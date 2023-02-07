阿尔茨海默病是指精神功能进行性丧失，其特征为脑组织退化，包括神经细胞丢失、称为 β-淀粉样蛋白的异常蛋白积聚、及出现神经原纤维缠结。

忘记最近发生的事情是一个早期信号，其次是神智错乱、其他精神功能受损、使用和理解语言以及执行日常任务时出现问题。

症状逐渐加重，导致患者生活不能自理，需要依赖他人。

医师根据患者的症状、体格检查、精神状态测评、血液和影像学检查结果进行诊断。

治疗的目的是尽可能延长患者的正常功能时间，并可能通过使用药物延缓疾病进展。

患者生存期难以预测，但是确诊后患者的平均生存期为7年。

（另请参见谵妄和痴呆症概述以及痴呆症概述。）

阿尔茨海默病是痴呆症的一种，它是一种包括记忆、思维、判断和学习能力在内的精神功能缓慢、渐进的衰退。

在老年人中，阿尔茨海默病占痴呆症的60%～80%。在65岁以下的人群中非常罕见。随着年龄的增长越来越普遍。在美国，估计10%的65岁及以上的人患有阿尔茨海默病。阿尔茨海默病患者的百分比随着年龄增长而增加：

65至74岁：3%

75至84岁：17%

85岁及以上：32%

阿尔茨海默病对女性的影响大于男性，部分原因是女性寿命更长。预计阿尔茨海默病患者的人数会随着老年人的比例增加而大大增加。

阿尔兹海默病的原因 阿尔茨海默病的病因尚不明确，但遗传因素可能致病：约5%-15%的病例属于遗传。可能与几个特定基因异常相关。其中一些异常仅需父母其中一方携带异常基因即可遗传。即，异常基因是显性基因。患病的父母将异常基因遗传给孩子的概率为50%。约一半孩子会在65岁前出现阿尔茨海默病。 在大多数其他病例中，单个基因不具有主导性。相反，其他基因会影响阿尔茨海默病患病风险。其中一种基因异常可影响载脂蛋白E (apo E)，该蛋白是某些脂蛋白的蛋白成分，可在血液中运输胆固醇。apo E分为三种类型： ε-4：ε-4型患者比其他类型更常见、更早患上阿尔茨海默病。

ε-2：相比之下，ε-2型患者似乎可以预防阿尔茨海默病。

ε-3：ε-3型患者既没有受到保护，也不太可能发展成这种疾病。 但是，对载脂蛋白E各型的基因检测不能确定特定个体是否会患上阿尔茨海默病。因此并不能将其推荐为常规检查。 高血压、糖尿病、高胆固醇水平和吸烟等风险因素均可增加阿尔茨海默病的风险。早在中年时就治疗这些风险因素可以降低老年人的智力下降风险。 脑部的变化 在阿尔茨海默病的患者中，部分脑组织退化、神经细胞破坏、脑内剩余的传递信号的化学物质（神经递质）反应性下降。乙酰胆碱水平很低，乙酰胆碱是一种帮助学习、记忆和集中注意力的神经递质。 阿尔茨海默病可导致下列脑部组织异常： β-淀粉样蛋白沉积：β-淀粉样蛋白（一种异常的不可溶性蛋白）沉积，由于细胞无法处理和清除引起。

神经炎性斑（老年斑）：β-淀粉样蛋白的核心周围有死亡的神经细胞团

神经原纤维缠结：神经细胞内不溶性蛋白呈线状扭曲

tau蛋白水平升高：它是一种异常蛋白质，是神经原纤维缠结和β-淀粉样蛋白的成分 所有人随着年龄增长，均可出现一定程度的类似改变，但在阿尔茨海默病患者中这类改变要明显得多。医生不明确脑部组织异常是否可导致阿尔茨海默病或由一些其他病变同时引起痴呆症和脑部组织异常。 研究人员还发现阿尔茨海默病中的异常蛋白质(β-淀粉样蛋白和tau蛋白)类似于朊病毒疾病中的异常蛋白质。也就是说，它们被错误折叠，导致其他蛋白质错误折叠，进而造成疾病进展。 炎症也可能促成阿尔茨海默病的发生。已在阿尔茨海默病患者的脑中观察到炎症。 你知道吗……

