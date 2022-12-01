阿尔茨海默病是痴呆症的一种，通常影响65岁以上的人。痴呆症是一个脑部问题，导致难以记忆、思考、理解语言和学习。

随着时间的推移，脑问题会变得越来越严重。阿尔茨海默病患者最终需要其他人的帮助来进行日常活动。