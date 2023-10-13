心脏是一团不断跳动的肌肉，将血液泵送到全身。在心脏内部，四个瓣膜引导血液流动。两个瓣膜控制血液从上腔室或心房到下腔室或心室的流动。另外两个瓣膜控制从心室到肺以及身体其它部位的血液流动。在正常心跳期间，左心室泵送富氧血液，通过主动脉，使其分布在全身。健康主动脉瓣有3个瓣尖，可大范围打开，从而使血液在心室收缩期间流动；然后，瓣尖紧密合拢，以防止心室舒张时血液回流。主动脉瓣狭窄是主动脉瓣变窄、变硬或变厚的状态。这严重阻塞来自心室的血液流动。主动脉瓣关闭不全是主动脉瓣结构削弱无法完全闭合，导致血液倒流回左心室的情况。在这两种情况下，心脏都必须付出更大的能量才可将等量的富氧血液泵送到身体其它部位。这可能导致心力衰竭。如果瓣膜无法正常工作，则必须修理或更换瓣膜。如果要更换瓣膜，则可使用人造（机械）瓣膜或生物组织瓣膜。机械瓣膜非常耐用，比生物瓣膜使用寿命更长。但是，植入机械瓣膜的患者在余生中都将需要使用血液稀释药物，以防止血液凝固。在某些患者中，微创手术是一种选择。医生可能会选择通过肋骨或上胸部的较小切口进入心脏。它减少了组织损伤和缩短恢复时间。在传统人工瓣膜置换术中，会在胸部切开一个切口以进入心脏。心脏停止跳动，而心肺旁路循环机接管心脏和肺的工作。之后，在主动脉下段切开切口以找到主动脉瓣。损坏的主动脉瓣被移除，并用人工瓣膜代替。心跳恢复后，将对瓣膜进行测试以确保其正常工作。该手术有几种潜在的相关并发症，在术前应与医生讨论。手术通常是用来更换主动脉瓣或二尖瓣，但医生也可更换任何心脏瓣膜。建议咨询您的医生，以便他们确定最适合您的治疗方式。