阿尔茨海默病的症状 阿尔茨海默病引起许多与其他痴呆症相同的症状，例如： 记忆力减退

语言障碍

人格改变

定向障碍

日常任务障碍

破坏性或不当的行为 然而，阿尔茨海默病也不同于其他痴呆症。例如，最近的记忆通常比其他心理功能受到更大影响。 尽管出现症状的时间各不相同，但将其分类为早期，中期或晚期症状有助于受影响的人，家庭成员和其他照护者对预期的情况有所了解。人格改变和破坏性行为（行为障碍）可能在阿尔茨海默病的早期或晚期出现。 阿尔茨海默病早期 症状逐步进展，因此许多患者在发展成阿尔茨海默病前，能够继续从事他们自己感兴趣的事。 症状常常隐袭进展。伴随着疾病的发展，患者的工作表现可能不如从前。在那些退休人员和不活跃的人中，这类改变可能不明显。 首发也是最明显的症状可能是 忘记最近发生的事件，因为形成新的记忆很难

有时个性会发生变化(患者可能会变得情绪反应迟钝、抑郁、异常恐惧或焦虑) 在早期阶段，判断力和抽象思维能力可能受到损害。语言形式可能有轻度变化。患者可能使用简单的词、普通的词或许多词，而不是特定的词，或用词不正确。他们不能找到适当的词。 阿尔茨海默病患者难以理解视觉和听觉提示。因此，他们可能会有定向障碍和意识错乱。这种定向障碍可能使得驾车困难。他们可能在去商店的途中迷路。阿尔茨海默病患者可履行社会职责，但也可能做出不同寻常的行为。例如，患者可能忘记最近的访客姓名，情绪可能不可预料地或迅速地发生变化。 许多阿尔茨海默病患者通常有失眠，难以入睡或维持睡眠。某些患者分不清日夜。 在某些时候，许多阿尔茨海默病患者都会出现精神病行为（幻觉、妄想或偏执）。 阿尔茨海默病晚期 随着阿尔茨海默病的进展，患者记住以往事件的能力下降。他们开始忘记朋友和亲戚的名字。他们可能需要在帮助下进食、穿衣、洗浴和如厕。所有时间和地点感丧失：阿尔茨海默病患者可能在去寝室的途中迷路。神智错乱加重，增加了患者恍惚和跌倒的风险。 常见破坏性或异常行为，如徘徊、激动、不安、敌意和身体攻击。 阿尔茨海默病患者最终不能行走或照顾自己的个人生活。患者可能大小便失禁，不能吞咽、进食或讲活。这些改变使患者存在发生营养不良、肺炎和褥疮（压疮）的风险。患者完全丧失记忆。 最后，患者由于感染而导致昏迷和死亡。 阿尔茨海默病中的行为障碍 由于患者无法控制自己的行为，因此他们有时会有行为不当或破坏性行为（例如，大喊、投掷、撞击或四处游荡）。这些行为被称为行为障碍。 阿尔茨海默病的几个影响导致了这种行为： 由于阿尔茨海默病患者已忘记正常行为的规范，因此行事可能不符合社会常理。如果感觉到热，可能在公共场所赤裸。当他们有性冲动时，可能在大庭广众下手淫、说脏话或提出性要求。

由于难以理解所看到和听到的信息，他们可能会将帮助误解为威胁并进行攻击。如旁人帮助其穿衣，他们可能认为是一种攻击行为，而尝试保护自己甚至击打对方。

患者短期记忆受损，不记得被告知或已经做过的事情。患者重复提问或对话，要求持续获得关注，或重复索要已经得到的东西（如进餐）。当他们没有得到满足时，会变得不安或失望。

由于患者不能清楚地或根本不能表达自己的需求，在其痛苦时可能高声喊叫，在孤独或恐惧时可能四处徘徊。当患者不能入睡时，他们可能四处徘徊，吼叫或大声喊叫。 某一特定行为是否被认为具有破坏性取决于许多因素，包括照护者的宽容程度以及阿尔茨海默病患者的生活状况。 阿尔茨海默病的进展 进展是不可预见的。患者在确诊后的平均寿命约为7年。平均来说，不能独立行走的阿尔茨海默病患者寿命不超过6个月。但不同患者差异很大。

