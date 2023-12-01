眼痛可能严重，似乎尖锐、酸痛或搏动性，人们可能只感到眼睛表面温和的刺激，或眼中有异物的感觉（异物感）。眼痛的很多病因也会导致眼睛发红。根据眼痛的病因，可能出现其他症状。例如，患者可能出现视物模糊、眼睛突出或强光导致疼痛加剧。
角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）对疼痛非常敏感。很多影响角膜的疾病也影响前房（虹膜和角膜内部之间充满液体的空间），并导致控制虹膜的肌肉（睫状肌）的痉挛。当出现此类痉挛时，强光会导致肌肉收缩，疼痛加剧。
眼球内部结构
眼痛的病因
导致眼痛的病因可能分为主要影响角膜的疾病、眼睛其他部位疾病和身体其他部位的、导致眼痛的疾病。
常见原因
总体上，角膜疾病是眼睛疼痛最常见的病因，尤其是
不过，大多数角膜疾病会造成眼痛。
刮伤感或异物感可能由结膜（连结眼睑、遮盖眼前部的薄膜）或角膜的疾病造成。
眼痛的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
主要影响角膜的疾病
接触镜角膜炎（角膜—虹膜和瞳孔前的透明层—的炎症，因长时间佩戴接触镜所致）
通常影响双眼
眼痛且眼中有砂砾感
眼睛发红、流泪，对光敏感
在长时间佩戴隐形眼镜的人中
医生的检查
角膜刮伤（擦伤）
异物（物体）
眼外伤或高风险活动（例如磨削金属）后开始出现的症状，在婴幼儿中可能观察不到
眨眼时受影响的眼疼痛、有异物感
眼睛发红、流泪，通常对光敏感
医生的检查
通常角膜上有浅灰色斑点，之后变成开放性的、疼痛的溃疡
眼痛和异物感
眼睛发红、流泪，对光敏感
有时在有过眼外伤或戴隐形眼镜睡觉的人中
医生的检查
溃疡样本培养，由眼科医生进行
流行性角膜结膜炎（红眼病——因腺病毒所致的结膜（衬于眼睑和覆盖眼睛前部的一层膜）和角膜发炎）
常发生在双眼
眼痛且眼中有砂砾感
眼睛发红、流泪，通常对光敏感
通常眼睑肿胀，耳前淋巴结柔软
罕见暂时的、严重的视力模糊
医生的检查
单纯疱疹性角膜炎（由单纯疱疹病毒造成的角膜感染）
通常只影响单眼
早期：结膜炎后开始症状
眼睑上有水疱，有时结硬皮
晚期或复发：眼睛发红且流泪，眼痛，视觉损伤且对光敏感
通常只进行医生检查
有时会对从角膜表面或眼周水疱获得的刮屑进行病毒检测
眼部带状疱疹（带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的，累及面部和眼睛）
通常只影响单眼
早期：一侧脸、眼周围、额头带水疱和/或硬皮的疹，有时在鼻尖
晚期：眼睛发红、流泪，通常对光敏感，眼睑肿胀
通常只进行医生检查
有时会对从眼周水疱获得的刮屑进行病毒检测
Welder（紫外线）角膜炎（由于过度暴露于紫外线造成的角膜发炎）
通常影响双眼
过度暴露于紫外线（产生于电弧焊、太阳灯、雪反射太阳光，尤其是高海拔地区）几小时后症状开始
眼痛且眼中有砂砾感
眼睛发红、流泪，对光敏感
医生的检查
其他眼睛疾病
严重眼痛和发红
头痛、恶心、呕吐，暴露于光时疼痛
视觉干扰如光周围光晕和/或视力降低
眼压测量法（测量眼内压）†
用一个特殊透镜（前房角镜检查）检查眼睛排水通道，眼科医生进行
前葡萄膜炎（前房——虹膜和角膜之间充满液体的空腔——发炎）
眼痛和对光敏感
眼睛发红（尤其是角膜周围）
模糊或视力丧失
经常在患自身免疫疾病或近期有眼外伤的人中
医生的检查
眼内炎（眼睛内部感染）‡
仅影响单眼
眼痛、严重的眼睛发红、对光敏感且视力严重下降
通常出现在最近进行过眼部手术、发生过严重眼外伤或血流感染的患者中
医生的检查
眼睛内部液体培养，眼科医生进行
视神经炎（视神经发炎），可能与多发性硬化相关‡
通常眼睛运动时轻度疼痛会加剧
视力部分或全部丧失
眼睑和角膜正常
医生的检查
通常行脑部和眼眶 MRI（使用造影剂）
眼眶蜂窝织炎（眼窝或眼眶内组织感染）‡
仅影响单眼
眼睛凸出，眼睛发红，眼睛深处疼痛，眼睛内和周围疼痛
眼睑发红和肿胀
无法向所有方向完全运动眼睛
视觉损伤或丧失视力
发热
