活检是从人体中取出组织样本进行检查的程序。通过显微镜检查细胞后即可作出诊断。有几种方法可以获取活检样本。

在影像学检查中感觉到或识别出病变或肿瘤时，可使用细针穿刺活检。在此过程中，将一根细空心针插入病变处，并由X射线或超声设备引导。取出一小块组织样本进行分析。当对针头进行抽吸以获取样本时，该过程称为抽吸活检。

当不能通过侵入性较小的方法直接接近异常组织或需要取得更大的标本时，进行切除活检。在该手术过程中，进行局部麻醉，并切除肿瘤的一段或一部分。切除活检后需要缝合以闭合皮肤。这些活检通常在门诊进行。

在切除活检过程中，进行局部麻醉，外科医生切开皮肤或穿过皮肤切掉整个肿瘤以及周围一些正常组织。在某些情况下，切除某个部位的所有异常组织即完成了诊断和治疗的需求。切除组织后，用缝线缝合切口。

冰冻切片用于需要获取活检样本并在手术期间立即进行分析的情况下。可能需要进行冰冻切片分析以确定以下

肿瘤或异常赘生物是良性还是癌性

是否需要更多组织进行诊断

癌症是否已扩散或转移

所有癌症是否都已切除，并且手术切缘是否没有癌症