什么是阿尔茨海默病？
阿尔茨海默病是痴呆症的一种，通常影响65岁以上的人。痴呆症是一个脑部问题，导致难以记忆、思考、理解语言和学习。
随着时间的推移，脑问题会变得越来越严重。阿尔茨海默病患者最终需要其他人的帮助来进行日常活动。
每个人的大脑随年龄增长而变化，但阿尔茨海默病会损伤脑组织
65岁以上的人、女性以及家族中有人罹患此病的人更容易患上阿尔茨海默病
起初，最近的事件可能会被遗忘，随着时间的推移，记忆会逐渐地变得更差
大多数人在诊断患有阿尔茨海默病后能活大约 7 年
医生根据症状、检查和其他测试怀疑阿尔茨海默病
使用药物可能有助于某些人提高记忆力
什么导致阿尔兹海默病？
阿尔茨海默病似乎由脑中积聚的异常物质引起。这些物质干扰脑细胞，最终杀死它们。脑细胞死亡越多，脑部工作越差。医生不确定是什么导致了异常物质的积累。这个问题似乎可在家族中遗传。
阿尔茨海默病的症状是什么？
阿尔茨海默病引起许多与其他类型痴呆症相同的症状。然而，阿尔茨海默病患者可能很难记住最近发生的事情。
阿尔茨海默病会导致以下问题：
记忆力
使用语言
个性
思维清晰
这些问题使得日常工作变得困难，例如购物、做饭和理财。患者也可能很难做到举止得体。
阿尔茨海默病的早期症状：
忘记刚刚发生的事情
感到沮丧、害怕、焦虑或情绪低落
做决定有困难
找不到合适的词来表达
因所见所闻而感到困惑
发现难以开车
入睡困难或睡不安稳
阿尔茨海默病的后期症状：
记住过去的事件有困难
不认识熟悉的人和物
走失
容易被激怒，以至于可能会暴打别人
不知道时间或地点
日常活动需要帮助，例如吃饭、穿衣和洗澡
小便失禁
最终，阿尔茨海默病患者几乎会失去所有的脑部功能。他们不能下床，甚至不能动。最终，他们甚至不能吞下放在嘴里的食物。
医生如何判断是否患有阿尔茨海默病？
医生如何治疗阿尔茨海默病？
医生将会：
让患者服用可改善记忆的药物
确保患者安全，并且在进行日常活动时可获得所需的支持
阿尔茨海默病患者在愉快、平静的环境中表现最好。让护理人员遵循饮食、睡眠和活动规律可以有所帮助。
照护者的照护
照顾任何类型痴呆症（包括阿尔茨海默病）患者都会面临很大的压力，并且还很吃力。护理人员可能会感觉抑郁和疲惫，通常不会照顾自己的身心健康。护理人员必须：
了解如何满足痴呆症患者的需求以及对他们的期望
需要时可通过以下渠道寻求帮助，例如日托计划、家庭护士的探访、家务助理、住宿助理、咨询和支持团体
花些时间照顾自己，包括和朋友一起度过有规律的时间，以及保持自己的爱好和参与各种活动
如何预防阿尔茨海默病？
医生认为以下做法可能有助于预防阿尔茨海默病：
通过食用低脂肪食物和服用所需的药物来将胆固醇保持在正常水平
将血压保持在正常水平
锻炼
在做填字游戏、看报和学习新技能等活动中保持精神活跃
每天饮酒少于3杯，但如果诊断出阿尔茨海默病，最好不要饮酒，因为它会使症状恶化