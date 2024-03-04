霍奇金淋巴瘤是被称为淋巴细胞的一类白细胞发生的癌症，其不同于其他淋巴瘤的特征是存在一种特殊的癌细胞，称为里-斯细胞。

病因不明。

淋巴结肿大但通常不痛。

是否出现发烧、瘙痒、气短等其他症状取决于癌细胞在哪里生长。

诊断依赖淋巴结活检。

可用的治疗方法包括单用化疗、化疗联合免疫疗法以及单用放疗。

绝大多数病例可获治愈。

（也可参见淋巴瘤概述和非霍奇金淋巴瘤。）

淋巴瘤是称为淋巴细胞的一类特殊类型的白细胞发生的恶性肿瘤。这些细胞可帮助抵抗感染。淋巴瘤原发于 B 淋巴细胞或 T 淋巴细胞，这是淋巴细胞的两个主要类型。B 淋巴细胞产生的抗体对抵抗某些感染而言必不可少。T 淋巴细胞在调节免疫系统和抵御病毒感染中发挥重要作用。

美国 2023 年新发霍奇金淋巴瘤预计约 8,830 例。该病在男性中比在女性中略常见。霍奇金淋巴瘤在 10 岁以下儿童中罕见。高发年龄为 15～40 岁和 60 岁以上。

霍奇金淋巴瘤的症状 霍奇金淋巴瘤病人通常有一个或者多个肿大的淋巴结，多数在颈部，有时在腋窝或腹股沟。通常无痛，但在罕见情况下，患者饮用含酒精饮料后的几小时，可能会感到肿大的淋巴结疼痛。 霍奇金淋巴瘤患者有时有发烧、盗汗和体重下降。还可能有瘙痒和疲劳。有些患者表现出一种少见的高体温形式，即发烧数日与正常或低于正常的体温持续数日或数周交替出现。有时，这被称为佩-埃二氏热。 恶性细胞增殖可能会带来其他症状。例如，胸部淋巴结肿大可能会导致气道狭窄和刺激，引起咳嗽、胸部不适或气短。脾脏或腹部淋巴结肿大可以导致腹部不适。 表格 霍奇金淋巴瘤的症状 表格

霍奇金淋巴瘤的诊断 淋巴结活检 当病人没有明显感染，而持续无痛性淋巴结肿大数周时，医生会怀疑霍奇金淋巴瘤。若淋巴结肿大伴有发烧、盗汗和体重下降则可能性更大。快速增大并疼痛的淋巴结，可见于感冒或感染，不是霍奇金淋巴瘤的典型表现。有时患者因为其他原因接受胸部 X 射线检查或计算机断层扫描 (CT) 时被意外发现胸腹部深处淋巴结肿大。 血细胞计数异常和其他血液检查结果可能会提供一些支持证据。然而，如果要确诊，医生必须对受累淋巴结进行活检，以检查有无异常及是否存在里-斯细胞。里-斯细胞是体积较大的恶性细胞，其细胞核（细胞内含有细胞遗传物质的一种结构）不止一个。淋巴结活检标本在显微镜下检查可以发现其典型表现。 活检类型取决于何处淋巴结肿大以及需要多少组织。医生必须取得足够的组织，以将霍奇金淋巴瘤与其他导致淋巴结肿大的疾病（包括非霍奇金淋巴瘤、感染、炎症或其他类型的恶性肿瘤）鉴别开来。 活检 视频 获取足够组织的最佳方法是进行切除活检（做一个小切口，取出一块淋巴结进行活检）。偶尔，当肿大的淋巴结靠近身体表面时，可以在超声或 CT 的引导下，插入一根空心针穿透皮肤进入淋巴结取得足量组织（空芯针穿刺活检）。如果肿大的淋巴结在腹腔内或胸腔内深部，可能需要外科手术来获取组织。

霍奇金淋巴瘤的分期 影像学检查

有时进行骨髓活检 治疗开始前，医生必须确认淋巴瘤扩散的程度——疾病的分期。治疗选择和预期治疗转归（预后）取决于各种因素，包括疾病分期。开始的检查可能仅发现一个孤立增大的淋巴结，但是淋巴瘤受累部位检查（分期）可能会发现相当多的病灶。 本病根据其扩散程度分为 4 期（I、II、III、IV)。分期越高，淋巴瘤扩散越广泛。局限期疾病包括 I 期和 II 期。晚期疾病包括 III 期和 IV 期。在 I 期和 II 期疾病中，如果霍奇金淋巴瘤存在于淋巴系统以外的器官，则归类为 IE 或 IIE 期。巨大肿块是指胸部肿块的直径大于 10 cm（约 4 英寸）。 根据缺乏 (A) 或存在 (B) 一个或多个以下症状，分为 4 期： 不明原因的发烧（连续 3 天超过 100°F[约 37.5° C]

盗汗

无其他原因体重 6 个月内下降超过 10% 例如，II 期淋巴瘤患者如果有盗汗则被称为 IIB 期霍奇金淋巴瘤。 有些方法被用于霍奇金淋巴瘤的分期和评估。按照标准应进行基本血液检查（包括肝肾功能检查）、针对人类免疫缺陷病毒 (HIV)、乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒感染的检测，并联合采用计算机断层扫描 (CT) 与正电子发射断层扫描 (PET) 对颈、胸、腹和骨盆进行影像学检查。 PET-CT 联合扫描是确定霍奇金淋巴瘤分期和评估患者的治疗应答的最灵敏技术。由于 PET 扫描可识别活组织，因此在患者接受治疗后，医生利用这种成像技术来区分疤痕组织与活动的霍奇金淋巴瘤（但 PET 并不一定始终准确，因为炎症也会被检测到）。 如果无法进行 PET-CT 联合扫描，可用颈、胸、腹和骨盆的 CT 造影增强扫描联合骨髓活检的方法取代。如果存在神经系统症状，可进行脑或脊髓磁共振成像 (MRI) 等其他检查。 大多数霍奇金淋巴瘤患者不需要手术确定是否已扩散至腹腔，因为 PET 扫描很准确，并且所有患者无论淋巴瘤累及什么部位都要接受化疗。 表格 霍奇金淋巴瘤的分期 表格