我的母亲 Rose 今年 78 岁，是四个孙辈的祖母。她喜欢和家人共度时光，节假日是一年中母亲最喜欢的时光。她正值盛年时是个出色的讲故事能手，常给我们讲述那些遇见的人和去过的地方那些最有趣的轶事轶闻。

几年前，我注意到母亲开始经常弄丢东西、忘记约会，还会反复问同样的问题。她会忘记见过的人的面容，也难以记住名字。起初我并未在意，但她的记忆问题逐渐变得越来越频繁。我们全家开始担心起来，于是带她去看医生，并向医生描述了我们观察到的一些症状。

随后她接受了精神状态测试（医生以此诊断痴呆症）以及血液检查、神经系统检查、CT 扫描和 MRI。在医生排除了其他脑部疾病后，母亲被确诊为阿尔茨海默病。这个病会影响记忆力、思维能力、判断力以及学习能力。