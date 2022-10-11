当检查发现或成像检测结果提示癌症时，测量血液中肿瘤标志物（某些肿瘤分泌到血液中的物质）的水平，可以提供支持或推翻癌症诊断的额外证据。在已经诊断患有某些类型癌症的患者中，肿瘤标志物可以可用于监测治疗的有效性和检测可能的癌症复发。对于一些癌症，肿瘤标志物的水平在治疗后降低，并且如果癌复发，则其升高。

某些肿瘤标志物不能在血液中测量，而是可以在肿瘤细胞上发现。通过检查活检样本的组织发现这些标志物。HER2 和 EGFR 是肿瘤细胞上发现的肿瘤标志物的示例。