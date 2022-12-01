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小知识
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阿尔茨海默病

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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什么是阿尔茨海默病？

阿尔茨海默病是痴呆症的一种，通常影响65岁以上的人。痴呆症是一个脑部问题，导致难以记忆、思考、理解语言和学习。

随着时间的推移，脑问题会变得越来越严重。阿尔茨海默病患者最终需要其他人的帮助来进行日常活动。

  • 每个人的大脑随年龄增长而变化，但阿尔茨海默病会损伤脑组织

  • 65岁以上的人、女性以及家族中有人罹患此病的人更容易患上阿尔茨海默病

  • 起初，最近的事件可能会被遗忘，随着时间的推移，记忆会逐渐地变得更差

  • 大多数人在诊断患有阿尔茨海默病后能活大约 7 年

  • 医生根据症状、检查和其他测试怀疑阿尔茨海默病

  • 使用药物可能有助于某些人提高记忆力

什么导致阿尔兹海默病？

阿尔茨海默病似乎由脑中积聚的异常物质引起。这些物质干扰脑细胞，最终杀死它们。脑细胞死亡越多，脑部工作越差。医生不确定是什么导致了异常物质的积累。这个问题似乎可在家族中遗传。

阿尔茨海默病的症状是什么？

阿尔茨海默病引起许多与其他类型痴呆症相同的症状。然而，阿尔茨海默病患者可能很难记住最近发生的事情。

阿尔茨海默病会导致以下问题：

  • 记忆力

  • 使用语言

  • 个性

  • 思维清晰

这些问题使得日常工作变得困难，例如购物、做饭和理财。患者也可能很难做到举止得体。

阿尔茨海默病的早期症状：

  • 忘记刚刚发生的事情

  • 感到沮丧、害怕、焦虑或情绪低落

  • 做决定有困难

  • 找不到合适的词来表达

  • 因所见所闻而感到困惑

  • 发现难以开车

  • 入睡困难或睡不安稳

阿尔茨海默病的后期症状：

  • 记住过去的事件有困难

  • 不认识熟悉的人和物

  • 走失

  • 容易被激怒，以至于可能会暴打别人

  • 不知道时间或地点

  • 日常活动需要帮助，例如吃饭、穿衣和洗澡

  • 小便失禁

最终，阿尔茨海默病患者几乎会失去所有的脑部功能。他们不能下床，甚至不能动。最终，他们甚至不能吞下放在嘴里的食物。

医生如何判断是否患有阿尔茨海默病？

医生基于以下内容怀疑阿尔茨海默病：

医生可能会做其他测试，例如血液和成像测试来观察脑内部。成像测试可以是计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)。这些测试有助于医生检查是否还有其他可治疗的疾病，例如谵妄。医生也可以做脊椎穿刺来获取脊髓液样本，以寻找与阿尔茨海默病相关的异常物质。

医生如何治疗阿尔茨海默病？

医生将会：

  • 让患者服用可改善记忆的药物

  • 确保患者安全，并且在进行日常活动时可获得所需的支持

阿尔茨海默病患者在愉快、平静的环境中表现最好。让护理人员遵循饮食、睡眠和活动规律可以有所帮助。

照护者的照护

照顾任何类型痴呆症（包括阿尔茨海默病）患者都会面临很大的压力，并且还很吃力。护理人员可能会感觉抑郁和疲惫，通常不会照顾自己的身心健康。护理人员必须：

  • 了解如何满足痴呆症患者的需求以及对他们的期望

  • 需要时可通过以下渠道寻求帮助，例如日托计划、家庭护士的探访、家务助理、住宿助理、咨询和支持团体

  • 花些时间照顾自己，包括和朋友一起度过有规律的时间，以及保持自己的爱好和参与各种活动

如何预防阿尔茨海默病？

医生认为以下做法可能有助于预防阿尔茨海默病：

  • 通过食用低脂肪食物和服用所需的药物来将胆固醇保持在正常水平

  • 将血压保持在正常水平

  • 锻炼

  • 在做填字游戏、看报和学习新技能等活动中保持精神活跃

  • 每天饮酒少于3杯，但如果诊断出阿尔茨海默病，最好不要饮酒，因为它会使症状恶化

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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