有时先于窦炎症状（见下文）
医生的检查
通常行眼眶 CT 或 MRI
眼眶假瘤（炎症性和纤维性组织在眼眶中的非癌性积聚）‡
眼内和周围疼痛，可能非常严重
经常眼睛凸出
经常不能向所有方向完全运动眼睛
眼周围肿胀
医生的检查
通常行眼眶 CT 或 MRI
有时进行活检
巩膜炎（称为巩膜的眼白的炎症）
非常严重的疼痛，常被描述为厌光和对光敏感
眼睛流泪
眼白上红或紫色斑点
通常在有自身免疫疾病的人中
医生的检查
有时行眼眶超声或 CT 检查
偶尔活检
其他导致眼痛的疾病
在之前有严重头痛发作的人中
丛集性头痛: 头疼
偏头痛：头疼
医生的检查
有时行脑部 MRI 或 CT
有时眼周围肿胀但无其他眼睛症状
黄色或绿色的浊涕（有时出血），头痛，头痛，或随头的位置变化的眼或面部疼痛
发热，面部柔软，有时夜间排痰性咳嗽和口臭
医生的检查
有时行鼻窦 CT
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。疾病通常只影响单眼，除非特别指出。
† 医生几乎总是使用荧光染色进行裂隙灯检查，以及测量眼内压（被称为眼压测量法）。
‡ 这些病因不常见。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
眼痛的评估
轻度的眼睛刺激或异物感很常见，通常不严重。但是，眼中的真实疼痛可能是严重、影响视力的疾病标志。以下信息能帮助人们决定何时就医，并帮助他们了解评估中的期待。
警示体征
在眼痛者中，特定的症状和特点需要引起注意。它们包括
呕吐
看灯光时周围有光晕
发热、发冷、疲劳或肌肉疼
视觉锐度（视敏度）下降
单眼或双眼凸出（眼球突出）
无法向所有方向运动眼睛（如右、左、上和下）
何时就医
有严重眼痛、眼睛发红或警示症状者应立即就医。轻度疼痛且眼睛不发红或无警示症状者，如果不适自行消失，可以等待一或两天。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示眼痛的病因和可能需要进行的检查（参见表眼痛的一些病因和特征）。
医生让患者描述疼痛，包括何时开始、有多严重及看向不同方向或眨眼时是否疼痛。他们询问患者是否有过眼痛，是否对光敏感，视力模糊，或是否感觉眼中好像有异物。
在体格检查中，医生检查发热或流鼻涕。他们检查面部的压痛。
最重要的是眼部检查，包括整只眼、眼睑和眼周围区域。医生检查
如果医生怀疑异物但并未看见异物，翻开眼睑寻找隐藏的异物。
医生通常做裂隙灯检查。裂隙灯检查是一种让医生在高倍放大下检查眼睛的仪器。医生可在角膜上滴一滴荧光染色剂，以显示刮伤或特定种类的感染，包括溃疡。医生使用眼压测量法测量眼内压力（眼内压）。他们使用裂隙灯和/或检眼镜（一个带放大镜的灯，光可照射进眼睛后部）来检查晶状体，并使用检眼镜检查玻璃体（充满眼球的胶状物质）、视网膜（眼睛后部的感光结构）、视神经、视网膜静脉和动脉。
有时发现对诊断有帮助。特别的发现或组合可能意味着特定的疾病。
发现也能帮助表明或排除特定种类的疾病。
检查
检查需要取决于医生在病史和体格检查中的发现。通常不需要检查。但是，如果医生发现眼内压升高（可能提示青光眼），可能将患者转给眼科医生（专门进行眼睛疾病评估和治疗（外科和非外科）的医生）做前房角镜检。前房角镜是一种特殊的透镜，医生可通过前房角镜检查眼睛的引流通道，有助于确定青光眼是开角型还是闭角型。
眼睛凸出以及不移动头眼睛就无法全方位移动提示眼眶蜂窝织炎或眼眶假瘤。然后进行计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）检查这些疾病。如果怀疑窦炎但诊断不明确，或者怀疑并发症，也可以做 CT。如果怀疑视神经炎，可进行使用染料的 MRI 检查。
如果可能是眼内炎，医生将眼内液体样本（玻璃体或房水）送往实验室。如果看起来像单纯疱疹性角膜炎或眼部带状疱疹但诊断不明确，他们可能将角膜或水疱样本送往实验室。在实验室，技术员尝试让细菌或病毒生长（培养），以确认感染、确定造成感染的生物体。
治疗眼痛
关键点
通常医生能在检查中确定眼痛的病因。
有严重疼痛、眼睛发红或警示症状（呕吐、光晕、发热、视觉清晰度降低、眼睛凸出及不能向所有方向运动眼睛）的人应立即就医。