮伤或特定种类的感染，包括溃疡。医生使用眼压测量法测量眼内压力（眼内压）。他们使用裂隙灯和/或检眼镜（一个带放大镜的灯，光可照射进眼睛后部）来检查晶状体，并使用检眼镜检查玻璃体（充满眼球的胶状物质）、视网膜（眼睛后部的感光结构）、视神经、视网膜静脉和动脉。

有时发现对诊断有帮助。特别的发现或组合可能意味着特定的疾病。

发现也能帮助表明或排除特定种类的疾病。