阿尔茨海默病的诊断 医师的评估

精神状态测试

通常通过验血和影像检查来排除其他原因 阿尔茨海默病的诊断类似于其他痴呆症。 医生必须确定患者是否患有痴呆症，如果是，痴呆症是否是阿尔茨海默病。 医生通常可通过下列依据，诊断阿尔茨海默病： 通过询问患者和其家庭成员或其他照料人员相关问题，了解症状

体检结果

精神状态测试的结果

其他检查结果，例如血液检查、计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 痴呆症的诊断 精神状态测试，由简单的问题和任务组成，帮助医生确定患者是否患有痴呆症。 有时需要进行更详细的神经心理学测试。这项检查涵盖了情绪等所有主要的精神功能，通常需耗时1～3小时。这项测试有助于医生区分痴呆症和其他可能导致类似症状的疾病，例如与年龄相关的记忆障碍、轻度认知障碍和抑郁症。 来自上述来源的信息通常可以帮助医生排除谵妄作为症状的原因（参见表谵妄和痴呆症的比较）。这样做非常必要，因为谵妄不同于痴呆症，如果及时治疗，通常可以逆转。两者之间的区别包括以下几点： 痴呆症主要影响记忆力，而谵妄主要影响注意力。

痴呆症通常逐渐开始，没有明确的起点。谵妄会突然开始，常有明确的起点。 阿尔茨海默病的诊断 出现以下情况时，怀疑患有阿尔茨海默病： 痴呆症的诊断已经得到证实。

通常，最明显的症状，尤其是在开始的时候，是忘记最近的事情或者不能形成新的记忆。

记忆和其他精神功能已经逐渐恶化，并且还在继续恶化。

痴呆症开始于40岁以后，通常在65岁以后。

医生已排除了可能导致问题的其他脑部疾病（如脑肿瘤或中风）。 一些症状可以帮助医生区分阿尔茨海默病和其他痴呆症。例如，视觉幻觉（看到不存在的东西或人）在路易体痴呆症中比在阿尔茨海默病中更常见和更早发生。此外，阿尔茨海默病患者通常比其他痴呆症患者更整洁。 来自附加测试的信息有助于医生做出阿尔茨海默病的诊断，并排除痴呆症的其他类型和原因。 脊椎抽液过程中获得的脑脊液(CSF)分析和正电子发射断层扫描(PET)可用于帮助诊断阿尔茨海默病。如果 CSF 分析检测到低水平的 β-淀粉样蛋白，且 PET 扫描显示脑部有淀粉样蛋白沉积或 tau 沉积，则诊断更有可能是阿尔茨海默病。然而，这些测试并不是常规的。 阿尔茨海默病的诊断只有依靠尸体解剖对脑组织进行显微镜检查才能证实。整个脑部，尤其是在涉及记忆形成的颞叶部分，镜下检查发现神经细胞减少、神经原纤维缠结、及内含β-淀粉样蛋白的神经炎性斑等特征。

阿尔茨海默病的治疗 安全和支持措施

可改善精神功能的药物 阿尔茨海默病的治疗包括提供安全和支持的一般措施，就像所有痴呆症一样。此外，某些药物可以暂时有所帮助。阿尔茨海默病患者、家庭成员、其他护理人员以及相关的医疗保健从业人员应该讨论并决定适合该患者的最佳策略。 治疗疼痛和任何其他疾病或健康问题(例如尿路感染或便秘)。上述处理能帮助痴呆症患者维持在较好的功能状态。 安全和支持措施 创造安全和可提供支持的环境会非常有帮助。 一般来说，环境应该是明亮、愉悦、安全、稳定的，并且有助于改善定向力。一些刺激，如收音机或电视机，会有帮助，但是应该避免过度刺激。 有组织的安排和日常流程可帮助阿尔茨海默病患者保持定向力，并使他们有安全感和稳定感。环境、日常流程或照护人员的任何改变，都应对患者做出清晰简单的解释。 遵循每天例行的任务，例如洗澡、吃饭和睡觉，有助于阿尔茨海默病患者的记忆。遵循一个规律的作息时间，可以帮助患者改善睡眠。 定期安排的活动可以通过将注意力集中在愉快或有用的任务上，帮助患者感到独立和需要。这些活动应该包括身体和精神活动。随着痴呆症的加重，活动应分成几个小部分或进行简化。 为痴呆症患者创造有利环境 药物 胆碱酯酶抑制剂多奈哌齐、加兰他敏和利凡斯的明会增加脑部中乙酰胆碱的水平。（乙酰胆碱是一种帮助记忆、学习和集中注意力的神经递质。阿尔茨海默病患者的这一水平可能较低。这些药物可能会暂时改善包括记忆在内的精神功能，但不会减缓疾病的发展。这些药物仅对一些阿尔茨海默病患者有效。对于这些患者，药物可有效地使疾病进展延缓6到9个月。这种药物对轻度至中度痴呆症患者最有效。最常见的副作用有恶心、呕吐、体重降低、腹痛和痉挛。 美金刚似乎有助于缓解中度至重度阿尔茨海默病的症状。美金刚可与胆碱酯酶抑制剂合用。 Aducanumab是一种可用于治疗阿尔茨海默病的新药。每月皮下注射一次。Aducanumab 是一种单克隆抗体，旨在靶向阿尔茨海默病患者脑中蓄积的 β-淀粉样蛋白（一种异常蛋白）。研究表明，Aducanumab 可减少脑中 β-淀粉样蛋白斑块的数量。因此，一些专家预测，可能最终会证实 Aducanumab 可减缓阿尔茨海默病的进展。但另一些专家则表明，需要更多证据来证明 Aducanumab 可以减轻阿尔茨海默病的症状并减缓进展。 此外，Aducanumab 也有副作用。它可引起脑部肿胀和出血，这可通过磁共振成像 (MRI) 检测到。在大多数人中，这些异常情况很轻微且不会引起任何症状，但少数人会出现重度症状，包括意识模糊、定向障碍、行走困难、失去平衡、视力模糊、头痛、恶心和跌倒。 研究人员会继续研究可预防或减缓阿尔茨海默病进展的其他药物。已经针对女性雌激素治疗、非甾体类抗炎药（NSAID，如布洛芬或萘普生）及银杏进行了研究。但全部都不能持续有效。此外，雌激素害处大于益处。 维生素 E 是一种抗氧化剂，理论上有助于保护神经细胞免受损伤或改善功能。但是否有效尚不明确。 患者在应用任何膳食补充剂之前，均应与医生讨论相关风险和益处。 照护者的照护 照顾阿尔茨海默病患者时，压力会很大，要求也很高，照护者可能会变得抑郁和疲惫，往往忽视他们自己的身心健康。以下措施可帮助照护者： 了解如何有效地满足阿尔茨海默病患者的需求以及对患者的要求： 照护者可以从护士、社会工作者、组织以及出版和在线材料中获得这些信息。

必要时寻求帮助： 照护者可以与社会工作者(包括当地社区医院的那些人)谈论适当的帮助来源，例如日托计划、家庭护士的探访、兼职或全职家务助理以及住宿助理。咨询和支持团体也能有所帮助。

自我照料： 照护者应记住照料自己，他们不应该放弃他们的朋友，爱好和活动。 关心护理人员 长期护理 由于阿尔茨海默病的渐进发展，对未来的规划至关重要。早在阿尔茨海默病患者需要转移到支持性更强和结构化的环境之前，家庭成员就应该为这一转移做好计划，并评估长期护理的选择。医师、社会工作者、护士和律师均应参与，但大部分工作还是应由其家人负责。 关于将阿尔茨海默病患者转移到更具支持性的环境中的决定，包括平衡保护患者安全的愿望和尽可能长时间保持患者独立感的愿望。 一些长期护理机构专门护理阿尔茨海默病患者。工作人员接受培训，了解阿尔茨海默病患者如何思考和行动，以及如何应对。这些机构能安排患者适当的活动，保持规律的生活节奏，让患者生活充实，不缺乏安全感。大多数机构都配有适当的安全装置。找到具有适当安全功能的机构非常重要。 临终事宜 在阿尔茨海默病患者发展到非常严重之前，应对患者的医疗、法律和经济保障做出决定。这些安排被称为预先指示。痴呆症患者应该委托一名代理人，其获得法律授权，代表患者利益做出治疗决定（医疗授权书）。他们应该和代理人及医生讨论他们的医疗保健愿望（参见法律和伦理问题）。在对这些问题作出决定以前，应尽早与所有相关人员进行充分讨论。 随着阿尔茨海默病的恶化，治疗倾向于保持患者舒适，而不是试图延长寿命。